Notre petit village va être englouti par un immense domaine – cela va ruiner nos vies mais le conseil n’écoutera pas

Les RÉSIDENTS disent que leur vie sera bientôt ruinée lorsque leur petit village sera englouti par un immense domaine – et le conseil n’écoutera pas leurs appels.

Le village historique de Cossington, dans le Leicestershire, devrait bientôt être “englouti” par de nouvelles maisons, qui le verront tripler de taille.

La présidente du conseil paroissial, Penny Weston-Webb, 83 ans, vit à Cossington et dit que la communauté est « inquiète » des nouveaux développements Crédit : Terry Harris

À l’heure actuelle, il n’y a que 180 propriétés dans la ville, mais les planificateurs viennent de signer trois projets qui ajouteront 357 autres maisons.

Les patrons du conseil ont également donné le feu vert aux projets de construction d’une ferme solaire de 98 acres et de quatre énormes unités industrielles.

Les habitants craignent que les projets massifs ne “noyent” leur village rural pittoresque, qui n’a pas de magasin, de cabinet médical, de dentiste ou de ligne de bus.

Et la décision du Charnwood Borough Council a également vu les résidents se précipiter pour mettre leurs maisons, qui s’élèvent en moyenne à 560 000 £, sur le marché.

La présidente du conseil paroissial, Penny Weston-Webb, 83 ans, a déclaré à The Sun Online: «Je me suis promené et j’ai compté 16 inscriptions à vendre en une journée.

« C’est du jamais vu ici. Habituellement, la seule façon dont les maisons sont mises en vente est lorsque quelqu’un est décédé.

« Mais la communauté est vraiment inquiète de ce qui arrivera au village lorsque toutes ces nouvelles maisons seront construites.

« Il n’y a pas de soutien ici pour ces programmes de logement. Huit foyers sur dix ont envoyé des objections au conseil, mais il est clair qu’ils ne nous ont pas écoutés.”

Le conseil avait déjà approuvé les plans de construction de 170 maisons sur les terres de la ceinture verte et 130 sur le champ d’un agriculteur, et la semaine dernière a convenu de 57 autres maisons à l’autre bout de la seule route traversant le village.

La ferme solaire et les dépôts industriels de style amazonien seront construits juste à l’extérieur de Cossington.

Les habitants craignent également que leur village – qui est connu pour son église du XIIIe siècle – ne soit pas en mesure de gérer l’augmentation de la population.

‘ENGOLÉ’

Penny, qui est née à Cossington, a ajouté : « Nous n’avons pas d’installations ici.

«Nous avons une église qui a désespérément besoin de beaucoup d’argent pour y consacrer.

«Nous avons une école primaire qui est à sa capacité maximale et nous avons un petit pub.

“Il y a un terrain de loisirs mais il est loué au club de rugby depuis 25 ans et nous n’avons plus de bus.

“Tout le monde sent que nous perdrons l’ambiance du village si ces maisons sont construites. Nous serons juste engloutis.”

Les villageois ont tenté en vain d’arrêter les demandes d’urbanisme en soumettant des lettres et en collant des affiches dans leurs fenêtres exprimant leur opposition.

‘NE SERA PLUS JAMAIS PAREIL’

Mais cela n’a fait aucune différence, a déclaré Emma Crowe, 51 ans.

Emma vit à Cossington avec son mari Peter, 51 ans, depuis 14 ans et a déclaré: «Nous venons d’être ignorés par le conseil.

“Nous avons avancé tant d’objections et ils n’en ont considéré aucune.

“Aucun membre du comité de planification n’est allé au village pour chercher par lui-même.

« Le conseil nous a complètement laissé tomber.

« Le village ne sera plus jamais le même. Je sais que les choses doivent changer, mais passer du petit village que nous sommes à tripler sa taille est effrayant.

« Si vous vous asseyez devant l’école à 15 heures maintenant et regardez les enfants sortir, c’est déjà chaotique avec toutes les voitures garées dans le virage. C’est juste du chaos – et c’est maintenant.

« Alors, comment ça va être avec toutes ces maisons ? Nous n’avons pas l’infrastructure nécessaire pour faire face.

Les inspecteurs de l’urbanisme du Conseil ont approuvé les nouvelles maisons sur la base qu’un « pénurie d’approvisionnement l’emportait sur les dommages identifiés ».

‘PIÈGE MORTEL’

Le développement de 130 maisons doit être construit sur un terrain à côté de la maison de Simon Cobley, 56 ans, avec l’entrée du domaine proposé située dans un virage aveugle.

Il a dépensé 7 000 £ pour une clôture de six pieds pour protéger les travaux de construction imminents.

Simon a déclaré: «Nous avons pensé à déménager et nous avons fait évaluer la maison, mais nous sommes ici depuis 22 ans et nous avons des amis ici.

« Je comprends que nous devons construire des maisons – les gens ont besoin de vivre quelque part – mais nous devons les placer aux bons endroits.

«Ces 130 maisons vont être construites sur un terrain connu pour ses inondations et ce sera un piège mortel entrant et sortant du domaine.

« Les promoteurs ont dit qu’il y aura une bonne piste cyclable et une bonne route à pied vers l’école primaire et les commerces voisins.

“Le magasin qu’ils mentionnent est à Thurmaston, qui est à environ trois ou quatre voies rapides.

“Et l’école de Barrow upon Soar est à environ six miles.”

‘UNE PLANIFICATION RIGOUREUSE’

Un porte-parole du Charnwood Borough Council a déclaré au Sun Online : « Toutes les demandes de planification pour le développement sont examinées par rapport à un ensemble de politiques de planification nationales et locales.

«Le processus de planification rigoureux comprend également la prise en compte des points de vue des résidents, de diverses organisations et parties prenantes ainsi que des personnes consultées statutaires telles que les agences responsables de la fourniture de la santé et de l’éducation.

“Les agences responsables des autoroutes et des transports sont également consultées. Lorsqu’il y a des impacts identifiés sur les infrastructures, y compris les routes, les cabinets médicaux et les écoles, ceux-ci doivent être traités par le demandeur.

« Les demandes sont ensuite examinées en fonction de ces politiques et des réponses aux consultations avant qu’une décision ne soit prise.

“Nous apprécions que les gens aient des points de vue différents sur les nouveaux développements, mais ce conseil s’engage pour une croissance durable qui profite à l’économie locale et limite l’impact sur l’environnement local.”

Penny s’est promenée un jour et a compté la maison 17 à vendre, ce qui est “inouï” dans le petit village Crédit : Terry Harris

Les craintes de Penny sont partagées par la résidente Emma Crowe, qui dit que le Cossington ne sera plus jamais le même Crédit : Terry Harris