Notre revue vidéo du Moto G62 5G est maintenant en ligne

Les téléphones 5G abordables sont généralement accompagnés d’une liste de compromis, car le matériel 5G consomme toujours une bonne partie du budget. Mais si vous voulez la vitesse élevée et la faible latence des réseaux de nouvelle génération et que vous n’avez pas le budget pour un modèle plus premium, il s’agit de trouver le bon compromis.

Le Moto G62 5G mondial porte un prix de 250 € en Europe et sa fiche technique est assez typique d’un modèle Moto G actuel et du segment de téléphone 200-300 € 5G dans son ensemble. Le G62 trouve encore des moyens de se démarquer.

Le Moto G62 5G dispose d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Par exemple, les écrans à taux de rafraîchissement élevé sont assez courants dans ce segment, mais la plupart sont des panneaux à 90 Hz et le Moto propose 120 Hz. De plus, les caméras ultra larges sont souvent coupées, mais le G62 contient un module 8MP 118°. Et pour ce que ça vaut, le stock d’Android est difficile à trouver, d’autant plus que Google hésite à déployer Pixels sur davantage de marchés.



Caméra principale 50MP (1/2.76”, 0.64µm, f/1.8), 8MP ultra large (118°) et macro 2MP

Le Moto G62 5G est alimenté par le Muflier 480+ chipset au lieu du Dimensity 700 qui est assez populaire dans ce segment. Les deux ont tendance à échanger des coups en termes de performances et, en vérité, aucun des deux n’est le chipset préféré de personne. Si Motorola voulait quelque chose de plus rapide, il aurait pu utiliser le Snapdragon 695 qui alimente la version indienne du Moto G62.

Oui, le modèle en Inde a un chipset plus puissant et plus de RAM pour démarrer – 6/8 Go, au lieu de seulement 4 Go. Le reste du matériel est presque identique.



Le Moto G62 est livré avec un chargeur de 15 W, le plus rapide que sa batterie de 5 000 mAh prend en charge

Le Moto G62 5G global a l’air plutôt bien sur le papier, mais certains éléments laissent à désirer. Nous allons laisser la parole à Will pour qu’il vous explique ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas :

Au cas où vous l’auriez manqué, consultez notre revue écrite du Moto G62 mondial pour plus de détails et un autre regard sur les échantillons d’appareils photo.