Téhéran a rejeté les tentatives des entreprises étrangères de tester leurs vaccins contre le coronavirus sur les Iraniens, a déclaré le président Hassan Rohani, ajoutant que le pays achèterait des vaccins sûrs pour sa population.

«Les entreprises étrangères voulaient nous donner des vaccins afin qu’ils soient testés sur le peuple iranien. Mais le ministère de la Santé l’a empêché, » Rohani a déclaré à la télévision d’État, sans nommer les producteurs qui ont tenté de contacter le gouvernement de Téhéran.

Notre personnel ne sera pas un appareil de test pour les entreprises de fabrication de vaccins.

Les autorités iraniennes achèteront des vaccins étrangers – sans les nommer – qui ont déjà fait leurs preuves « sûr » pour la campagne de vaccination, a assuré le président.

Ces vaccins ne viendront certainement pas des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, comme l’a déclaré vendredi le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. « interdit » dans le pays en raison d’être « indigne de confiance. »

Le tweet de Khamenei avec l’annonce a été rapidement supprimé par le réseau de micro-blogging. Il a été jugé «trompeur» conformément à la nouvelle politique de Twitter visant à contrer ce qu’il considère comme une désinformation sur les vaccins.

Les vaccins américains et américains étant exclus, l’Iran pourrait bien se tourner vers le russe Spoutnik V ou le chinois Sinovac car il entretient de bonnes relations avec Moscou et Pékin. Téhéran a également commencé les essais d’un candidat vaccin maison peu avant la nouvelle année.

L’Iran, qui est le pays le plus touché par le coronavirus au Moyen-Orient avec plus de 1,27 million de cas confirmés et plus de 56000 décès, se plaint que les sanctions américaines ont exacerbé le bilan de la pandémie.

