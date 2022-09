SA grâce, son charme et son dévouement remarquable au service l’ont fait aimer des dirigeants mondiaux et de millions de personnes à travers le monde.

Et alors que les hommages continuent d’affluer pour la reine Elizabeth II, décédée paisiblement à Balmoral, un thème commun a été son sens de l’humour contagieux.

La reine était connue pour son sens de l’humour contagieux Crédit : Getty

La reine partage un rire avec son fils, devenu le roi Charles III Crédit : Getty Images – Getty

Sa Majesté était connue pour ses doublures pleines d’esprit et son excellent timing comique, qui n’avaient peut-être d’égal que son mari, le prince Philip.

Qu’il s’agisse de lancer un micro ou d’être le parfait photo bombardier, le monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne savait quand se moquer du côté plus léger de la vie.

Alors que le pays s’unit pour pleurer sa perte et se prépare à dire au revoir, nous nous souvenons avec émotion des moments incroyables où la reine nous a fait sourire.

Reine de la comédie

Même si elle était l’une des personnes les plus puissantes et les plus célèbres au monde, il y a eu des moments où la reine a réussi à jouir d’un certain anonymat.

Son ancien agent de protection a un jour révélé qu’en se promenant près de Balmoral Estate, elle a été approchée par des touristes américains qui lui ont demandé si elle habitait dans la région.

Vêtue d’un foulard et d’un manteau en tweed, elle leur a dit qu’elle avait une maison à proximité.

Mais après avoir demandé si elle avait rencontré la reine, Sa Majesté a répondu: “Non” et a pointé le policier pour dire: “Mais il l’a fait.”

Le meilleur photobombe de tous les temps

La reine Elizabeth a photobombé Jade Taylor et son copain aux Jeux du Commonwealth à Glasgow Crédit : document

Pour des millions de personnes, prendre une photo avec la reine aurait été un rêve devenu réalité.

La star de hockey australienne chanceuse Jade Taylor et un ami ont eu la surprise de leur vie lorsque leur photobomber s’est avéré être nul autre que le monarque.

Pris aux Jeux du Commonwealth à Glasgow, le royal peut être vu posant en arrière-plan avec un sourire effronté.

Le cliché est rapidement devenu viral après que Jade l’ait posté sur Instagram avec la légende : “Ahhhhh la reine a photobombé notre selfie !”

Ours avec moi

La reine raconte à l’ours Paddington ce qu’il y a vraiment dans son sac à main

Qui pourrait oublier le sketch génial du jubilé de platine de la reine cette année, lorsqu’elle est apparue effrontément dans un sketch avec Paddington Bear.

Le favori britannique Paddington a dit à la reine qu’il espérait qu’elle “passait un beau jubilé” avant que Sa Majesté ne lui offre du thé.

Et il a été ravi d’apprendre que la reine partage son amour des sandwichs à la marmelade.

Alors que l’ours bien-aimé montrait à Sa Majesté un sandwich qu’il avait caché sous son chapeau, elle ouvrit son sac et plaisanta: “Je garde le mien ici, pour plus tard.”

La chansonnette hilarante répond au mystère séculaire de ce qui se trouve dans le sac à main emblématique de la reine.

Cela faisait suite à son apparition emblématique aux Jeux Olympiques de Londres 2012 aux côtés de James Bond de Daniel Craig, où elle a livré la phrase immortelle : “Bonsoir, M. Bond”.

N’ayez pas de vache, madame

La reine Elizabeth réagit avec joie en apercevant un troupeau de vaches Crédit : Twitter

En 2016, la reine a donné à Internet l’un de ses moments les plus sains lors des célébrations de son 90e anniversaire.

Elle a été capturée rayonnante de joie alors qu’elle apercevait un troupeau de bétail sur scène.

Assise avec le prince Philip, elle a pointé avec enthousiasme dans leur direction et s’est exclamée: “Vaches!”

Le moment hilarant mais touchant est rapidement devenu viral et est devenu un mème qui est encore utilisé aujourd’hui.

Vieille blague

La reine a sarcastiquement remercié Trudeau de l’avoir fait «se sentir vieille» Crédit : Getty

Lors d’un gala pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth en 2015, le premier ministre canadien Justin Trudeau a porté un toast à la reine.

Il y faisait référence au fait qu’il était le 12e premier ministre canadien à servir pendant son long règne.

Répondant au toast, la reine, avec une expression sévère sur son visage, a dit avec effronterie: “Merci, Monsieur le Premier ministre du Canada, de me faire sentir si vieux”.

Sa réponse provoqua des éclats de rire parmi les dirigeants présents dans la salle.

Prendre le président

Le monarque n’a jamais hésité à taquiner les dirigeants mondiaux Crédit : AFP

La reine n’a jamais été du genre à hésiter devant une blague – même si cela signifiait rôtir certaines des personnes les plus puissantes du monde.

Lors d’une visite à la Maison Blanche en 2007, le président américain George Bush s’est trompé lorsqu’il a déclaré que la reine avait célébré le bicentenaire du pays en 1776 au lieu de 1976, ajoutant ainsi 200 ans à son âge.

Pas du genre à laisser passer l’occasion, le monarque a riposté deux jours plus tard lors d’un dîner.

En prononçant un discours, elle a plaisanté: “Je me demandais si je devais commencer ce toast en disant:” Quand j’étais ici en 1776 … “”

En réponse, M. Bush a reconnu sa défaite, ajoutant: “Votre Majesté, je ne peux pas surpasser celui-là.”

Mauvaise cuisson

La reine n’avait pas le meilleur palmarès avec les gâteaux Crédit : Getty

L’année dernière, elle a choisi de couper un gâteau avec une épée Crédit : AFP

Sa Majesté a réussi à naviguer à travers de jolies situations de test au fil des ans – mais une bataille qu’elle ne pourrait jamais sembler gagner était avec des gâteaux.

En 2015, lors de la célébration des 100 ans de l’Institut des femmes, elle a eu l’honneur de couper la première tranche du gâteau de célébration.

Cependant, le monarque a fait craquer des invités lorsque le couteau s’est coincé et que la princesse Anne a dû intervenir pour le sortir.

Plus sage que jamais, la reine a montré qu’elle avait appris de cet incident lorsque six ans plus tard, elle a choisi de couper un gâteau avec une épée.

Le pouvoir des fleurs

La royale a montré son sens de l’humour noir au Chelsea Flower Show en 2016 Crédit : AFP

Le sens de l’humour noir de la reine était à l’honneur au Chelsea Flower Show en 2016.

Des sympathisants lui ont donné deux bouquets de plantes qui se sont avérées potentiellement nocives.

Le jardinier d’herbes Jekka McVicar lui a dit que le muguet était historiquement utilisé comme poison.

Sans perdre de temps et malgré le danger pour sa santé, elle a répondu : « On m’a donné deux régimes cette semaine. Peut-être qu’ils veulent ma mort.

Garde du déshonneur

Pouvez-vous imaginer que la reine se voit refuser l’entrée dans son propre château ?

Eh bien, c’est ce qui se serait passé lorsqu’un agent de sécurité désemparé lui a dit: “Désolé chérie, tu ne peux pas entrer sans autocollant” à son arrivée au château de Windsor.

Clairement indifférent, le monarque a rétorqué : “Je pense que si vous vérifiez, je serai autorisé à entrer !”

Parlant plus tard de l’incident embarrassant, le pauvre gardien de sécurité a dit qu’il pensait qu’elle était “une vieille chérie” qui s’était perdue – maladroite !

Rire devant l’uniforme de Philip

La monarque a été vue en train de rire des insignes militaires de son mari Crédit : AP

La reine a été photographiée en train de rire devant les insignes militaires complets du duc d’Édimbourg en 2003.

Le chapeau en peau d’ours de Philip couvrant ses yeux semblait chatouiller la reine, mais le photographe Chris Young, a déclaré plus tard qu’ils avaient également été distraits par un essaim d’abeilles.

“J’ai eu de la chance”, dit Young, se remémorant l’événement plus tard. “J’ai reconnu que c’était un moment humain. Elle riait comme une petite fille et il riait aussi.”

Royals contre Obamas

La reine et le prince Harry après avoir regardé le défi des Obamas

Barack et Michelle Obama dans la vidéo hilarante Crédit : EPA

Selon de nombreux rapports, la reine entretenait une relation particulièrement étroite avec le prince Harry.

C’était évident en 2016 lorsqu’il a réussi à la convaincre de participer à un sketch pour promouvoir les Jeux Invictus.

Dans la vidéo, le président américain de l’époque, Barack Obama, et son épouse Michelle lancent un défi à la famille royale et les avertissent de faire “attention à ce qu’ils souhaitent”.

Lorsqu’un membre de l’armée américaine imite une chute de micro et dit “boum”, la reine peu impressionnée dit à son petit-fils : “Oh vraiment ?… S’il vous plaît.”

Le prince Harry, à son tour, regarde la caméra et se moque des Obama avec son propre micro.

Harry a déclaré plus tard dans une interview que lorsqu’il avait montré à Sa Majesté le défi lancé par les Américains, elle avait tenu à filmer une réponse.

‘Vous amuser?’

Sa Majesté a laissé les dirigeants du monde rire maladroitement Crédit : Getty

Le sommet du G7 peut être une affaire délicate, en particulier lorsque les dirigeants mondiaux qui ne voient pas les yeux dans les yeux sont regroupés pour une photo de groupe.

Le rassemblement de l’année dernière à Cornwall a réuni des personnalités telles que le Français Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, la chancelière allemande Angela Merkel et Boris Johnson.

Lors d’une photo de groupe avec la reine, elle a parlé au reste du monde lorsqu’elle leur a demandé : “Êtes-vous censé avoir l’air de vous amuser ?”

Cela a provoqué des rires gênés alors que Boris insistait sur le fait qu’ils s’étaient bien amusés.