Notre quartier se transforme en ville fantôme à mesure que les acheteurs disparaissent… mais la solution est simple

Les RÉSIDENTS d’une grande ville disent que leur rue principale se transforme en une ville fantôme à mesure que les acheteurs disparaissent – mais affirment qu’il existe une solution simple.

Les habitants de Stoke Newington, au nord de Londres, affirment que les nouvelles mesures environnementales du conseil local étranglent les entreprises locales.

Les habitants de Stoke Newington, au nord de Londres, disent que le nouveau quartier à faible trafic étrangle les entreprises locales Crédit : BPM

Fatosh Tuloglu a affirmé que le programme avait en fait augmenté le trafic Crédit : BPM

Huseyin Kaplan a ajouté que la perte de clients est doublement douloureuse dans la crise énergétique actuelle Crédit : BPM

Ils sont furieux de l’introduction d’un programme de quartier à faible trafic (LTN) en septembre de l’année dernière, qui a ensuite été rendu permanent en mars.

Selon le plan, une porte de bus surveillée par caméra signifie que seuls les bus, les cyclistes, les piétons et les véhicules d’urgence sont autorisés à traverser la rue principale entre 7h et 19h, avec des amendes appliquées pour dissuader les conducteurs.

Ces restrictions fonctionnent également 24 heures sur 24 sur certaines routes environnantes.

Le propriétaire du café Fatosh Tuloglu, 43 ans, a déclaré à MyLondon que ses revenus avaient été « réduits de moitié » après l’introduction des nouvelles règles.

Elle a déclaré: « Cela va être difficile, il y a en fait moins de personnes qui passent normalement.

« Les entreprises de livraison ont également du mal à venir ici, et au cours des deux premières semaines, elles ont eu des pénalités.

« La limite de temps de sept à sept est juste coupée au milieu de la route, et il y a cependant moins de gens qui passent.

« Avant, parfois, quand les voitures passaient par ici, elles s’arrêtaient, achetaient quelque chose et le transportaient sur leur chemin. Mais, maintenant, regardez ça. »

Elle a ajouté que malgré l’idée que le LTN soit de réduire le trafic, elle n’a « jamais vu » autant d’embouteillages qu’elle le fait maintenant, bien qu’elle vive à Londres depuis 20 ans.

Huseyin Kaplan, 60 ans, qui possède également un café, a convenu que les règles nuisaient aux affaires, en particulier au milieu de la crise énergétique.

Il a fulminé: « Nous n’en sommes pas contents maintenant et pour l’avenir. C’est une entreprise familiale, moi et ma femme parfois et mon fils. Nous ne pouvons pas nous le permettre.

« Nous payons le double pour l’électricité et le gaz, et cela nous tue. De nombreux clients passaient et s’arrêtaient pour acheter un sandwich, maintenant plus personne n’entre. Cela n’affecte pas non plus la pollution.

« Nous sommes ici depuis 18 ans dans ce magasin, et maintenant nous pensons le vendre. Nous ne pouvons plus le faire, et à l’avenir, de nombreuses petites entreprises vont fermer. »

Ces préoccupations ont été partagées par Luzviminda George, 52 ans, copropriétaire d’un magasin d’électricité avec son mari.

Elle a qualifié le LTN de « déchets » et a affirmé que les gens devaient marcher ou faire du vélo sur un itinéraire beaucoup plus long pour se rendre au magasin et en revenir, transportant parfois des téléviseurs ou d’autres marchandises volumineuses.

Luzviminda a déclaré : « À sept heures du soir, le magasin est déjà fermé. Comment peuvent-ils apporter quelque chose ici pour le réparer ?

« Et avec la pollution de l’air, à Finsbury Park et Green Lanes, il y a du trafic là-bas pendant des heures et des heures. C’est une ville fantôme dans cette région maintenant. »

D’autres propriétaires d’entreprises locales ont parlé de fermetures de magasins et de clients rebutés par des amendes au début du programme.

Le magasin de poisson-frites et l’épicerie verte de la région ont été contraints de fermer en « conséquence directe » du LTN, tandis que d’autres ont vu leur clientèle réduite de moitié, selon le propriétaire du magasin de musique Tom Neitzert.

Cependant, le maire de Hackney, Philip Glanville, a annoncé le projet, affirmant dans un tweet que la fréquentation avait augmenté de 18 % et que les transactions par carte avaient triplé.

Le conseiller Mete Coban MBE, membre du cabinet du Hackney Council pour le changement climatique, l’environnement et les transports, a également défendu le programme.

Il a déclaré: « Le quartier à faible trafic de Stoke Newington contribue à réduire la circulation, à promouvoir la marche et le vélo et a été largement soutenu par les résidents locaux en consultation.

« La fréquentation a augmenté de 16 % depuis son introduction, le vélo a augmenté de 38 % et 58 % des habitants de la région ont soutenu son introduction.

« Hackney est un importateur de trafic, avec 40 % des trajets en véhicule qui ne commencent ni ne se terminent dans l’arrondissement, et nous savons que le transport routier est un contributeur important à la pollution de l’air et au changement climatique.

« C’est pourquoi nous avons une vision d’un Hackney à faible trafic, où les rues transformées contribuent à créer un Hackney plus vert et plus sain pour tous nos résidents.

« À Stoke Newington, nous avons également élargi les trottoirs et introduit des parcs de poche – où les places de stationnement dans la rue sont transformées en places assises vertes – pour aider à rendre la zone plus attrayante pour les acheteurs et les visiteurs. »

Luzviminda George a qualifié les restrictions de « déchets » Crédit : BPM