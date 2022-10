Notre quartier paisible est ruiné par d’horribles travaux de construction bruyants – c’est tellement bruyant que nous ne pouvons pas dormir

Les RÉSIDENTS disent que leur quartier paisible a été ruiné par des travaux de construction horriblement bruyants, laissant certains incapables de dormir.

Ils disent que le bruit est aussi “fort qu’un moteur à réaction”, secoue leurs maisons et laisse leurs jardins couverts d’une épaisse poussière.

Les propriétaires sont « rendus fous » par le bruit assourdissant des machines de battage de pieux travaillant sur un nouveau lotissement à proximité à St John’s, Worcester.

Les habitants disent que les travaux ont commencé sur les 120 maisons il y a quatre semaines, entièrement à leur insu sur un site qui, selon eux, resterait une ceinture verte.

Les travailleurs de nuit ont perdu le sommeil à cause du vacarme «horrible» qui a secoué les fondations de leurs propriétés de 425 000 £ entre 7 h et 17 h.

Ils sont également en colère contre la quantité de poussière épaisse qui se déverse du chantier de construction, qui recouvre leur linge et les oblige à garder leurs fenêtres fermées.

D’autres se sont plaints que leur vision de ce qui était autrefois des champs sera désormais ruinée par le nouveau domaine, qui est géré par Vistry Partnerships et les développeurs de Stonewater.

Il a également été signalé que les bruits de martèlement incessants provenant de la machinerie lourde peuvent également être entendus jusqu’à un mile de distance.

Un résident, qui n’a pas souhaité être nommé, a déclaré: “C’est horrible, je dois dormir dans l’arrière-salle pour essayer d’échapper au bruit pendant que je travaille la nuit.

“Mais le bruit des machines secoue littéralement la maison, vous pouvez sentir les vibrations lorsque vous êtes juste assis pour une tasse de thé.

“Dieu sait combien de dégâts ils causent car nos maisons sont de nouvelles constructions et les fondations ont besoin de temps pour s’installer. Cela nous rend fous.

“Le bruit est incessant de 7h à 17h. C’est comme vivre à côté d’un réacteur, c’est comme vivre dans un aéroport.

“En plus de cela, vous ne pouvez pas laisser votre linge dehors car il se couvre de poussière, il pénètre même dans la maison si vous laissez les fenêtres ouvertes.

“Nous n’en savions rien et ils n’ont même pas consulté les habitants, nous pensions que le terrain était une ceinture verte et puis tout d’un coup tous ces creuseurs sont arrivés.

“Certaines personnes ont vu leur vue sur le jardin ruinée et cela ne fera qu’empirer alors qu’elles claquent plus d’une centaine de maisons.

“Si c’était quelqu’un d’autre qui faisait ce niveau de bruit, alors quelque chose serait fait à ce sujet.

“Mais parce que c’est une grosse affaire et que le conseil a soutenu le développement, vous savez que rien ne va se passer.”

Les travaux sur le développement de logements abordables se déroulent sur Bromyard Road et University Park Drive et comprendront un mélange de maisons de deux à quatre lits.

Un autre habitant, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré : “C’est juste ce gros pilon qui martèle le sol toute la journée – un minimum de sept à huit heures par jour.

“Nous devenions fous à cause du bruit. C’est assez pour vous rendre fou.

“C’est très bruyant. On sent les vibrations tout autour de la maison. On le double à cause de l’écho.”

Le conseiller Richard Udall, un comté travailliste de St John et conseiller municipal, dit que la machine est si bruyante que les gens peuvent encore l’entendre de l’autre côté de la rivière Severn.

Cllr Richard Udall a déclaré: “J’ai reçu de nombreuses plaintes d’une région très large.

“J’habite à près d’un mile du site et j’entends le bruit, d’autres résidents me disent qu’ils peuvent même l’entendre de l’autre côté de la rivière.

“C’est horrible, un bruit de claquement constant, répétitif, implacable et fort. Pour ajouter l’insulte à l’injure, nous avons été informés que cela durera quatre semaines.

“La plupart des gens n’ont eu aucun préavis ni avertissement, certains riverains sont sensibles au bruit, ils n’y échappent pas. C’est très intrusif et dérangeant.

“Cela a un impact très grave et néfaste sur la qualité de vie de nombreux résidents.”

Cllr Udall a confirmé qu’il avait demandé à la fois à Planning Enforcement et à Environmental Health d’intervenir.

Mais il a ajouté: “Les deux semblent impuissants à aider, tant que les travaux de construction se déroulent entre 7h30 et 18h, nous n’avons pas d’électricité.

“J’espère que l’entreprise de construction pourra envisager de fixer des amortisseurs de bruit ou des barrières anti-écho à la machine, pour essayer de réduire son impact.

“De toute évidence, le travail doit être fait, mais il ne devrait pas être si perturbateur et dommageable pour tant de résidents.”

Un porte-parole du conseil municipal de Worcester a déclaré qu’il était conscient des préoccupations et a ajouté: “Après avoir enquêté sur ces préoccupations, nous n’avons mis en évidence aucune violation des conditions attachées à l’approbation de la planification concernant les heures de travail et les meilleures pratiques visant à limiter l’impact du bruit sur les locaux résidents.

“Si les résidents craignent qu’une nuisance sonore importante ne se produise en dehors de ces exigences, cela doit être signalé aux services de réglementation du Worcestershire au 01905 822799 ou par e-mail à enquiries@worcsregservices.gov.uk.”

The Sun Online a contacté le conseil municipal de Worcester, le groupe Vistry et Stonewater pour commentaires.

