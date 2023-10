Notre pittoresque ville balnéaire est ruinée par les propriétaires de résidences secondaires : ils les louent « en catimini » pour éviter de payer des impôts.

Les habitants affirment que la pittoresque ville balnéaire est ruinée par les propriétaires de résidences secondaires qui les louent « en catimini » pour éviter de payer des impôts.

Le conseil local a informé les propriétaires de résidences secondaires à Salcombe, dans le Devon, qu’ils devaient payer une taxe sur les déchets commerciaux s’ils louaient leurs propriétés comme maisons de vacances.

Les habitants de Salcombe disent que la ville balnéaire est ruinée par les propriétaires de résidences secondaires

Les propriétaires de maisons de vacances pourraient être condamnés à une amende de 300 £ s’ils ne respectent pas les règles.

Ne pas se conformer aux exigences du conseil de district de South Hams pourrait voir les propriétaires se voir infliger une amende de 300 £ sur place s’ils sont surpris en train d’essayer de déroger aux règles.

La municipalité a déjà envoyé 2 000 lettres avertissant les résidents à temps partiel qu’ils s’exposent à des sanctions s’ils sont surpris en train d’utiliser des poubelles publiques ou des banques de bouteilles municipales sans payer la « taxe sur les poubelles ».

Il est déjà sur le point de doubler la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, tandis que les maisons de vacances enregistrées comme entreprises verront l’impôt sur les sociétés passer de 19 pour cent à 25 pour cent cette année.

De nombreux résidents locaux soutiennent les mesures prises par le conseil.

Ils affirment que le grand nombre de maisons de vacances affecte l’atmosphère et l’économie de la ville.

Richard Baylay, 86 ans, pêcheur de crabe à la retraite, a déclaré au MailOnline : « Il y a tout simplement trop de maisons de vacances. S’ils sont gérés comme des entreprises dans le but de réaliser des bénéfices pour le propriétaire, ils doivent bien sûr payer des taxes sur les déchets commerciaux comme toute autre entreprise.

«Je soutiens donc absolument ce que le conseil essaie de faire. Quand j’étais jeune, Salcombe était un endroit très différent. Nous ne le récupérerons jamais. C’était le nôtre, mais maintenant il n’est plus là.

Un commerçant de la ville, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré : « Il y a beaucoup de gens qui louent des maisons dans le calme pour éviter de payer pour une collecte commerciale.

« Je les vois, ou leurs locataires, déposer de gros sacs de déchets dans les poubelles des rues. Nous payons donc tous pour récupérer ces sommes.

« Je suis heureux de voir le conseil les poursuivre. »

Le vicaire local, le révérend Daniel French, 55 ans, a déclaré qu’il serait « un peu méchant » que les propriétaires de résidences secondaires dissimulent les déchets commerciaux provenant des locations comme étant domestiques.

Le révérend French a déclaré qu’il y avait beaucoup de « philanthropie discrète » dans la ville, soulignant le développement d’Island Street.

Il y a dix ans, c’était considéré comme un quartier « arriéré » de la ville, mais aujourd’hui, dit-il, il y a un « buzz » autour de ce quartier.

Le distillateur en chef de la Salcombe Distillery Company, Jason Nickels, 57 ans, a déclaré qu’il y aurait toujours des gens qui contourneraient les règles, ajoutant qu’il était « assez juste » que le conseil sévisse contre les propriétaires qui ne payaient pas de frais de déchets commerciaux pour les locations.

Le directeur du magasin, Pete Ford, 32 ans, a déclaré que le conseil n’aurait pas besoin d’appliquer les règles, car les habitants étaient déjà des propriétaires qui ne respectaient pas les règles.

Il a ajouté que même si Salcombe avait besoin de résidences secondaires et que les visiteurs les louaient, les lieux étaient gérés dans un but lucratif et les propriétaires devraient payer pour la collecte des déchets commerciaux, comme toute autre entreprise.

Certains résidents affirment cependant que le conseil essaie simplement de soutirer plus d’argent aux propriétaires de résidences secondaires, qui sont en réalité facturés deux fois, car ils paient déjà la collecte des déchets via leur taxe d’habitation.

Jane Tyler, qui fait du bénévolat au centre d’information touristique et vit dans la ville depuis 27 ans, a déclaré que les propriétaires de résidences secondaires seraient « contrariés » car ils ont investi de l’argent dans des entreprises locales et contribué à créer des emplois.

Marie Mison, 78 ans, qui gère une maison de vacances à Salcombe depuis près de 40 ans et est également résidente permanente de la ville, était mécontente de l’idée que tous les propriétaires de résidences secondaires essayaient de tromper le système.

Elle a déclaré que s’ils louaient à des vacanciers, alors au moins les visiteurs dépensaient de l’argent dans leurs propres entreprises et dans le soutien de leurs entreprises.

Marie a ajouté que le vrai problème était causé par les riches qui achètent une résidence secondaire simplement pour « garer leur argent ».

Elle a déclaré que « d’énormes pans » de la ville sont restés vides la plupart des années, ce qui n’a rien apporté à la communauté locale.

Salcombe est désormais le marché immobilier balnéaire le plus cher du Royaume-Uni, dépassant Sandbanks dans le Dorset l’année dernière, selon les prêteurs hypothécaires d’Halifax.

Le prix moyen de vente d’un logement l’année dernière était de 1,2 million de livres sterling.

Dans sa lettre, le conseil a déclaré qu’il était en droit de facturer la collecte des déchets et du recyclage des locations de vacances « quel que soit le type ou la quantité de déchets produits ».

Il disait : « Ces propriétés ne sont pas autorisées à utiliser le service domestique financé par le contribuable. Cela comprend… les banques de recyclage, les poubelles et les centres de recyclage ménagers.

Le conseil facture 350 £ par an pour ce service.

Il a également averti que le fait de ne pas enregistrer une maison de vacances auprès de la municipalité ou d’un collecteur commercial agréé constituait une infraction pénale.

Selon l’Office des statistiques nationales, Salcombe et deux villages côtiers voisins ont ensemble la plus forte concentration de résidences secondaires du pays, avec 44,1 pour mille propriétés.

Le Conseil de South Hams a déjà approuvé une « prime aux résidences secondaires » de 100 pour cent qui verra le sitax du conseil existant doubler, passant à 8 461,80 £ pour les propriétés de la bande H les plus chères et à 4 230,90 £ pour celles de la bande D.

Le conseil affirme que cette décision, qui est conditionnée à l’entrée en vigueur du projet de loi gouvernemental sur le nivellement et la régénération l’année prochaine, garantira que les propriétaires de résidences secondaires « paieront une part équitable de la taxe d’habitation ».

Un porte-parole du conseil a déclaré : « Les déchets commerciaux produits par une entreprise de location de vacances à court terme ne doivent pas être éliminés via ces méthodes.

« Chaque entreprise doit avoir mis en place un dispositif pour éliminer les déchets et le recyclage de la propriété. »

Ailleurs, les propriétaires d’une autre belle ville balnéaire affirment que la maison est ruinée par les vacanciers campant sur la plage.

Et les habitants vivant plus à l’ouest, le long de la côte, en Cornouailles, se sont plaints du fait que des jeunes arrosés ruinaient la paix dans leur station balnéaire de Polzeath.

Les Londoniens ont été accusés d’avoir fait de la ville balnéaire du Kent, Margate, un « sale gâchis », tandis que les touristes ont également été condamnés pour leur impact sur Eastbourne, dans l’East Sussex voisin.

Plus au nord, des manifestations non seulement contre les touristes mais aussi contre les acheteurs de résidences secondaires ont eu lieu à Bamburgh, sur la côte du Northumberland.