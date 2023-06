Notre petit voisin a construit une clôture juste pour séparer nos poubelles – alors j’ai pris une revanche incroyable

UN PROPRIÉTAIRE a révélé comment il s’était vengé de son petit voisin qui avait installé une clôture juste pour séparer leurs poubelles.

Le type s’est rendu sur TikTok pour partager une série de vidéos sur la façon dont il s’est hilarant sur sa voisine « Karen ».

Le type a partagé sur TikTok comment sa voisine «Karen» a érigé une clôture juste pour séparer leurs poubelles Crédit : kingbo0tzy/TikTok

La femme a été vue martelant la clôture métallique dans le sol Crédit : kingbo0tzy/TikTok

Dans un clip ultérieur, la voisine a pu être vue en train de soutenir ses couvercles de poubelles pour «bloquer la vue de la caméra» Crédit : kingbo0tzy/TikTok

Dans la première vidéo qu’il a publiée, il a montré à ses abonnés une femme portant une clôture métallique avant qu’elle ne commence à marteler furieusement la partie supérieure de celle-ci.

Il a légendé le clip: « Crazy karen érigeant sa clôture janky a ** pour » séparer nos poubelles « … il lui a fallu environ 5 minutes pour qu’elle soit enfin stable ».

Après des secondes de martelages répétés, on peut voir la femme réajuster le rail métallique et le claquer à nouveau avec l’outil avant qu’il ne commence à se fixer au sol.

Il a ensuite publié une mise à jour et a révélé aux téléspectateurs que son voisin cauchemardesque avait appelé les flics car elle pensait que ses poubelles se trouvaient sur sa propriété.

Mais le mec a eu le dernier mot et a laissé ses followers dans les points de suture lorsqu’il a expliqué comment il s’était vengé.

« L’officier et moi avons bavardé pendant un moment et plaisanté sur le fait qu’elle est ennuyeuse et ridicule », a-t-il écrit sur le post.

Le message a accumulé un méga 25,7k vues et les followers de l’homme n’ont pas tardé à laisser leurs pensées dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit: « Elle devrait être condamnée à une lourde amende pour avoir fait perdre du temps à la police …. »

Un autre a déclaré: « Je suis investi. C’est incroyable de voir comment les gens s’énervent à propos de choses ridicules. Elle a l’air d’une personne misérable ».

Un troisième a demandé: « Est-ce qu’elle a un travail ou est-ce qu’elle reste assise là à regarder par la fenêtre toute la journée? »

Il a aussi pris sa petite revanche sur la voisine « Karen » en « s’amusant un peu avec le haut-parleur de [his] came ».

Dans une vidéo séparée, le type a montré à ses followers des images de la façon dont il a joué des tours à son voisin via le microphone de sa caméra extérieure.

L’enregistrement montrait la voisine « folle » ripostant en soulevant les couvercles de ses poubelles qui, selon le Tiktoker, bloquaient la vue de sa caméra.

Une personne a suggéré en plaisantant: « Commencez à aboyer après elle », ce à quoi l’homme a répondu: « Je l’ai fait ».

Tandis qu’un autre prenait le parti des voisins et demandait : « Tu n’as pas mieux à faire que de traquer ton voisin ? ».

Après que les partisans de l’homme l’aient supplié pour une autre mise à jour sur le drame voisin, il a posté sa dernière vidéo qui a vu la femme regarder le mec pendant qu’il déplaçait ses poubelles.

« Crazy a ** lady! Est sorti pour me regarder remonter ma poubelle… puis vient en courant pour m’accuser d’avoir déplacé ses poubelles… ce que je n’ai clairement pas fait… j’ai même éloigné les miennes des siennes… », a-t-il légendé le post .

Les téléspectateurs ont ensuite été stupéfaits en regardant la voisine prendre d’assaut son jardin pour repousser mesquinement ses poubelles de quelques centimètres dès que les gars se sont retournés.

Cela survient après qu’un couple s’est vengé de leur voisin cauchemardesque après avoir laissé un énorme vide dans leur mur et peint à la bombe leur clôture.

Un autre groupe de résidents furieux a frappé la clôture de 800 £ de leur voisin qui, selon eux, a gâché la zone et mis les conducteurs en danger.