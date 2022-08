Notre propriétaire a envoyé un électricien chez nous mais nous avons été horrifiés lorsque nous avons découvert la vraie raison de sa visite

Les LOCATAIRES d’une maison partagée ont déclaré avoir été choqués de découvrir la véritable raison pour laquelle leur propriétaire avait envoyé un électricien sur la propriété.

Les huit locataires de la maison de Brisbane en Australie ont déclaré que le déménagement sournois leur avait donné l’impression d’être dans un épisode de Big Brother.

Huit locataires d’une maison sur écoute à Brisbane ont déclaré qu’ils se sentaient comme des concurrents de Big Brother Crédit : 9News

Le propriétaire a envoyé un électricien pour installer des caméras à l’intérieur de la maison Crédit : 9News

Lorsqu’ils se sont plaints, leur agent de location leur a dit de “lâcher prise ou de partir”.

Nathan Thomas, un étudiant vivant dans la propriété, a déclaré que sa vie privée avait été brisée.

“Peu importe où je vais dans la maison, à moins que je ne sois dans ma chambre, je suis surveillé et c’est vraiment inconfortable”, a-t-il déclaré au média australien A Current Affair.

Daniel Delaney a plaisanté sur le fait que leur maison était devenue une vraie maison Big Brother.

“Où que vous alliez, vous serez vu sur les caméras”, a-t-il déclaré.

“Je veux dire, je suis vraiment contente d’être entrée sans audition, mais j’aurais aimé le savoir avant d’entrer.”

Aucun des locataires n’a reçu d’avertissement concernant les caméras et ne l’a découvert qu’en rentrant un jour à la maison pour les trouver installées autour de la maison.

Au lieu de cela, on leur a dit que la cuisine était en cours de rénovation et qu’un électricien venait terminer le travail.

Lorsqu’ils sont arrivés chez eux ce jour-là, ils ont trouvé huit caméras positionnées dans les parties communes – à l’intérieur et à l’extérieur.

Ameya Tidke, menuisier et locataire, a déclaré que toute cette expérience l’avait rendu “très mal à l’aise”.

“Voir quelqu’un vous regarder comme ça – ça ne s’en va vraiment jamais et c’est un peu dérangeant”, a-t-il déclaré.

“C’est très impoli et il semble complètement absurde qu’ils décident simplement de mettre des caméras dans la maison et à l’extérieur de la maison.

“Audio ou pas, visuel ou pas, je m’en fiche. Je ne me suis pas inscrit pour eux. Je n’en veux pas.”

Lorsqu’ils ont commencé à se plaindre auprès de leur agence de location, Hive Student Accommodation, ils ont reçu une réponse sarcastique.

On leur a dit que le propriétaire avait installé des caméras de vidéosurveillance dans les parties communes avec “les meilleures intentions à cœur”.

“Si quelque chose est endommagé par une seule personne, nous sommes en mesure de capturer la bonne personne et de ne pas pénaliser tout le monde pour les réparations”, lit-on dans la lettre sans cœur.

Ils ont dit que le propriétaire n’avait aucune raison d’installer les appareils et qu’on lui avait dit de déménager s’ils n’aimaient pas ça.

Thomas a déclaré: “Ils ont dit que j’étais plus que bienvenu pour rompre mon bail si je n’étais pas à l’aise dans la propriété et je les ai remerciés pour cette offre, mais en raison des frais qu’ils facturent pour rompre les baux, je les ai remerciés et j’ai dit: ‘ non, merci.'”

Lorsque cela a échoué, ils se sont tournés vers leur autorité de location locale, le Real Estate Institute of Queensland et la Residential Tenancies Authority, pour obtenir de l’aide.

La PDG Antonia Mercorella a déclaré que les caméras étaient très probablement illégales et constituaient une énorme violation de la vie privée.

“Je pense que, comme la plupart des gens, nous avons été un peu surpris d’apprendre l’existence de ces caméras de sécurité”, a-t-elle déclaré à A Current Affair.

“Cela constitue potentiellement une violation de l’acte et une violation de la vie privée. Et bien que les intentions puissent être bonnes et peut-être pures, néanmoins, la loi est la loi.”

Le propriétaire a depuis accepté de retirer toutes les caméras à l’intérieur de la maison, selon The Mirror.