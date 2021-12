Notre objectif pour le CES 2022 – Samsung Global Newsroom

À deux petites semaines du CES 2022 et alors que je me lance dans un nouveau rôle ici chez Samsung, je suis très honoré d’accueillir notre keynote d’avant-spectacle, qui s’est tenue sous le thème « Ensemble pour demain ». Depuis la dernière fois que nous nous sommes connectés au CES en personne, nous avons tous traversé une période de changements importants. Nous avons dû réexaminer notre relation avec le monde qui nous entoure et redéfinir la priorité des choses qui nous tiennent le plus à cœur. Nous avons trouvé une plus grande valeur dans la « convivialité », en étant plus proches de notre famille et de nos amis.

Dans cette nouvelle ère, nous avons constaté que l’innovation ne peut plus être une approche « taille unique ». Les appareils personnalisés et les espaces personnalisés sont plus importants que jamais. Il en va de même pour les connexions et les expériences que nos technologies permettent. Notre expérience à la maison est devenue tellement plus importante, et les technologies ne sont plus seulement des outils utiles mais de véritables bouées de sauvetage pour notre famille, nos amis et nos passe-temps.

Cette réalité a renforcé notre engagement à créer des expériences nouvelles et significatives pour nos clients. Cela nous a amenés à explorer de meilleures façons de rapprocher nos appareils plus étroitement, pour une connectivité et une personnalisation améliorées. Chez Samsung, nous pensons que vos appareils doivent refléter votre style de vie, vos passions et vos goûts personnels, des smartphones dans votre main à vos appareils et écrans. Et en travaillant ensemble de manière transparente, ils devraient vous faciliter la vie, afin que vous puissiez faire plus de choses que vous aimez.

C’est pourquoi nous avons annoncé plus tôt ce mois-ci un changement majeur dans notre organisation, visant à renforcer les synergies entre nos différents produits et services. Dans le cadre de cette nouvelle structure, tous nos appareils électroniques grand public, des téléviseurs et appareils ménagers aux appareils mobiles, seront regroupés sous un même toit plus vaste, cohérent avec notre vision de créer des expériences significatives grâce à l’innovation.

Et bien sûr, la vision de Samsung pour l’avenir ne se limite pas à connecter des appareils. Se reconnecter à la planète et laisser un impact positif fait partie intégrante de notre plan. En tant que leader mondial de l’électronique grand public, Samsung a la responsabilité de protéger notre environnement et de construire un avenir meilleur. Notre leadership en matière d’innovation doit également aller de pair avec notre leadership en « innovation durable ».

Nous sommes très heureux de nous lancer dans ce nouveau voyage et sommes impatients de partager davantage dans les mois à venir.

Pour commencer, nous prévoyons de partager un aperçu de la direction que nous prenons lors du prochain CES 2022. Voici un aperçu rapide de ce que nous annoncerons alors :

Créer des expériences personnalisées

La culture d’innovation de Samsung est ancrée dans le fait de repousser les limites et de briser les barrières. Aujourd’hui, Samsung innove pour une nouvelle ère, où les technologies sont flexibles et adaptables à vous. Au CES, vous verrez nos dernières innovations et expériences, y compris des produits qui vous donnent la liberté de regarder la télévision de n’importe où et de transformer n’importe quel espace en paysage ou en œuvre d’art. L’expérience de jeu deviendra encore plus simple, plus immersive et sans tracas. Et parce que chacun a ses propres goûts personnels et son propre style de vie, nous voulons vous permettre de personnaliser vos appareils en fonction de ce qui compte le plus pour vous. Un nouvel avenir personnalisable de technologies personnelles est là, et je suis ravi de vous montrer comment il prend vie sur nos appareils électroménagers, nos appareils mobiles et nos écrans partout.

Alimenter une connectivité transparente

Nous envisageons un monde où la technologie est adaptée au mode de vie et aux besoins de chaque consommateur, et l’un des moyens d’y parvenir consiste à utiliser une connectivité transparente. Au CES, nous partagerons davantage sur notre collaboration avec des experts et des partenaires de l’industrie pour créer une expérience connectée vraiment améliorée. Parce que chez Samsung, nous pensons qu’un écosystème sécurisé et ouvert est ce qui offre la meilleure expérience à nos clients, vous offrant la liberté de concevoir des expériences qui correspondent le mieux à votre style de vie unique. De plus, nous présenterons également une nouvelle solution qui vous aide à mieux intégrer tous vos appareils domestiques intelligents.

Réimaginer une meilleure planète

C’est un moment important pour notre planète. La protéger est l’affaire de tous. Chez Samsung, nous insufflons la durabilité dans tout ce que nous faisons, des puces qui alimentent nos produits à l’expérience du consommateur sur les appareils eux-mêmes. Au CES, nous partagerons davantage sur la façon dont nous effectuons des mises à jour significatives dans notre processus d’innovation qui vous permettent, à vous nos consommateurs, d’apporter ces changements également dans votre vie quotidienne. De plus, nous partagerons de nouvelles façons de travailler avec des partenaires pour des solutions de développement durable uniques.

Il est temps de faire évoluer nos produits et nos expériences pour mieux répondre aux besoins d’une nouvelle génération d’utilisateurs. Alors que nous défendons un écosystème de technologies inclusives et connectées, j’ai hâte de partager comment nous avons été inspirés par les personnes, les valeurs et les modes de vie qui créent notre communauté mondiale, et comment nous pouvons continuer à les soutenir grâce à des programmes et à l’innovation axés sur les personnes.

J’espère que vous me rejoindrez le 4 janviere à 18h30 PST pour le keynote de Samsung au CES 2022 à Las Vegas ou diffusé en direct via Samsung Newsroom et Samsung.com.