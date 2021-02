Nous avons déjà examiné la vidéo de ses deux frères et sœurs – le plus gros, S21 Ultra, ainsi que le plus petit, S21. Et maintenant, il est temps pour l’enfant du milieu de la nouvelle famille phare de Samsung de briller.

Oui, nous parlons du Galaxy S21 +. Est-ce le meilleur choix du trio ou est-ce juste un intermédiaire étrange? C’est ce que nous avons cherché à découvrir dans notre revue vidéo complète du Galaxy S21 +.

À première vue, il semble être presque identique au S21, mais il existe des différences entre ces deux, et certaines peuvent être plus importantes pour vous que d’autres. Pour savoir quoi, prenez du pop-corn et profitez de la balade!

Et si vous voulez en savoir plus sur le Galaxy S21 +, ne manquez pas notre critique écrite d’accompagnement, qui va beaucoup plus en profondeur qu’une courte vidéo ne le pourrait jamais.