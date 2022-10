Notre revue Missing Hearts : Celeste Ng revient avec une sombre parabole

Nos coeurs disparusle nouveau roman de Des petits feux partout auteur Celeste Ng, se déroule dans une sorte de dystopie rétro, le cauchemar d’un enfant de la guerre froide. C’est le genre de monde où les gens passent beaucoup de temps à s’inquiéter valeurs anti-américaines et menaces pour le mode de vie américainoù les enfants apprennent à informer sur leurs voisins, et tout le monde se rend encore à l’école à vélo.

Mais l’Amérique de Nos coeurs disparus ne s’inquiète pas pour les communistes secrets russes. En train de se remettre d’un effondrement économique vaguement détaillé qui est devenu simplement connu sous le nom de “la crise”, l’Amérique s’est retournée contre la Chine et contre toute “personne d’origine asiatique” qui pourrait soit venir de Chine, soit se tromper comme l’ayant fait.

La société qui en résulte, comme toutes les dystopies réussies, a une ressemblance troublante avec notre propre vocabulaire rétro. Dans le monde de Ng, les Américains d’origine asiatique sont harcelés et attaqués dans les rues. Les livres sont bannis des écoles et des bibliothèques, puis réduits en pâte et transformés en papier toilette. De toute urgence, les enfants sont retirés à tout parent qui a été signalé comme ayant des idées non américaines, placés dans des familles d’accueil dans des villes lointaines et reçoivent de nouveaux noms afin qu’ils ne retrouvent jamais le chemin de leur ancienne maison.

Bird, le garçon de 12 ans au centre de Nos coeurs disparus, n’a pas été enlevé à sa famille. Au lieu de cela, sa mère, Margaret, a disparu. Un poète américain d’origine asiatique dont la célèbre ligne nos coeurs disparus devenue un slogan du mouvement contestataire, Margaret a disparu trois ans avant le début du roman. Bird est resté avec son père célibataire terrifié et mille questions. Au début du roman, Bird est en train de se décider à chercher Margaret.

Évaluation: 3 sur 5

Pouvoirs de quête d’oiseau Nos coeurs disparus avancez à travers la première et la plus forte de ses trois sections, alors qu’il se fraye un chemin à travers les réseaux de bibliothèques secrètes, à la recherche de livres manquants remplis d’indices. Il y a quelque chose à la fois de gentiment démodé et de subtilement horrible dans la recherche de Bird, inspirée par les contes de fées, de sa mère disparue, sa prise de conscience lente que le monde dans lequel il vit est profondément imparfait. Il se lit comme un livre classique pour enfants dont vous vous souvenez à moitié avoir pris en cinquième année. C’est donner Le donneur.

Une fois que nous quittons la narration de Bird et passons à la voix plus adulte de Margaret, cependant, Nos coeurs disparus commence à faiblir. Margaret est amorphe, moins un personnage réel qu’un chiffre politique qui existe pour tirer des traits emphatiques sous tous les parallèles du monde réel de Ng.

Lorsque Margaret s’indigne pour la première fois des enlèvements d’enfants de son pays, Ng lui fait apprendre « des choses qu’elle ne savait pas jusqu’à présent » sur les enlèvements historiques brutaux d’enfants autochtones, d’enfants migrants et d’enfants en famille d’accueil – comme si Ng ne fait pas confiance à ses lecteurs pour reconnaître ces parallèles par nous-mêmes. Lorsque Margaret rencontre les parents noirs d’une femme tuée lors d’une manifestation politique tenant une pancarte avec le poème de Margaret dessus, elle passe des pages à réfléchir aux relations politiques troublées entre les communautés noires et asiatiques américaines. La compréhension éventuelle qu’elle atteint avec les parents en question devient “un petit coup de pouce à un nœud compliqué qui prendrait des générations à défaire”. Chaque fois que Margaret parle, ce livre a tendance à passer d’une polémique intéressante à une didactique désastreuse.

En revanche, les écrits de Ng sur la parentalité sont tendres, lucides et non sentimentaux. Un parent racontant une histoire à propos de son enfant perdu ne se souvient pas si l’histoire s’est déroulée quand elle avait 5 ans ou quand elle avait 15 ans, à cause de “la façon dont le temps était glissant et élastique dans le fait de votre enfant, comment il semblait ne pas bouger dans une ligne mais dans des boucles sans fin, tournant encore et encore, s’écrasant. Margaret apprend à Bird “à cueillir les fleurs de chèvrefeuille de la vigne et à toucher le bout de sa langue : une telle douceur collante”. Dans son amour pour Bird, Margaret se résout enfin en une vraie personne : dans sa spécificité, la sensualité.

Ng a eu son succès avec les années 2017 Des petits feux partoutun roman magnifiquement observé sur la maternité de banlieue qui a été adapté en une série Hulu mettant en vedette Reese Witherspoon et Kerry Washington. Nos coeurs disparus est une sortie plus faible que son prédécesseur, plus maladroite et moins ancrée dans son caractère, trop maladroite dans les points politiques qu’elle est déterminée à faire valoir. Pourtant, cela brille dans la langue de Ng et dans le sombre conte de fées qu’elle évoque.