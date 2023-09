Notre point de vue sur une nouvelle étude de Wall Street analysant les actions de consommation de 4 Clubs

Il y a eu de nombreuses recherches sur les actions de consommation à Wall Street vendredi, y compris des rapports sur les noms de clubs Costco (COST), Procter & Gamble (PG), le fabricant de bière Constellation Brands (STZ) et le détaillant à bas prix TJX Companies (TJX). Voici ce qu’ils avaient à dire et notre point de vue sur leur analyse. COST YTD montagne Costco YTD Les analystes de HSBC ont lancé Costco avec des négociations en attente et un objectif de cours de 600 $ par action, ce qui implique une hausse de 8 % par rapport à la clôture de jeudi et 39 fois l’estimation cours/bénéfice de HSBC pour l’exercice 2024. Le titre se négocie actuellement à 36 fois, soit environ le double du P/E à terme du S&P 500 et environ 11 % de plus que le multiple moyen sur 10 ans de COST. Les analystes de HSBC placent Costco au 4e rang parmi les 10 principaux détaillants américains, classés selon les ventes totales aux États-Unis en 2022, tant physiques qu’en ligne. La « proposition de valeur sans précédent » du grossiste propose des prix compétitifs qui attirent les membres, ce qui contribue à stimuler la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise. Les analystes estiment que les ventes de Costco augmenteront d’un point de pourcentage plus rapidement que la moyenne du marché américain de l’épicerie, qui est estimée par Coresight Research à 5 % en 2023 et 2024. Cela devrait se traduire par des « gains de parts de marché supplémentaires ». HSBC a également déclaré que le multiple boursier premium de Costco en valait la peine compte tenu de la solide exécution de la direction, des avantages concurrentiels durables et des perspectives de croissance. Costco devrait publier son quatrième trimestre de l’exercice 2023 après la cloche mardi prochain. PG YTD mountain Procter & Gamble YTD HSBC a lancé Procter & Gamble avec une note d’achat et un objectif de cours record de 179 $, ce qui implique une hausse de près de 18 % par rapport à la clôture de jeudi et un multiple valeur d’entreprise/EBITDA de 15 fois sur les estimations de bénéfices prévisionnels pour l’exercice 2024. Cela correspond à sa moyenne sur 10 ans. Actuellement, P & G se négocie à un multiple EV/EBITDA d’environ 19 fois, par rapport au multiple du S & P 500 de 14,7 fois sur cette mesure. (EBITDA signifie bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Les analystes ont déclaré que P & G a construit « l’un des ensembles de capacités les plus solides dans le secteur des biens de consommation de base. » Les analystes apprécient P & G pour son leadership dans les catégories des ménages. « Nous ne voyons aucune menace pour le leadership de P&G et nous pensons qu’il existe un potentiel de croissance favorable à court terme dans ses catégories », écrivent les analystes. Le point de vue du Club : Costco et Procter & Gamble sont les meilleures entreprises dans lesquelles détenir des titres, quel que soit l’environnement économique. Vous ne nous verrez pas échanger Costco. Nous sommes dans une période où les consommateurs recherchent de la valeur et Costco l’offre à ses clients. membres en vendant en gros. En fait, sa proposition de valeur est si forte qu’elle a la capacité de facturer des frais d’adhésion plus élevés, ce que nous attendons de la direction. Nous prévoyons également un potentiel dividende spécial cette année. Ce sont deux catalyseurs positifs potentiels pour le titre qui sont en retard sur la base d’un précédent historique. Quant à P&G, la société vend des produits de base auxquels les consommateurs continueront de donner la priorité, même pendant une période économique plus difficile. De plus, à mesure que les coûts des intrants baissent, nous prévoyons que les prix de vente resteront fermes, ce qui permettra une augmentation des bénéfices à mesure que les marges augmenteront. STZ depuis le début de l’année Constellation Brands (STZ) Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur Constellation Brands de 30 $ par action à 305 $, ce qui implique une hausse de près de 19 % par rapport à la clôture de jeudi et un multiple P/E pour l’année civile 2024 de 22,1 fois. C’est un peu plus élevé que ses multiples P/E actuels et historiques. Les analystes ont réitéré leur note d’achat. Selon la dernière analyse ascendante des analystes en matière de distribution, le fabricant de bière mexicain peut générer une croissance totale des ventes de bière « dans le haut de gamme de la croissance de 7 à 9 % prévue par la direction » au cours des cinq prochaines années, étant donné les tendances « très fortes » du volume de bière. . Goldman s’attend à ce que les marques de l’entreprise soient de « grands gagnants » cette année alors que ses produits phares Modelo et Corona gagnent de l’espace en rayon, ajoutant qu’une telle dynamique démontre « une forte attractivité intrinsèque pour les détaillants ». Goldman est également optimiste quant aux résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2024 de Constellation, qui devraient être publiés avant la cloche le 5 octobre, ainsi qu’à la journée des investisseurs de la société, prévue le 2 novembre. Les analystes considèrent ces deux événements comme des catalyseurs positifs pour le stock. Le point de vue du Club : les actions de Constellatio Brands ont augmenté d’environ 12 % depuis le début de l’année, alors que son solide portefeuille de bières mexicaines continue d’être le premier choix des consommateurs. Nous ne pensons pas que cela soit terminé. Surtout après que le PDG Bill Newlands s’est associé à Elliott Management, une société activiste connue pour faire bouger les choses et créer de la valeur pour les actionnaires. Étant donné que la catégorie Vins et spiritueux de l’entreprise ne se développe pas comme son activité dominante de bière, qui représente la majorité de son chiffre d’affaires, Jim estime qu’il pourrait être prudent que Constellation la cède et devienne une « entreprise brassicole pure » et utilise cet argent. pour racheter des actions. TJX YTD montagne TJX Companies YTD Dans une note publiée vendredi, UBS estime que les grands magasins continueront de perdre des parts au profit des détaillants à bas prix, tant en termes de ventes que de bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) au cours des 10 prochaines années et au-delà. Mais dans le même temps, les analystes estiment qu’un climat économique difficile, marqué par des taux d’intérêt élevés et une inflation tenace, aura un « impact plus important que prévu sur les principaux clients des détaillants hors prix », qui sont soucieux des coûts et recherchent de bonnes affaires. UBS estime néanmoins que TJX, qui exploite les chaînes TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods, sera « relativement plus résiliente », même si elle aura peut-être du mal à répondre aux attentes de croissance des investisseurs. Les analystes ont une note neutre (conserver) sur les actions de TJX avec un objectif de cours de 90 $ par action et vendent des notes sur ses rivaux Burlington (BURL) et Ross Stores (ROST). Le point de vue du Club : à notre avis, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un détaillant à bas prix. Nous préférons TJX car il propose des marchandises de haute qualité à des prix avantageux. Selon TJX, le marché regorge d’opportunités d’achat de qualité, créant une expérience de chasse au trésor, a déclaré la direction lors de sa dernière conférence téléphonique post-bénéfice. Cela crée un trafic client plus élevé. TJX est le détaillant le mieux géré qui propose les bons produits pour servir les consommateurs soucieux de leur budget – un facteur clé car la cohorte à revenu intermédiaire ressent le plus grand impact de l’inflation et est donc fortement concentrée sur l’obtention du meilleur rapport qualité-prix. . Nous continuons de constater une dynamique considérable dans son activité, qui devrait prospérer même si les acheteurs sont prudents à l’égard des achats discrétionnaires. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long COST, PG, STZ, TJX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les clients font la queue pour vérifier leurs achats dans le magasin Costco le 28 juin 2023 à Teterboro, New Jersey. Costco réprime le partage de cartes de membre dans ses magasins. Kena Betancur | Actualités Corbis | Getty Images