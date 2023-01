Notre père préféré de l’espace revient dans la bande-annonce de la saison 3 de “The Mandalorian”

Poppa Mando et Grogu RETOUR

Notre père de l’espace préféré et Grogu se sont réunis pour une autre aventure intergalactique où ils croiseront d’anciens alliés et se feront de nouveaux ennemis pendant que la Nouvelle République lutte pour éloigner la galaxie de sa sombre histoire.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Les vedettes de la saison en 8 épisodes Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Météos, Amy Sédaris, Émilie Hirondelleet Giancarlo Esposito avec la direction de Rick Famuyiwa, Rachel Morisson, Lee Isaac Chung, Carl Météos, Pierre Ramseyet Bryce Dallas-Howard.

“Je pense juste que le spectacle devient plus étendu et plus profond visuellement à chaque saison”, a déclaré Esposito (qui reviendra en tant que gouverneur impérial maléfique Moff Gideon) dans un interview avec Collisionneur.

Et je pense que c’est la vision de Jon Favreau et David Filoni, certainement, qui commence cette expansion. Mais c’est aussi à tous les artisans qu’ils font confiance pour collaborer avec eux. J’ai été époustouflé par cette bobine de grésillement.

Tout d’un coup, le monde est venu vers vous d’une manière beaucoup plus intense, et – cela a toujours été gratifiant – mais d’une manière qui vous a permis de savoir… Vous savez ce sentiment que vous avez de peur ou de malheur, ou d’excitation personnifiée ? C’est le sentiment que vous ressentez parce que l’histoire est tout d’un coup fusionnée pour que vous compreniez des éléments que vous ne connaissiez pas.