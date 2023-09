Notre petite ville est ruinée par des étudiants chics : ils font trop de bruit quand ils font la fête

Les habitants FUMING disent que leur petite ville est ruinée par des étudiants chics qui font trop de bruit lorsqu’ils vont faire la fête.

Le village de St Donat’s, dans la vallée de Glamorgan, abrite l’Atlantic College, le « Hippie Poudlard », d’une valeur de 67 000 £ par an.

Des membres de la royauté européenne vivent et étudient à l’Atlantic College au Pays de Galles Crédit : WNS

Anthony Morrison a déclaré que les habitants étaient mécontents du bruit des étudiants Crédit : WNS

Les élèves, dont des membres de la famille royale européenne, vivent dans le château du XIIe siècle qui abrite l’école et le week-end, ils se rendent en masse au pub St Donat’s Horseshoe Inn.

Un agriculteur âgé a déclaré : « Ils sont vraiment une nuisance. Tous les vendredis soir, ils sortent de l’école en bandes énormes et bruyantes et se dirigent vers le pub local, le Horseshoe Inn.

« C’est tout un spectacle parce que l’école leur fait porter des gilets jaunes à haute visibilité dès qu’ils quittent l’établissement.

« Mais même ainsi, si vous prenez un virage avec un tracteur, vous êtes dessus avant d’avoir le temps de freiner.

Il a ajouté : « Cela rend la conduite sur ces voies absolument angoissante.

« Et les bougres sont tellement bruyants, surtout sur le chemin du retour après avoir bu une bonne dose de bière.

« Je me lève tôt donc j’essaie de me coucher à 21 heures, mais ils me réveillent toujours en rentrant à l’école avec leur vacarme. »

Anthony Morrison, 53 ans, directeur d’une école primaire publique, a déclaré que les habitants en avaient assez du vacarme nocturne des étudiants chics de l’Atlantic College.

Il a déclaré : « Les habitants plus âgés qui ont vécu ici toute leur vie ne sont pas aussi positifs à leur égard.

« Lorsque les étudiants plus âgés se dirigent vers le Horseshoe Inn par groupes d’une trentaine, ils peuvent faire un peu de bruit et cela dérange certains habitants.

« Ils se plaignent également de la musique forte et du bruit venant de l’intérieur de l’école lorsqu’ils organisent des événements, comme des célébrations.

« Je sais qu’un bon nombre d’entre eux sont issus de familles royales européennes.

« Nous étions au pub avec quelques-uns d’entre eux le jour de la remise des diplômes. Quelqu’un a dit à l’un des parents d’un élève : ‘Que fais-tu ?’ et le gars a répondu ‘Oh, je ne suis qu’un prince’. »

CLASSE SUPÉRIEURE

Parmi les anciens élèves de l’Atlantic College figurent l’héritière espagnole, la princesse Leonor de Borbon, la princesse Elisabeth de Belgique et la princesse Raiyah de Jordanie.

Le roi Felipe VI d’Espagne et la reine Letizia se sont rendus à Saint-Donat, qui abrite seulement 500 personnes, pour le jour du départ de Leonor en 2020.

L’école ultra-chic s’étend sur 122 acres de forêt côtière et propose des cours de littérature tibétaine et de « théorie de la connaissance ».

L’éducateur allemand Kurt Hahn a fondé l’école en 1962. Il était également responsable de Gordonstoun, fréquenté par le prince Philip et le roi Charles.

Expliquant son attrait, Louise Callaghan, une journaliste également ancienne élève, a écrit dans le Times : « C’est un peu comme un Poudlard hippie : plein de bizarres qui pensent combattre les forces des ténèbres.

« Il y a aussi des fantômes. Lady Stradling hante la tour historique, et l’odeur de lavande et une brume lilas précèdent son apparition. »

La famille de Lady Stradling a commencé le développement du site et l’a conservé pendant 400 ans.

Elle a ajouté : « La philosophie est, d’une manière générale, que des gens du monde entier peuvent s’entendre si vous les rassemblez dans un château. Nous l’avons prouvé, certains avec beaucoup de passion. »

Louise a déclaré que l’UWC Atlantic ne ressemble à aucun autre internat britannique, ajoutant : « Il n’y a pas de matrones, de bains froids ou de maîtres de maison. Au lieu de cela, il y a des végétaliens et des parents au foyer… le but, en général, est la paix mondiale.

« Le problème avec Atlantic College, c’est qu’il vous oblige à vous habituer à côtoyer et à vous entendre avec des gens qui ne vous ressemblent en rien. »

L’UWC compte 18 campus répartis sur quatre continents et enseigne chaque année à 10 500 étudiants originaires de 155 pays.

Il n’y a que 360 ​​​​étudiants qui étudient sur le campus gallois, tous spécifiquement choisis pour leur diversité.

Beaucoup d’entre eux bénéficient de bourses, tandis que les autres, comme les membres de la famille royale, paient des frais.

Selon Tatler, un programme de baccalauréat international de deux ans coûtera aux parents 66 000 £ – mais ces frais sont supprimés pour les boursiers, car certains sont des réfugiés ou viennent de pays déchirés par la guerre.

Les cours devraient se terminer à 13 heures pour donner aux étudiants la possibilité de profiter d’activités telles que le Tai-Chi, la Zumba, le basket-ball, le tennis et le floorball.

Si cela ne leur semble pas assez attrayant, ils peuvent toujours opter pour le kayak, le paddle board, le tir à l’arc ou la spéléologie.

Ils peuvent également choisir de participer au tricot, à la production médiatique et au rasage de tête annuel d’Amnesty International, au cours duquel les étudiants deviennent chauves pour de bonnes causes.

Deux des amies de Malala Yousafzai bénéficiaient de bourses d’études au moment où elle a été abattue par les talibans pour avoir défendu l’éducation des filles en 2012.

‘CONSCIENT’

UWC Atlantic a déclaré : « Nos étudiants actuels sont de retour sur le campus depuis la semaine dernière après avoir pris les vacances d’été en mai et juin et n’ont pas encore quitté le campus pendant qu’ils participent à la séance d’orientation.

« Lorsqu’ils sont autorisés à quitter le campus, ils imposent un couvre-feu à 20h30, confirmé chaque soir par le personnel.

« Nous avons 380 étudiants basés en milieu rural et nous travaillons dur avec nos voisins, le conseil communautaire local et les PCSO pour assurer un milieu de vie harmonieux pour tous.

« Nos voisins et notre communauté nous disent qu’ils sont fiers d’avoir le collège basé ici et nous travaillons continuellement avec nos étudiants pour gérer leur impact.

« Nos étudiants effectuent un travail important dans la communauté locale, notamment le ramassage des détritus et des activités de service hebdomadaires, notamment la restauration d’une réserve naturelle locale, la fourniture de nourriture aux banques alimentaires locales et le chant dans les maisons de retraite pour aider à soulager les symptômes de la démence.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons reçu 2 plaintes pour bruit et celles-ci ont été suivies par l’équipe de direction du collège et ont abouti à une meilleure éducation des étudiants sur leur impact et à être attentifs à nos voisins. »

St Donat’s abrite seulement 500 personnes Crédit : WNS