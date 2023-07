Notre revue vidéo Asus Zenfone 10 est maintenant disponible

L’Asus Zenfone 10 est tout aussi petit que le Zenfone 9 l’était l’année dernière. Il se démarque vraiment, avec son écran de moins de 6 pouces, dans un monde Android dominé par presque 7 pouces. Mais un appareil aussi petit peut-il encore être considéré comme un véritable produit phare ?

Nous avons essayé de répondre à cette question, dans les moindres détails, dans notre examen écrit approfondi, qui a été publié hier. Si vous êtes intéressé par une prise de vue plus concise, vous serez heureux de savoir que notre revue vidéo du dernier et du meilleur d’Asus est maintenant fraîchement cuite et sortie du four. Le voici pour votre plus grand plaisir.

Comme d’habitude dans nos revues vidéo, nous essayons de condenser toutes les informations importantes sur un smartphone en quelques minutes, vous donnant une idée de ce à quoi ressemblent toutes les fonctionnalités principales. Donc, comme toujours, nous vous ferons savoir tout sur la construction du Zenfone 10, la qualité de l’écran, les performances, l’autonomie de la batterie, le logiciel et la qualité de l’appareil photo.

Si la vidéo vous a intrigué et que vous en voulez plus, assurez-vous de ne pas manquer notre critique écrite susmentionnée.