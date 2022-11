Notre revue vidéo Google Pixel 7 est maintenant en ligne

Les deux derniers smartphones Pixel de Google sont maintenant passés par nos laboratoires et ont été soumis au rythme de nos procédures de test. La semaine dernière, nous avons publié la critique vidéo du Pixel 7 Pro, et aujourd’hui, il est temps de faire de même pour son petit frère, le Pixel 7.

Suite à notre examen écrit complet et approfondi, il y a, comme d’habitude, notre examen vidéo concis, dans lequel nous essayons de condenser toutes les informations essentielles sur l’appareil dans une vidéo douce et courte de dix minutes. Si cela vous semble attrayant, et nous pensons évidemment que ce devrait être le cas, consultez-le ci-dessous.

Comme toujours, tout au long de notre examen vidéo, Will vous emmène dans un voyage qui commence par la conception et la qualité de fabrication du téléphone, puis passe par la qualité de l’écran, les haut-parleurs stéréo, le chipset et les performances, le logiciel, l’autonomie de la batterie et bien sûr, l’appareil photo. qualité – avec un regard sur une tonne d’échantillons représentatifs.

Le Pixel 7 est-il à la hauteur du Pixel 7 Pro ? Est-il meilleur que son prédécesseur de l’année dernière, le Pixel 6 ? Jetez un œil à notre revue vidéo pour le savoir. Et si vous voulez encore plus d’informations sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, ne manquez pas notre examen écrit de l’un ou l’autre appareil – ils sont tous les deux liés ci-dessous.

Test du Pixel 7 | Test du Pixel 7 Pro