Notre revue vidéo Black Shark 4 est maintenant disponible

La sous-marque Xiaomi Black Shark joue cette année le jeu de l’abordabilité avec son dernier smartphone axé sur les jeux, le Black Shark 4. Contrairement au modèle Pro, celui-ci est en voie de sortie mondiale et son prix réduit considérablement ses concurrents directs. Mais à quel point cela peut-il être bon, tout compte fait?

Eh bien, nous voulions le savoir, bien sûr, alors nous sommes allés de l’avant et en avons écrit un examen approfondi. Et maintenant, pour ceux qui manquent de temps, nous publions également la critique vidéo. Comme d’habitude, c’est beaucoup plus concis, tout en contenant toutes les informations essentielles que vous devez connaître sur le téléphone.

Le Black Shark 4 a définitivement beaucoup de Hz, par rapport au parcours du jeu, ainsi qu’un écran Super AMOLED très lumineux (sinon record), mais il est intéressant de noter qu’il utilise le chipset phare de l’année dernière (reconditionné sous le nom de Snapdragon 870), et non l’offre haut de gamme absolue pour 2021. Il est également doté de déclencheurs de jeu contextuels physiques et d’un support de charge incroyable de 120 W (0 à 100 en 17 minutes!), Mais la taille de la batterie elle-même n’est pas très impressionnante avec seulement 4500 mAh. Cela ressemble donc à un sac mélangé, mais regardez notre vidéo ci-dessus pour voir ce que nous en faisons.