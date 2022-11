“Notre plus grande menace pour la sécurité nationale” – La Maison républicaine des États-Unis renforcera l’attention portée à la Chine et l’Ukraine

Les républicains ont remporté la Chambre des États-Unis.

Ils se concentreront sur le soutien de la Chine et de l’Ukraine.

Il y aura également des audiences sur le retrait de l’Afghanistan.

Les républicains utiliseront leur nouvelle majorité à la Chambre des représentants des États-Unis pour intensifier l’attention de Washington sur la Chine et surveiller de plus près l’aide à l’Ukraine, mais ils insistent sur le fait qu’ils n’ont pas l’intention d’arrêter le soutien à Kyiv dans sa lutte contre la Russie.

Le représentant Michael McCaul, le républicain en lice pour diriger la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré que sa priorité absolue serait de concurrencer une Chine en plein essor, notamment en surveillant les exportations de haute technologie.

“Nous sommes actuellement dans une compétition de grandes puissances avec la Chine communiste. Ils sont notre concurrent numéro un maintenant et probablement notre plus grande menace pour la sécurité nationale”, a déclaré McCaul à Reuters.

En tant que parti majoritaire, les républicains décideront de la législation à examiner à la Chambre et joueront un rôle plus important dans la définition de la politique de dépenses et la rédaction de la législation.

Mais leur influence globale sur la politique étrangère sera limitée. Pour devenir loi, tout projet de loi doit être adopté par le Sénat contrôlé par les démocrates et être signé par le président américain Joe Biden.

Cela laisse aux républicains la possibilité de mener des enquêtes et de contraindre les responsables de l’administration à témoigner car – en tant que parti majoritaire – ils contrôleront les comités de la Chambre.

“Le véritable impact va être sur l’établissement de l’agenda et la surveillance”, a déclaré Scott Anderson, un expert en gouvernance à la Brookings Institution.

Le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell (R-KY) prend la parole lors d’une conférence de presse à la suite d’une rencontre avec les républicains du Sénat. AFP Drew Angerer, AFP, Getty Images

Les républicains de la Chambre prévoient de se concentrer sur le renforcement des chaînes d’approvisionnement pour soutenir la production de composants essentiels comme les semi-conducteurs aux États-Unis, ainsi que sur les contrôles à l’exportation, en veillant à ce que la technologie américaine sensible ne parvienne pas à l’armée chinoise.

“Pour moi, c’est fou, nous armons essentiellement notre ennemi juré”, a déclaré McCaul, ajoutant qu’il pensait que les démocrates et les républicains travailleraient ensemble sur la question.

McCaul a dit :

Nous avons des faucons chinois des deux côtés de l’allée.

McCaul et le représentant Mike Rogers, un républicain qui est en passe de présider le Comité des services armés, travailleraient ensemble pour renforcer la chaîne d’approvisionnement industrielle de la défense afin de faciliter la fourniture d’équipements militaires à Taïwan afin qu’il puisse parer à toute attaque potentielle de la Chine. .

Les républicains ont signalé qu’ils seraient plus stricts quant au flux d’aide américaine à l’Ukraine, mais ils ne devraient pas l’interrompre, malgré les 57 votes de la Chambre contre un projet de loi prévoyant plus de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine en mai venant de membres de la fête.

McCaul a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’aide continue d’affluer, notant le soutien bipartisan au gouvernement de Kyiv.

Il prévoit des audiences pour informer le public sur le conflit, en particulier sur les violations présumées des droits de l’homme depuis l’invasion de la Russie en février.

“Je pense que c’est ‘l’Amérique d’abord’ pour aider l’OTAN et nos alliés. C’est aussi ‘l’Amérique d’abord’ pour aider l’Ukraine afin que nous ne nous retrouvions pas là-dedans”, a-t-il déclaré.

Il a dit:

Ce que nous essayons de faire en Ukraine, c’est d’éviter un conflit mondial.

Biden a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’aide à l’Ukraine se poursuive sans interruption malgré le scepticisme exprimé par les républicains, tout en notant que son administration n’avait “pas donné de chèque en blanc à l’Ukraine”, une réfutation au représentant Kevin McCarthy, le meilleur candidat républicain à la présidence de la Chambre.

McCaul a déclaré que les républicains voulaient plus de “surveillance et de responsabilité” sur l’aide étrangère, ainsi que la participation des alliés américains, et qu’il aimerait voir de nouvelles armes, comme l’artillerie à plus longue portée, envoyées en Ukraine.

“Nous allons imposer des conditions à l’aide. Par exemple, nous vous apporterons cette aide, mais nous voulons que nos partenaires de l’OTAN en supportent le fardeau, et que seuls les États-Unis puissent soutenir cela”, a déclaré McCaul.

Les républicains du Congrès – et certains démocrates – se sont fermement opposés à l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran conclu sous le président démocrate Barack Obama.

L’administration de Biden a tenté de relancer l’accord nucléaire iranien de 2015 depuis son entrée en fonction en 2021, mais les deux parties n’ont pas été en mesure de conclure un accord.

Bulletin du quotidien Bonjour, SA Rejoignez le million de lecteurs de News24 qui se sont inscrits pour recevoir les meilleures histoires incontournables du jour dans leur boîte de réception. Rejoignez-les et recevez des nouvelles premium, tous les jours de la semaine à 6 heures du matin. S’inscrire

La répression de Téhéran cette année contre les manifestants réclamant les droits des femmes semble avoir rendu plus difficile pour les autorités iraniennes de faire des compromis et pour les États-Unis de parvenir à un accord qui donnerait à l’Iran des milliards de dollars de revenus pétroliers.

L’ancien président républicain Donald Trump a retiré Washington de l’accord sur le nucléaire en 2018, laissant les autres pays incertains quant à savoir s’ils pouvaient faire confiance à un futur gouvernement américain pour honorer tout accord conclu par Biden.

Les républicains ont juré de bloquer tout accord nucléaire.

Les républicains prévoient d’utiliser leur nouveau pouvoir pour approfondir certaines des décisions de politique étrangère de Biden ainsi que les activités commerciales internationales de son fils Hunter Biden.

McCaul prévoit des audiences sur le désordonné retrait américain d’Afghanistan en août 2021 et les événements survenus dans le pays depuis.

“Nous n’avons jamais eu un compte rendu complet … de ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est passé comme ça”, a-t-il déclaré.

Les commissions des affaires étrangères et de contrôle de la Chambre prévoient également une enquête conjointe sur les relations commerciales que Hunter Biden a eues avec une entreprise énergétique chinoise en 2017.

Trump et de nombreux autres membres de son parti ont attiré l’attention sur les relations commerciales du jeune Biden depuis que son père est devenu le principal candidat à la défaite de Trump lors de l’élection présidentielle de novembre 2020.

La Chambre dirigée par les démocrates a destitué Trump en 2019, accusé d’avoir retenu l’aide militaire à l’Ukraine pour faire pression sur le président Volodymyr Zelenskiy afin qu’il lance une enquête sur Hunter Biden.

La question devrait se poser à nouveau, alors que les deux partis se positionnent pour l’élection présidentielle de 2024, après que Trump a lancé cette semaine une troisième course consécutive à la Maison Blanche.