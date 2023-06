Notre rêve de nouvelle construction est devenu un cauchemar – notre rue est ruinée par le crime et nos enfants ne sont pas en sécurité

Les RÉSIDENTS ont raconté comment leur rêve de nouvelle construction s’est transformé en cauchemar alors que leur rue est en proie à la criminalité.

Certains habitants disent qu’ils craignent même pour la sécurité de leurs enfants et ne laisseront pas les jeunes hors de leur vue.

Les habitants vivant dans un nouveau domaine disent que la région est en proie à la criminalité Crédit : HOMMES MÉDIAS

Vingt-huit nouvelles constructions ont surgi à Holbeck, Leeds, mais elles se trouvent juste à côté d’un ancien domaine municipal.

Les habitants disent que bien qu’ils soient dans de nouvelles maisons, la région se sent « dangereuse » car elle est troublée par la criminalité.

Ils ont déjà été témoins d’horribles consommations de drogue, ont dû faire face à des vols et disent que des jeunes font la course à moto dans les rues.

La résidente Justina a récemment déménagé à Meynell Approach avec ses deux jeunes enfants.

Mais, dit-elle, elle s’inquiète pour ses enfants.

Justina a déclaré à LeedsLive: « Avoir de jeunes enfants, c’est inquiétant, nous devons avoir des lumières allumées en bas pour qu’ils n’aient pas peur.

« Je sais qu’un voisin s’est fait voler quelque chose dans son jardin aussi, alors je dois tout garder dans la maison, je n’ose pas non plus laisser mes enfants dans le jardin au cas où ils se feraient pincer. »

La mère a dit qu’elle s’était déjà fait voler des objets dans son jardin alors que des voleurs effrontés sautaient par-dessus sa clôture dans la nuit.

Elle a ajouté: « Notre voisin s’est également fait voler quelque chose, je ne me sens plus aussi en sécurité qu’avant dans mon ancien appartement – qui était un appartement – quand je vivais dans l’appartement, nous n’avions rien volé.

« DPD avait laissé un colis sur le devant et en 15 minutes, des gens l’avaient volé. Ce n’est pas ce que je pensais en termes de sécurité. »

Justina a déclaré que les toxicomanes marchaient aussi dans les rues.

Mais, dit-elle, ses enfants adorent la région, ajoutant : « Mes enfants sont plus heureux et je suis plus heureuse, surtout d’avoir un jardin, et nous en faisons une belle maison familiale.

« Mais il n’y a que des gens durs qui vivent ici, je dois surveiller mes enfants, je ne fais pas confiance aux passants. »

Ses inquiétudes ont été reprises par une autre résidente, Sophie, 31 ans.

Elle a déclaré: « Nous entendons parler de choses qui se passent de l’autre côté des magasins [the shops separate the old and new areas of the estate] c’est comme un monde différent de l’autre côté des magasins, ça fait peur mais on n’y va pas.

« Je n’irai jamais là-bas tout seul, nous avons entendu parler de choses qui se passent dans le parc, de raids anti-drogue et d’autres choses, mais c’est de l’autre côté. »

Cependant, Sophie a ajouté: « A part ça, je suis bien installée et heureuse ici. »

Avoir de jeunes enfants c’est inquiétant, nous devons avoir des lumières allumées en bas pour qu’ils n’aient pas peur. Justine

Les voisins Donna et Dominic disent que la région peut parfois être dangereuse.

Dominic a déclaré: « C’est bien, à part les motos qui accélèrent et descendent dans le parc, celles que j’ai vues n’ont pas de plaque d’immatriculation, mais nous savons qu’elles viennent du domaine et vont dans le parc, elles accélèrent – c’est très dangereux .

« Il y a aussi eu un coup de couteau près du tunnel dimanche dernier et les marcheurs nocturnes sont là toute la journée pour demander de l’argent, nous n’avons vu personne pincer quoi que ce soit comme d’autres l’ont fait, mais la plupart de nos affaires sont restées dans la maison. »

Le conseil municipal de Leeds a déclaré qu’il encourageait les habitants à contacter la police s’ils étaient préoccupés par la criminalité.

Un porte-parole a déclaré: «Personne vivant à Leeds ne devrait avoir à supporter un comportement antisocial.

« Nous travaillons en étroite collaboration par le biais du partenariat Safer Leeds pour répondre à toutes les préoccupations concernant les comportements antisociaux, les activités criminelles et l’abus de drogue à Leeds, les préoccupations soulevées par les résidents ne peuvent être traitées par une seule organisation.

« Nous cherchons continuellement à mettre en place des solutions à plus long terme pour cibler les problèmes liés à la criminalité et aux comportements antisociaux et nous nous engageons à faire tout notre possible pour prendre des mesures énergiques pour traduire en justice les responsables, rassurer la communauté et dissuader les personnes impliquées dans la criminalité et les comportements antisociaux.

« Nous demandons à toute personne qui subit un comportement antisocial à Meynell Approach de bien vouloir contacter la police ou l’équipe dédiée au comportement antisocial du conseil dès que possible.

« Les résidents peuvent être assurés que tous les cas feront l’objet d’une enquête approfondie et confidentielle.

« Les personnes préoccupées par un comportement antisocial peuvent appeler la police du West Yorkshire au 101, utiliser la fonction de chat en direct sur le site Web de la force ou contacter l’équipe de comportement antisocial du conseil municipal de Leeds au 0113 2224402 (numéro de conseil disponible du lundi au vendredi, de 8h à 17h). ) ou signaler en ligne Signaler un comportement antisocial.

Il n’est pas rare que les gens aient des problèmes avec les nouvelles constructions.

Les habitants du Shropshire ont récemment révélé comment ils avaient dépensé 250 000 £ sur leurs maisons, pour être confrontés à un cauchemar après avoir été menacés par des agents de recouvrement.