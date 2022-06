Notre outil de suivi des offres révèle des offres exceptionnelles sur OnePlus 10 Pro, Galaxy Watch4

L’une des nombreuses choses que nous faisons ici à GSMArena afin d’être aussi utiles que possible à nos lecteurs est un suivi des prix assez approfondi. Nous essayons généralement de couvrir les téléphones les plus populaires du jour, et l’une des conséquences intéressantes d’avoir des données historiques précises sur les prix est la possibilité de décrire les bonnes affaires lorsqu’elles apparaissent.

Nous espérons qu’au moins certains d’entre vous fréquenteront notre page d’offres quotidiennes. Nous avons pensé que c’était le moment idéal pour lui donner un autre cri, car certaines des entrées actuellement disponibles valent vraiment votre attention.









OnePlus 10 Pro et OnePlus Nord 2T

Sans ordre particulier, OnePlus a massivement réduit certains de ses appareils sur Amazon DE. Comme le produit phare OnePlus 10 Pro. Il s’agit d’un combiné entièrement équipé avec des spécifications telles qu’un chipset Snapdragon 8 Gen 1, basé sur LTPO2, 120 Hz, un écran Fluid AMOLED 10 bits, une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide et un puissant appareil photo ultra large 48MP + 5MP téléobjectif + 50MP mettre en place.

Le prix du OnePlus Nord 2T est encore plus agressif sur Amazon DE. C’est un excellent midranger. Certains de ses points forts incluent un écran AMOLED HDR10+ à 90 Hz, un puissant appareil photo principal de 50 MP, des haut-parleurs stéréo, une charge rapide de 80 W et un chipset Dimensity 1300 5G.









Realme C35 et Xiaomi Redmi 9A

En termes d’options plus abordables, le Realme C35 est en grande promo en Europe. Il a une grande batterie et une belle configuration de caméra pour démarrer. Et si vous voulez vraiment économiser de l’argent, le Xiaomi Redmi 9A, plus ancien mais assez populaire et réputé pour son époque, est désormais bien en dessous de la barre des 100 euros.

Nous suivons également plus que les smartphones. La dernière et la plus grande Galaxy Watch 4 Classic de Samsung bénéficie d’une réduction très agressive sur Amazon DE. Il en va de même pour la vanille Galaxy Watch 4.









Samsung Galaxy Watch 4 Classique et Nokia G20

Et même si la plupart des entrées actuelles de la page des offres quotidiennes concernent Amazon DE, nous suivons les prix sur plusieurs marchés et avons également un filtre pour vous permettre de vérifier rapidement celui que vous recherchez. Le Nokia G20, par exemple, est maintenant une affaire de tueur sur eBay US.

Si vous trouvez cela intrigant, rendez-vous sur notre page d’offres quotidiennes pour la liste complète et mettez-la peut-être également en signet pour de futures visites.