Notre perception de l’obésité et du poids corporel évolue. Voici pourquoi

Des cabinets médicaux aux réunions de famille, les personnes de grande taille déclarent être bombardées de conseils non sollicités sur leurs habitudes alimentaires et d’exercice. Le message sous-jacent ? Ils « ont juste besoin de perdre du poids » pour résoudre presque tous les problèmes de santé.

L’attention de la société sur le poids a façonné la façon dont la plupart des Australiens voient leur santé et leur poids corporel, les poussant souvent vers des pensées et des comportements malsains dans la poursuite d’une silhouette « idéale ».

Cependant, la façon dont la société perçoit l’obésité et le poids corporel est en train de changer, et la science soutient ce changement.

*Les réflexions historiques sur le mot « obésité » révèlent ses origines offensantes, avec défenseurs Nous suggérons que le terme ob*sité soit utilisé avec un astérisque pour le reconnaître. Pour montrer notre respect, nous adopterons ce langage ici.

Les décideurs politiques et les chercheurs en santé reconnaissent de plus en plus les méfaits de langage stigmatisant et les attitudes envers les personnes de grande taille.

Voyons comment la réflexion sur l’obésité a évolué au fil du temps et ce que cela signifie pour la santé publique et les soins de santé en Australie.

De la responsabilité personnelle à une maladie chronique complexe

Jusqu’à ces dernières années, la gestion du poids corporel était principalement considéré comme une responsabilité personnelleL’obésité était considérée comme le résultat d’une mauvaise alimentation et d’un manque d’activité physique, sous-tendus par un échec personnel et moral.

Ce récit s’est reflété dans les politiques de santé publique qui ont utilisé un langage tel que «guerre contre l’obésité » et « épidémie d’obésité ». Un tel langage a été montré renforcer les stéréotypes négatifs les personnes de grande taille étaient considérées comme « paresseuses » et manquant de volonté.

Ces stéréotypes donnent lieu à la stigmatisation et à la discrimination liées au poids, ce qui est encore répandu aujourd’hui. Les professionnels de la santé tels que les diététiciens signaler que La stigmatisation liée au poids (de la part d’autres personnes et d’eux-mêmes) est un défi répandu et permanent qu’ils doivent relever dans leur carrière.

Ce discours sur la responsabilité personnelle a évolué ces dernières années pour reconnaître les déterminants plus larges de la santé. La recherche a identifié une série de facteurs psychologiques, sociaux, biologiques et systémiques contribuant à l’augmentation des taux d’obésité, tels que le statut socioéconomique, la génétique, les médicaments et l’environnement.

En conséquence, les experts en santé publique considèrent qu’il est n’est plus approprié utiliser un langage faisant référence à l’obésité comme un problème de « style de vie ».

Des professionnels à travers médecine, psychologie et diététique ils ont également réagi en mettant à jour leurs normes linguistiques pour un langage centré sur la personne (par exemple, « personne vivant avec l’obésité »), reconnaissant ainsi l’abandon de la vision de l’obésité comme un échec personnel.

En 2014, l’Association médicale américaine des États-Unis classé l’obésité comme une maladie chroniquecontre l’avis de son Comité scientifique et de santé publique. Cette décision a suscité un mécontentement général et des discussions, certains estimant qu’elle entraîne une discrimination inutile et pathologise les changements normaux du corps humain au fil du temps.

Le débat continue ici en Australieaucune classification n’a encore été faite.

Récits centrés sur le poids et incluant le poids

Les documents politiques récents en Australie, tels que le Stratégie nationale de lutte contre l’obésité 2022-2032reconnaissent une vision plus large de l’obésité. Mais la politique et la pratique en Australie restent principalement centré sur le poidsIls encouragent la perte de poids comme objectif de santé et recommandent d’éviter intentionnellement la prise de poids.

Approches de la santé axées sur le poids ont été critiqués en raison du manque de preuves à long terme (au-delà de cinq ans) pour étayer leur efficacité et parce qu’elles produisent des conséquences imprévues.

Plutôt que de promouvoir la santé, les approches centrées sur le poids peuvent causer des dommages, comme une stigmatisation accrue du poids et des cycles de poids (pertes et reprises de poids répétées). stigmatisation du poids et cyclisme de poids ont été associés à des conséquences négatives à long terme sur la santé physique et mentale.

Approches incluant le poids Les programmes de santé gagnent en popularité en tant qu’approche alternative qui encourage les personnes à bien manger et à bouger régulièrement, indépendamment de tout désir de perdre du poids. Cette approche vise à améliorer l’accès aux soins de santé et s’est avérée efficace pour améliorer la santé physique et mentale globale.

Des approches comme La santé à toutes les tailles et l’alimentation intuitive sont des exemples clés de promotion de la santé et du bien-être sans se concentrer sur le poids.

Les approches incluant le poids ont face à la critiquecependant, avec des inquiétudes selon lesquelles ces approches manquent de preuves empiriques et peuvent ne pas être appropriées pour les personnes qui souhaitent un soutien pour la gestion du poids.

Où cela nous mène-t-il ?

Alors que notre façon de penser à l’obésité continue d’évoluer, il est essentiel d’écouter les personnes de grande taille et de veiller à ce que leur accès aux soins de santé soit équitable, sûr et valorisant.

Des défenseurs tels que Taille Inclusive Health Australia recommander des efforts visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au poids afin que la santé soit inclusive pour toutes les formes et tailles de corps.

Il existe des conseils et des recommandations pour lutter contre la stigmatisation liée au poids et adopter des approches de santé qui tiennent compte du poids, telles que Lignes directrices pour la promotion de la santé en matière de taille inclusive et le Principes de sécurité en matière de troubles de l’alimentation.

Les politiques, la recherche et la pratique doivent continuer à synthétiser et à comprendre les données probantes concernant les approches inclusives du poids, en accord avec l’évolution des discours sur le poids et la santé. Cela permettra de soutenir la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des initiatives inclusives du poids en Australie.