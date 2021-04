Le Xiaomi Mi 11 Lite a été lancé dans les variantes 4G et 5G, et après avoir terminé les révisions de texte, nous sommes également prêts avec la revue vidéo complète de l’option 5G. Will passe en revue les spécifications clés et met en évidence la plupart des différences avec la variante LTE.

Le Mi 11 Lite 5G tire son nom non seulement de sa position dans la gamme, mais aussi de son poids – il ne pèse que 160 grammes, il est également plat et mince, ce que nous n’avons pas vu récemment. Il est tout aussi impressionnant à l’avant – AMOLED de 6,55 pouces avec 510 nits de luminosité mesurés en mode automatique ou 840 nits en plein soleil.

Xiaomi a décidé de mettre le scanner d’empreintes digitales sur le côté, doublant ainsi d’une touche d’alimentation, malgré le fait qu’il existe un panneau OLED qui permet des capteurs sous-affichage.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G contre Xiaomi Mi 11 Lite 4G

L’une des principales différences entre les versions 5G et non 5G du Mi 11 Lite est le chipset. Ce téléphone est livré avec une plate-forme Snapdragon 780G – une puce de 5 nm avec beaucoup de puissance brute qui est capable de battre les chipsets de série supérieure comme le Snapdragon 860, par exemple.

En fin de compte, à ce prix avec un tel matériel, le Mi 11 Lite 5G vaut vraiment la peine d’être recommandé. Cependant, nous vous suggérons fortement de regarder le tout et de tirer vos propres conclusions.