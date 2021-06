Notre revue vidéo Huawei MatePad Pro 12.6 est sortie – notre première rencontre avec HarmonyOS 2.0

Notre critique écrite du Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) a été mise en ligne il y a quelques jours et entre-temps, nous avons également terminé notre critique vidéo. Vous voudrez peut-être regarder celui-ci même si vous n’êtes pas à la recherche d’une nouvelle tablette, car il s’agit de notre première rencontre avec HarmonyOS 2.0.

Huawei trace son propre chemin ici, bien qu’il s’avère que ce chemin est pavé au-dessus d’Android 10. Et tandis que EMUI est à l’avant-plan, certaines fonctionnalités comme le mode bureau ont disparu.

De plus, alors que Huawei propose des alternatives aux applications et services Google (par exemple, Petal Search, Petal Maps, l’AppGallery), certains ne sont pas si faciles à remplacer. Par exemple, le DRM Widevine L1 de Google est pris en charge, mais les services de streaming basés aux États-Unis comme Netflix et Amazon Prime Video ne le reconnaissent pas, vous êtes donc bloqué avec le contenu SD.

Du côté positif, certaines propriétés de Google fonctionnent très bien dans le navigateur – nous avons pu profiter de YouTube en 4K. Et les huit haut-parleurs réglés par Harman/Kardon sont parmi les meilleurs que nous ayons entendus sur un appareil mobile.

Le MatePad Pro 12.6 dispose d’un grand écran AMOLED avec une qualité d’image agréable. Cependant, il ne prend en charge que le taux de rafraîchissement de 60 Hz, alors que la concurrence de Samsung et Apple est à 120 Hz. Cela n’empêche pas le stylet en option (acheté séparément), qui atteint une faible latence de 9 ms.

La vidéo contient plus de détails sur l’écran, le système d’exploitation et d’autres fonctionnalités telles que les performances du chipset Kirin 9000E, la durée de vie de la batterie, etc.