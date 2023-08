Notre revue vidéo du Samsung Galaxy Z Flip5 est en ligne

Le Galaxy Z Flip5 est le dernier pliable à clapet de Samsung et il apporte deux améliorations clés par rapport à son prédécesseur : une conception pliable sans espace et un écran de couverture plus grand de 3,4 pouces. Le nouvel écran de couverture est beaucoup plus utile que les versions précédentes – vous pouvez lancer la plupart de vos applications et widgets sans ouvrir le principal et c’est aussi un bien meilleur viseur pour vos selfies et vidéos.

La conception du Z Flip5 est pratiquement identique à celle du Z Flip4, à l’exception du nouveau mécanisme de charnière Flex qui permet au nouveau modèle de se plier à plat sans espace entre les deux. Le chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy est une autre nouveauté du Z Flip5 qui offre des performances phares, bien que nous ayons remarqué une forte limitation lors des tests de référence CPU et GPU.

Les caméras sont reportées de l’année dernière et offrent de bons résultats à la fois de jour et de nuit. La durée de vie de la batterie est un peu meilleure que l’année dernière avec une cote d’endurance de 87 heures dans notre test exclusif.

Pour tous les détails, les échantillons d’appareils photo et les références, consultez notre critique écrite détaillée du Galaxy Z Flip5 ici.