Quel que soit le président des États-Unis, Washington restera le «plus grand ennemi» de la Corée du Nord, a déclaré le chef du pays Kim Jong-un, insistant sur le fait que les politiques américaines «barbares» se répercuteront sur un gouvernement de Joe Biden.

«Nos activités politiques étrangères doivent être concentrées et réorientées vers la soumission des États-Unis, notre plus grand ennemi et le principal obstacle au développement de notre révolution,» Kim a déclaré vendredi lors d’une réunion du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir, où il a promis d’améliorer les liens avec «Des forces anti-impérialistes indépendantes», selon un rapport KCNA.

Peu importe qui est au pouvoir aux États-Unis, la vraie nature des États-Unis et leurs politiques fondamentales envers la Corée du Nord ne changent jamais.

Appelant à la poursuite du développement des équipements militaires avancés et à une expansion de l’arsenal nucléaire de Pyongyang, Kim a également discuté «Les conséquences des pires sanctions barbares et mesures d’endiguement appliquées par les États-Unis et d’autres forces hostiles», suggérant celle du président Donald Trump «Pression maximale» la campagne ne cesserait pas sous une nouvelle administration.

Le dirigeant a cependant salué une série de réunions au sommet entre Pyongyang et Washington tout au long de la présidence à un mandat de Trump – qui a vu le commandant en chef devenir le premier chef d’État américain en exercice à marcher sur le sol nord-coréen – affirmant qu’ils «A démontré la position stratégique de la république dans la défense de ses propres intérêts, de la paix et de la justice», et est devenu un « Incident spécial dans l’histoire de la politique mondiale. »

Les sommets ont également ouvert la voie à l’amélioration des relations intercoréennes, alors qu’un nouveau dirigeant à Séoul – le président Moon Jae-in, membre de longue date du camp de paix sud-coréen – a pris le pouvoir en promettant de poursuivre les efforts d’unification. Les remarques de Kim vendredi sont intervenues juste un jour après avoir discuté publiquement de la manière de poursuivre ce rapprochement, s’engageant à approfondir les liens diplomatiques entre les deux Corées, a rapporté Reuters.

Les réunions du Parti des travailleurs, qui se sont déroulées sur plusieurs jours cette semaine, ont également abordé les politiques économiques du pays et les crises liées aux sanctions internationales, Kim reconnaissant qu’un plan économique de 5 ans avait «N’a pas atteint ses objectifs dans tous les secteurs.» Le dirigeant a également évoqué la réponse de Pyongyang à la pandémie de coronavirus en cours, qui, selon lui, avait contribué aux troubles économiques.

