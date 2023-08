Notre quartier est l’un des meilleurs endroits où vivre – les nouveaux arrivants viennent pour la culture mais se lamentent ensuite

LES PROPRIÉTAIRES célébrant le fait d’être dans l’un des « meilleurs » endroits où vivre à Londres disent que trop de nouveaux arrivants se plaignent maintenant de l’endroit.

Nunhead, dans le sud de Londres, a été salué comme un délice secret par les personnes qui vivent dans le quartier depuis des années.

Le magasin de fleurs Nunhead Gardener fait partie des attractions du sud de Londres 1 crédit

Le propriétaire du café Jacqui Simidzu craint cependant pour l’avenir de la communauté locale 1 crédit

Mais ils disent qu’un nouvel afflux d’arrivées plus jeunes et plus branchées menace de nuire à l’esprit communautaire.

Le quartier a été nommé l’un des meilleurs endroits où vivre par le journal Times il y a deux ans.

Les jeunes professionnels et les familles trouvant les prix des maisons trop élevés ailleurs dans la capitale descendent maintenant sur Nunhead.

Le quartier a longtemps été considéré comme moins à la mode que les banlieues environnantes telles que Dulwich et, plus récemment, Peckham Rye.

Pourtant, la gentrification récente a fait craindre aux résidents de longue date de Nunhead qu’ils ne voient non seulement les prix de l’immobilier monter en flèche, mais aussi l’atmosphère locale changer.

Parmi les attractions locales populaires se trouve le Nunhead Gardener, offrant une profusion de fleurs en sortant de la gare principale.

De l’autre côté de la route se trouve le cimetière Nunhead de 52 acres, l’un des soi-disant cimetières « Magnificent Seven » de la capitale.

D’autres incluent Highgate dans le nord de Londres, avec Wham! la tombe du chanteur George Michael et un buste de Karl Marx.

Il y a aussi Kensal Green dans l’ouest de Londres qui a un socle pour le chanteur de la reine Freddie Mercury après sa crémation.

Le voisin de Nunhead, Peckham, a longtemps été associé au personnage de Del Boy de Sir David Jason, dans la sitcom de la BBC Only Fools And Horses.

Ce domaine est devenu plus populaire parmi les artistes et les hipsters ces dernières années et a été présenté dans la récente comédie romantique acclamée Rye Lane.

Nunhead a été surnommée la «sœur sensée» de Peckham – mais les passionnés locaux chantent maintenant prudemment ses louanges, rapporte MyLondon.

Pourtant, ils craignent également que l’attrait unique de ce qui a été surnommé l’une des «dernières rues principales normales de la ville» ne risque d’être perdu.

Jacqui Shimidzu, qui vit à Nunhead depuis 17 ans et dirige le Hill Station Cafe, a remarqué que le quartier devenait « un peu plus embourgeoisé ».

Elle a raconté comment les maisons locales étaient autrefois des « maisons de squatters » avant que « tous les gens cool et artistiques ne s’installent » – suivis de nouveaux arrivants plus riches.

Et Jacqui, 57 ans, a raconté comment les nouveaux arrivants « emménagent dans le quartier et se plaignent du bruit », ajoutant : « C’est frustrant – les gens achètent ces beaux endroits pour la culture puis se plaignent de la culture ».

Elle a décrit la vie à Nunhead comme « belle », avec « l’une des dernières rues principales normales restantes ici », mais craint que les chaînes de vente au détail ne puissent « tuer les petits magasins ».

Un autre commerçant local, le boucher de 57 ans Mike, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que des jeunes s’installent et « essaient de réorganiser le quartier et de le rendre chic » – mais a averti : « Vous ne pouvez pas rendre Nunhead chic ».

Pourtant, un afflux plus jeune a été bien accueilli par certains, avec le barman Marie du pub Nunhead Skehans disant: « Vous avez beaucoup d’étudiants ici, ce qui est bon pour le commerce – ils adorent dépenser leur argent. »

Damon Albarn, Graham Coxon et Alex James, qui se sont d’abord associés là-bas pour former le futur groupe de pop britannique Blur, sont d’anciens étudiants de Goldsmiths, à l’Université de Londres.

Les «hipsters» de Londres viennent également d’être accusés d’avoir aidé à doubler les prix de l’immobilier dans une ville balnéaire pittoresque – accusée d’avoir menacé de faire naufrage Westgate-on-Sea sur la côte du Kent.

D’autres résidents qui craignent d’être expulsés de leur ville balnéaire comprennent les habitants de la station balnéaire du Devon Sidmouth, qui a dépassé les sondages évaluant les plus belles destinations du Royaume-Uni.

Des plaintes concernant les touristes et les acheteurs de résidences secondaires ont également été déposées par des habitants de Bamburgh, sur la côte du Northumberland.

Newquay, Falmouth et Padstow à Cornwall et Newport à Pembrokeshire, au Pays de Galles, comptent parmi les stations balnéaires où les résidents craignent d’être expulsés par de nouveaux arrivants.

Des préoccupations similaires ont été soulevées à Wells-next-the-Sea dans le Norfolk, Robin Hood’s Bay dans le North Yorkshire et The Witterings dans le West Sussex.