“Notre propre dynastie”: Kansas City fête sa dernière victoire au Super Bowl

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Les fans se sont alignés mercredi pour obtenir une place de choix au centre-ville de Kansas City alors que la ville célèbre le deuxième championnat du Super Bowl des Chiefs de Kansas City en deux ans.

L’entraîneur des Chiefs Andy Reid et le quart-arrière MVP du Super Bowl Patrick Mahomes se joindront à leurs coéquipiers, à leur famille et aux officiels des Chiefs alors qu’ils rouleront dans des véhicules à ciel ouvert dans une rue principale du centre-ville pour un rassemblement à la gare Union.

La plupart des écoles, de nombreuses entreprises et certains bureaux gouvernementaux de la région métropolitaine de Kansas City ont été fermés pour permettre aux fans de profiter des festivités.

Les fans étaient généralement heureux et de bonne humeur en attendant dans de longues files d’attente pour les camions de nourriture, les camions de marchandises et, bien sûr, les toilettes portables. Certaines personnes ont dormi la nuit pour obtenir des emplacements privilégiés en face de la gare Union.

Mais Shellie Diehl, 46 ans, de Kansas City, était assise le long d’une rue à environ un pâté de maisons de la gare Union alors que la foule devenait plus encombrée devant le site du rassemblement. Elle a été rejointe par sa fille de 8 ans, Skyler; fille de 16 ans, Taylor; et un ami.

Diehl a déclaré qu’elle était venue au défilé des Chiefs en 2020 et avait décidé de passer du temps mère-fille tout en célébrant le premier défilé de Skyler.

“Le dernier était tellement amusant que nous avons décidé de venir à celui-ci”, a déclaré Diehl. “Nous sommes de grands fans des Chiefs et nous voulions célébrer une belle journée avec la communauté.”

Après des décennies de sécheresse du championnat, la ville acquiert de l’expérience avec les défilés de la victoire. Il y a deux ans, les Chiefs ont battu les 49ers de San Francisco pour le premier championnat du Super Bowl de l’équipe en 50 ans. Cela a suivi la victoire des Royals de Kansas City aux World Series en 2015, le premier championnat de baseball de la ville en 30 ans.

Certains fans ont admis que Kansas City pourrait être un peu gâté.

“On s’y habitue un peu, mais ça va”, a déclaré Liz Barber, 50 ans, de Shawnee, Kansas. “C’est bon.”

David Cordray, 38 ans, de Kansas City, a déclaré : « Nous avons eu 50 ans de sécheresse, il est donc temps que nous ayons notre propre dynastie.

Un groupe d’environ 25 fans des Chiefs de Kansas City qui sont arrivés vers 6 heures du matin a préparé un festin de petit-déjeuner, avec des épis de maïs, du bacon et des pommes de terre et tous les accompagnements – et ils avaient des steaks prêts pour plus tard dans la journée.

Dominic Zamora, 18 ans, de Kansas City, a déclaré que les amis étaient arrivés vers 6 heures du matin pour installer leur hayon, poursuivant une tradition chaque fois que lui et ses amis assistaient aux matchs des Chiefs. Il a dit qu’il s’attend à revenir pour d’autres défilés dans les années à venir.

“Avec Mahomes, il y a plus à venir”, a déclaré Zamora. “Ça va être amusant, et je suis ravi de me présenter.”

Manuel Palacio, 48 ans, de Kansas City, était vêtu d’un costume de vache en hommage au surnom de “Cowtown” de Kansas City.

Il a dit qu’il était un fan de longue date des Buffalo Bills qui s’est converti aux Chiefs vers 1993 après avoir perdu un pari avec un fan des Chiefs.

“J’ai dû me convertir”, a déclaré Palacio. « C’est comme être un fan des Oakland Raiders ; à un moment donné, il faut encourager l’équipe qui continue de gagner », a-t-il déclaré en riant.

Palacio a déclaré que lui et sa famille élargie passaient la saison à regarder les matchs des Chiefs à la maison et avaient décidé “quand – pas si – nous gagnons le Super Bowl, nous allons y aller et nous amuser, célébrer ensemble.”

Les officiels ont commencé à planifier le défilé des semaines avant que les Chiefs ne battent les Eagles de Philadelphie 38-35 dimanche sur un panier avec 8 secondes à jouer.

La police de Kansas City a déclaré qu’environ 675 agents des forces de l’ordre de plus de 20 agences, ainsi que des services d’incendie et des responsables des transports, avaient été déployés le long de la route pour la foule attendue.

Le comité des transports et des infrastructures du conseil municipal a accepté d’affecter 750 000 $ aux dépenses liées au défilé, et le maire Quinton Lucas a estimé que les coûts des heures supplémentaires pour la police et les pompiers totaliseraient plus de 1,5 million de dollars.

La commission des sports de Kansas City devrait contribuer 1 million de dollars supplémentaires en dons privés, et la législature du comté de Jackson a voté pour ajouter 75 000 dollars.

———

Heather Hollingsworth à Kansas City a contribué à cette histoire.

Margaret Stafford, Associated Press