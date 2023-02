« Notre parent au ciel » : les libéraux font pression pour un Dieu non sexiste

L’Église d’Angleterre envisage de changer les Écritures afin que le Seigneur ne soit plus un “il”

À une époque où l’adhésion à l’Église a atteint un niveau record dans le monde occidental, il peut sembler étrange que les dirigeants chrétiens semblent plus déterminés que jamais à s’aliéner ce qui reste de leur troupeau en déclin par des bêtises éveillées.

En décembre, par exemple, le doyen du Trinity College a laissé une assemblée de fidèles en larmes après avoir affirmé que le corps de Jésus-Christ semblait être “trans.” Une partie du raisonnement était due à la blessure sur son côté, faite par une lance romaine alors que le fils de Dieu était pendu mourant sur la croix, qui avait un “Apparence résolument vaginale.” Je laisserai le lecteur en faire ce qu’il voudra.

Maintenant, pour ne pas être en reste dans la mesure du possible des hérésies, l’Église d’Angleterre, sous la pression des chrétiens libéraux, envisage de déclarer Dieu non sexiste. En d’autres termes, plus de ‘Notre Père’ dans la prière du Seigneur, tandis que ‘Dieu le Père’ sera un ‘ils’ ou ‘eux’ sans signification. Cela peut nécessiter une intervention divine, puisque les tout premiers mots de l’Ancien Testament sont « B’reshit bara Elohim » – « Au commencement, Dieu créa ». Le verbe bara (créé) s’accorde avec un sujet masculin singulier. Se pourrait-il que la Bible – la parole même de Dieu – ait tout faux ?

En savoir plus Jésus-Christ aurait pu être transgenre – Cambridge Dean

Il est important d’être clair sur une chose : le fondement même de la foi chrétienne repose sur l’idée de la Sainte Trinité – le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ignorer cet enseignement millénaire, c’est ignorer l’essence même de toute la Bible.

Le révérend Ian Paul, membre du Synode général et du Conseil des archevêques de l’Église d’Angleterre, a mis en garde contre tout retrait des Écritures originales, en disant :

« Le fait que Dieu soit appelé ‘Père’ ne peut être remplacé par ‘Mère’ sans changer de sens, ni ne peut être neutralisé en tant que ‘Parent’ sans perte de sens. Les pères et les mères ne sont pas interchangeables mais se rapportent à leur progéniture de différentes manières.

“Si la Commission liturgique cherche à changer cela, alors d’une manière importante, elle éloignera la doctrine de l’Église d’être fondée sur les Écritures”, il ajouta.

En effet, des termes comme « Père » et « Mère » ont longtemps été utilisés comme une manière métaphorique de se rapporter à des choses qu’aucun simple mortel ne pourra comprendre complètement. La Terre, par exemple, a longtemps été dépeinte comme féminine – « Terre Mère » – pour mieux apprécier la générosité et la plénitude de ses dons porteurs de vie.

Dans son poème, “Mother Earth”, Henry Van Dyke a écrit :

Mère de tous les poètes et chanteurs nerveux décédés,

Mère de toute l’herbe qui tisse sur leurs tombes la gloire des champs,

Mère de toutes les multiples formes de vie, au sein profond, patiente, impassible,

Couveuse silencieuse et nourrice des joies et des peines lyriques !

Dans un sens, c’est exactement ce que les libéraux sont en train de détruire avec leur désir incessant de faire des ravages sur le langage – l’attachement poétique que les êtres humains donnent aux choses qui dépassent de loin leurs capacités limitées à comprendre. Maintenant, ils ont mené leur mission directement aux portes nacrées du ciel, et je suppose que Saint-Pierre ne répondra pas à leurs appels de si tôt. La même chose pourrait être dite, soit dit en passant, pour de nombreuses personnes qui composent l’Église d’Angleterre. Après tout, il semble avoir échappé à l’attention de tous qu’en même temps que les croisés éveillés envahissent le caractère sacré de l’église, bouleversant la tradition, les fidèles sont de plus en plus absents des bancs. Juste une coïncidence?

En savoir plus Chant de Noël réécrit pour être plus “inclusif”

Ce serait un bon moment pour l’Église de repousser l’idée que les gens peuvent facilement changer ce que le bon Dieu a créé. En même temps que certaines personnes veulent rendre Dieu non sexiste, – accessoirement, et peut-être par coïncidence, une divinité impie notable qui a été décrite comme “ non sexiste ” à ce jour est Baphomet, qui a acquis une nouvelle suite dans l’ouest de tard – il y a de jeunes enfants qui apprennent dans la classe qu’ils sont peut-être nés dans le mauvais corps. Cela les met sur la voie de subir des opérations médicales pour changer ce que beaucoup de gens croient être l’œuvre de Dieu.

L’Église devrait saisir ce moment où tant de personnes sont confuses sur leur identité et rester ferme sur l’identité du créateur suprême. Que la prochaine génération de jeunes comprenne qu’il y a certaines choses dans ce monde qui ne devraient jamais être changées.