Notre revue vidéo du Xiaomi Mix Fold 3 est sortie

Les téléphones pliables gagnent lentement mais sûrement en popularité et le marché chinois dispose actuellement du meilleur choix grâce à la forte concurrence des marques nationales. La dernière entrée pliable de Xiaomi a été lancée plus tôt ce mois-ci avec le Mix Fold 3 et nous sommes maintenant prêts avec notre revue vidéo.

Mix Fold 3 fait partie des téléphones pliables horizontaux les plus fins et les plus légers actuellement. Il ne fait que 5,3 mm déplié et 10,9 mm à l’état plié, tout en faisant pencher la balance à 255 grammes. Notre appareil est livré avec un dos en verre doté d’un revêtement spécial imitant la sensation du cuir végétalien. Malheureusement, Mix Fold 3 n’offre ici aucune forme de protection contre la pénétration.

Pendant que nous parlons de l’arrière, nous pouvons porter notre attention sur la configuration de la caméra quad Leica. Il s’agit du premier pliable à être lancé avec quatre modules de caméra offrant une expérience plus polyvalente. Les caméras principales de 50 MP et ultra-larges de 12 MP offrent une excellente qualité d’image avec juste ce qu’il faut de pop dans les prises de vue de jour comme de nuit. Les modules de zoom 10MP 3,2x et 5x se sont généralement bien comportés avec des problèmes occasionnels de balance des blancs.

L’écran de couverture présente un large rapport 21:9 qui ressemble à celui d’un téléphone à dalle ordinaire et est beaucoup plus facile à taper que le Samsung Galaxy Z Fold5. L’écran principal OLED 8.03 LTPO offre une excellente expérience multimédia et son pli est à peine perceptible que certains concurrents.

La luminosité est excellente avec jusqu’à 1 300 nits en mode automatique. Le Mix Fold 3 a également impressionné dans le domaine de la batterie avec une endurance de 117 heures, la meilleure de sa catégorie, lors de nos tests, bien au-dessus de la concurrence.

Vous pouvez en savoir plus sur le Mix Fold 3 dans notre revue écrite complète qui couvre tous les tests rigoureux que nous avons soumis au téléphone.