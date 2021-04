Asus n’est pas étranger au secteur des téléphones de jeu et la ligne ROG, en particulier, s’est solidifiée en tant que précurseur du segment. Après le succès du ROG Phone 3 de l’année dernière, Asus a décidé de porter la série à 5 avec le ROG Phone 5. Avec notre critique écrite du ROG Phone 5 dans les livres, nous attirons maintenant votre attention sur notre ventilation vidéo avec Will vous guidant à travers ses impressions sur le dernier produit phare du jeu Asus.

L’accent est mis ici sur le ROG Phone 5 vanille au lieu du ROG Phone 5 Pro ou Ultimate, plus riche en fonctionnalités. Bien qu’il soit le plus abordable de la gamme, le ROG Phone 5 vanille ne déçoit dans aucun domaine. Vous obtenez un design à double verre avec Gorilla Glass Victus couvrant l’écran et Gorilla Glass 3 à l’arrière.

Asus a toujours essayé de différencier le dos de ses téléphones ROG et apporte cette année une matrice LED DOT qui forme le logo ROG. Les côtés sont en aluminium et le poids de 238 grammes fait du ROG Phone 5 un appareil à deux mains.

En tant que téléphone de jeu, Asus a une fois de plus apporté ses déclencheurs d’épaule personnalisés sensibles à la pression, vous donnant un avantage sur les titres de jeu pris en charge. Vous obtenez également un deuxième port USB-C et accessoires sur le côté pour charger et connecter des périphériques de jeu supplémentaires.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz et une résolution de 1080p est un argument de vente majeur. Les couleurs sont vibrantes et le panneau n’est pas interrompu par des découpes comme Asus a tendance à le faire. La latence tactile a été améliorée grâce à la nouvelle fréquence d’échantillonnage de 300 Hz. Vous obtenez également une excellente paire de haut-parleurs stéréo qui ont obtenu d’excellents scores de volume lors de nos tests, mais pas au niveau du ROG Phone 3 sortant.

Les performances du Snapdragon 888 sont parmi les meilleures que nous ayons vues à ce jour grâce aux optimisations d’Asus et au système de refroidissement avancé. La limitation a été réduite au minimum, ce qui est un facteur majeur pour les sessions de jeu prolongées.

L’énorme batterie de 6000 mAh du ROG Phone 5 a fourni une cote d’endurance respectable de 110 heures lors de notre test, bien que nous nous attendions à plus. Le chargeur de 65 W fourni était parmi les plus rapides que nous ayons testés, gérant une recharge de 0 à 70% en seulement 30 minutes.