Notre «rat de loto» a secrètement gardé nos gains de 8 millions de livres sterling pour lui-même – mais nous avons repéré les drapeaux rouges ridicules et l’avons poursuivi en justice

Un chauffeur de CAMION a empoché 8 millions de livres sterling que lui et ses collègues ont gagné sur un syndicat de loterie avant de gaspiller de l’argent sur des voitures et des maisons flash.

Gary Baron, de Victoria, en Australie, a discrètement démissionné après avoir réalisé que lui et 15 collègues avaient empoché l’énorme prix.

Gary Baron a été poursuivi par ses anciens collègues de travail après avoir empoché un jackpot de 8 millions de livres sterling Crédit : 7News

Il a ensuite commencé à faire des folies sur les maisons et les supercars, y compris une BMW décapotable d’une valeur de plus de 100 000 £.

L’un des travailleurs du syndicat se trouvait être la petite amie de M. Baron, qui a décidé d’afficher sa vie de luxe sur les réseaux sociaux.

L’afflux soudain d’argent de M. Baron a soulevé des soupçons parmi ses anciens collègues, à qui il a menti et a déclaré qu’il avait hérité de l’énorme somme.

Mais lorsque la société de loterie a livré une bouteille de champagne de félicitations à leur bureau, ils ont senti que leurs pires craintes avaient été confirmées.

The Lott a également publié une déclaration sur un homme de Victoria qui avait remporté un jackpot de 8 millions de livres sterling.

Le lauréat « anonyme » a déclaré à l’époque à l’entreprise : « Je suis toujours incrédule.

« Je n’ai pas besoin de cette somme d’argent, c’est trop pour moi.

« Je vais partager l’argent du prix avec ma famille.

« Je m’assurerai que cela ne change pas qui je suis, mais je pourrai certainement avoir un meilleur style de vie, avec quelques jouets de plus. »

Mais M. Baron a insisté sur le fait qu’il n’avait pas dupé ses collègues, déclarant: « Je n’ai jamais trompé mes collègues de travail et je suis déçu que l’affaire soit devenue si publique et que mon nom, ma famille et mon domicile soient devenus si largement diffusés. »

Deux des anciens collègues indignés de M. Baron du courrier de péage se sont rendus dans sa nouvelle maison pour le confronter et ont été dégoûtés de la façon dont il avait éclaboussé l’argent.

Gary Georgeson a dit Une affaire d’actualité: « Il est sorti habillé comme Hugh Hefner dans sa robe de chambre en éponge.

« Conduire dans une voiture de sport BMW noire à 200 000 $.

« Je lui ai demandé s’il avait gagné 16,6 millions de dollars et il s’est tenu là et m’a regardé dans les yeux et a dit: » Oui, je l’ai fait « .

« Je lui ai demandé tout de suite pourquoi il n’était pas venu nous le dire.

« Nous avons tous travaillé ensemble et nous vous avons fait confiance. Si vous aviez pu le prouver, je vous aurais simplement serré la main. »

Ses anciens collègues ont alors décidé de le poursuivre en justice mais il a insisté sur le fait qu’il avait acheté le billet avec son propre argent.

La bataille judiciaire a éclaté de 2014 à 2017, lorsque M. Baron – qualifié de « rat de loto » – et ses anciens collègues sont parvenus à un règlement financier non divulgué.

Il est entendu que ses anciens collègues mécontents avaient voulu plus de 500 000 £ chacun, mais se sont retrouvés avec moins du quart de cela.

Pendant ce temps, une employée de McDonald’s a été poursuivie après avoir prétendument tenté d’arnaquer ses collègues avec un jackpot de loterie de 105 millions de dollars (83 millions de livres sterling).

Mirlande Wilson a affirmé avoir acheté le billet victorieux du Mega Millions en 2012 dans un 7-Eleven près du restaurant où elle travaillait à l’extérieur de Baltimore, Maryland, avec son propre argent.

Mais les collègues de Wilson ont rejeté sa demande et ont intenté une action en justice contre elle.