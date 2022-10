“Notre phénix”: les hauts et les bas de Lula au Brésil défient l’entendement

SAO PAULO (AP) – Il y a quatre ans, la réputation et l’avenir politique de Luiz Inácio Lula da Silva étaient en lambeaux. Après une ascension improbable de la pauvreté à la direction syndicale à la présidence du Brésil, l’homme universellement connu sous le nom de Lula avait atterri en prison.

Dimanche – dans une autre tournure encore – les électeurs brésiliens l’ont choisi par la plus petite des marges pour diriger à nouveau la quatrième plus grande démocratie du monde. Il mettra également son héritage en jeu.

“Ils ont essayé de m’enterrer vivant, et je suis là”, a déclaré da Silva dans un discours dimanche soir après des résultats qui ont confirmé sa troisième victoire présidentielle. « Je suis ici pour gouverner dans une situation très difficile. Mais j’ai foi en Dieu qu’avec l’aide de notre peuple, nous trouverons une issue pour ce pays.

La vie de da Silva s’est déroulée d’une manière si unique et extraordinaire que, s’il s’agissait de fiction, cela mettrait à rude épreuve la crédulité.

Sa famille a quitté la région pauvre du nord-est du Brésil pour l’État de Sao Paulo à la recherche d’une vie meilleure, à la suite de son père qui avait voyagé dans le sud des années auparavant. En arrivant, cependant, ils ont découvert qu’il s’était installé avec une autre femme. La mère de Da Silva a été laissée seule pour élever huit enfants, dont le petit Lula était le plus jeune.

Pressé par l’argent, il devient ouvrier métallurgiste à 14 ans dans la banlieue sablonneuse de la métropole. C’était un travail physique qui lui a coûté son petit doigt gauche. Il est devenu un dirigeant syndical à une époque où la main-d’œuvre manufacturière du Brésil était encore vaste et s’est traduite par un pouvoir politique. Il a fait sa première course présidentielle en 1989, qu’il a perdue – ainsi que deux courses ultérieures.

Enfin, en 2002, il a revendiqué la victoire et est devenu le premier ouvrier à assumer la plus haute fonction du pays. Et il a été réélu quatre ans plus tard, battant son rival Geraldo Alckmin qui, cette année, est devenu son colistier.

Les exportations de matières premières vers la Chine montaient en flèche, remplissant les coffres du gouvernement, et un vaste programme de protection sociale a propulsé des dizaines de millions de Brésiliens dans la classe moyenne. Da Silva a quitté ses fonctions avec un taux d’approbation supérieur à 80 %, et le président américain de l’époque, Barack Obama, l’a qualifié de « politicien le plus populaire sur Terre ». Sa successeure triée sur le volet, Dilma Rousseff, a été élue en 2014.

Au cours du second mandat de Rousseff, cependant, une vaste enquête sur la corruption a pris au piège des politiciens et des hommes d’affaires de premier plan. Cela a plongé son administration – avec da Silva et le reste du Parti des travailleurs qu’il a fondé – dans la disgrâce.

Les révélations de pots-de-vin systémiques en échange de contrats gouvernementaux ont été suivies d’une profonde récession de deux ans que beaucoup ont imputée aux politiques économiques de Rousseff et qui a stimulé le ressentiment du Parti des travailleurs. Elle a été destituée en 2016 pour avoir enfreint les lois sur la responsabilité fiscale concernant la gestion du budget fédéral.

Ensuite, l’ancien président a été condamné pour corruption et blanchiment d’argent, et confiné dans une pièce de 160 pieds carrés au quatrième étage d’un immeuble de la police fédérale dans la ville méridionale de Curitiba. Cela l’a écarté de la course présidentielle de 2018 et a ouvert la voie à Jair Bolsonaro, alors député marginal, pour remporter la victoire. L’héritage politique de Da Silva était en lambeaux.

Sa vie personnelle aussi a été mise en pièces. Sa femme est décédée, ce qu’il attribuait à l’époque à la tension causée par l’enquête.

Lentement, l’espoir s’est glissé. Il a commencé à échanger des lettres d’amour avec une femme nommée Rosangela da Silva, surnommée Janja. Leur relation s’est épanouie grâce à l’avocat de da Silva, Luis Carlos Rocha, qui lui rendait visite tous les jours de la semaine.

Rocha a agi comme un coursier dévoué, cachant les lettres de Janja dans la poche de sa veste où les gardes ne vérifiaient pas. Il a déclaré à l’Associated Press qu’il avait vu le visage de da Silva s’illuminer avec chaque enveloppe colorée qu’il livrait.

“Si Dieu le veut, un jour nous publierons (les lettres)”, a déclaré da Silva lors d’un rassemblement en septembre. “Mais uniquement pour les personnes âgées de plus de 18 ans.”

La Cour suprême a également commencé à évaluer la légalité de ses condamnations, qu’elle a finalement annulées au motif que le juge fédéral président avait fait preuve de parti pris et était de connivence avec les procureurs.

Après 580 jours d’emprisonnement, da Silva était un homme libre – libre d’épouser sa petite amie et libre de se présenter à la présidence. Cela n’a pas empêché le titulaire Bolsonaro, en quête d’un second mandat, de rappeler à chaque instant aux électeurs les convictions de da Silva, avertissant que l’élire reviendrait à laisser un voleur retourner sur les lieux du crime.

Cela a revitalisé un sentiment semi-dormant contre le Parti des travailleurs, et le fait qu’une grande partie du Brésil méprise encore da Silva est l’une des principales raisons pour lesquelles le concours de cette année entre les deux titans politiques s’est rapproché de plus en plus.

En fin de compte, cela s’est joué sur le fil : da Silva a été élu, pour la troisième fois, avec 50,9 % des voix. Il s’agissait de l’élection la plus serrée depuis le retour du Brésil à la démocratie il y a plus de trois décennies.

Lors de son discours de victoire, Janja était à ses côtés, comme elle l’a été tout au long de sa campagne. Elle versa des larmes, submergée par l’émotion. Et elle n’était pas seule.

“J’ai pleuré quand il a été emprisonné. Maintenant je pleure parce qu’il ramènera le Brésil à la normale. Il peut le faire, il a le charisme pour le faire », a déclaré Claudia Marcos, une historienne de 56 ans qui s’est jointe à des milliers d’autres pour célébrer la victoire de la gauche sur le boulevard principal de Sao Paulo. “Il est notre phénix. Le président le plus important de l’histoire du Brésil.

Au siège du Parti des travailleurs dimanche, da Silva a lu un long discours soigneusement écrit promettant d’unir le Brésil. Il prendra ses fonctions le 1er janvier et a déclaré qu’il ne se représenterait pas. Cela signifie que ce mandat présidentiel pourrait être son dernier acte.

« Ce n’est pas le nombre d’années qui vieillit. Ce qui vous vieillit, c’est le manque de cause », a déclaré da Silva, qui a eu 77 ans trois jours avant le vote. « Le Brésil est ma cause. Le peuple brésilien est ma cause.

Les écrivains d’Associated Press Daniel Politi ont contribué de Curitiba et Diane Jeantet de Rio de Janeiro.

Mauricio Savarese, Associated Press