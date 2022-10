Notre revue vidéo Huawei nova 10 Pro est maintenant disponible

Le dernier smartphone haut de gamme de Huawei, le nova 10 Pro, a finalement été présenté sur le marché européen à l’IFA de Berlin le mois dernier, après une première annonce en juillet. Le combiné continue dans la tradition de la série nova – offrant un très joli paquet avec beaucoup d’intelligence à l’intérieur aussi.

Nous l’avons déjà mis en pratique à l’IFA, et notre examen écrit approfondi complet arrivera très bientôt – restez à l’écoute pour cela. En attendant, peut-être aimeriez-vous avoir un avant-goût de nos découvertes ? Les plus importants, peut-être ? Eh bien, nous avons ce qu’il vous faut – c’est notre critique vidéo ! Cette fois, nous faisons les choses un peu différemment, car généralement nos critiques écrites sortent avant la version vidéo. Vous pouvez considérer cela comme une sorte de teaser pour la critique écrite.

Comme toujours, Will entre dans chaque partie importante du smartphone, décrivant les éléments essentiels que vous devez savoir sur sa conception et sa qualité de construction, son écran, son lecteur d’empreintes digitales, ses haut-parleurs, son stockage, ses logiciels, ses performances, sa durée de vie et sa charge, et bien sûr, qualité d’image de la caméra.

Assurez-vous de regarder la vidéo complète afin de savoir à quel point ce smartphone répondrait à vos besoins fin 2022. Et n’oubliez pas de revenir pour l’examen écrit approfondi dans quelques jours !