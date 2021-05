Notre revue vidéo du Zenfone 8 Flip est terminée

contrairement à quelque entreprises Asus connaît la valeur de rendre un téléphone disponible juste après l’avoir annoncé, avant que l’excitation de l’événement de lancement ne se refroidisse. Le Zenfone 8 Flip devrait être disponible dans plusieurs pays à travers l’Europe à partir d’aujourd’hui. Au moins la couleur noire est, celle d’argent arrive à la fin du mois.

Bien sûr, il est toujours prudent de consulter les avis avant d’appuyer sur le bouton Acheter. Notre critique écrite du Flip a été mise en ligne hier, vous pouvez maintenant regarder Will expliquer les hauts et les bas du téléphone en vidéo également.

En parlant de ça, les hauts et les bas sont l’astuce de fête préférée de la triple caméra – elle peut venir prendre des selfies de haute qualité avec la caméra principale et peut passer au module ultra large lorsque vous êtes dans un grand groupe.

Mais quelle est la qualité de ces caméras? Le 8 Flip n’apporte que quelques modifications matérielles par rapport au modèle de l’année dernière, le plus important étant le Snapdragon 888 (remplaçant le 865). Cela offre plus de puissance de calcul des nombres pour le traitement de l’image, mais les caméras utilisent les mêmes capteurs d’image que le Zenfone 7. Comme lui (et contrairement au 7 Pro), il n’y a pas d’OIS sur la caméra principale. Au moins, il y a un téléobjectif réel, contrairement au plus petit Zenfone 8.

Le Zenfone 8 Flip a un prix de 800 €, ce qui est un très bon point de départ, mais son lancement aussi tardif signifie qu’il y a déjà beaucoup de concurrence alimentée par S888 dans cette gamme de prix. Aucun d’entre eux n’a d’appareil photo flip-up, bien sûr.

Et rares sont ceux qui gardent l’expérience Android aussi propre que ZenUI. Asus a chargé une bonne quantité de logiciels supplémentaires, mais cela comble principalement des failles dans l’expérience boursière d’Android. Par exemple, vous disposez de contrôles élaborés sur la durée de vie et la charge de la batterie (ou vous pouvez laisser le téléphone le déterminer par lui-même). Asus s’est engagé à deux mises à niveau du système d’exploitation.

Cependant, le Zenfone 8 exécute le même logiciel sur le même Snapdragon 888. Vous pouvez même obtenir plus de RAM, jusqu’à 16 Go. Le modèle vanille se sent juste plus haut de gamme avec des choses comme le taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Gorilla Glass Victus (par rapport au GG6), ainsi que la résistance à la poussière et à l’eau IP68. Et il a de la place pour une prise casque 3,5 mm (mais pas un slot microSD).







Asus Zenfone 8 Flip à côté du petit Zenfone 8

Gardez à l’esprit que le Zenfone 8 (également disponible à partir de cette semaine) commence à 600 € et a l’attrait d’un téléphone plus compact (sinon exactement petit). Le Zenfone 8 Flip est un produit phare assez performant, mais comme Will l’explique, vous devez garder à l’esprit certaines choses.