Au cours de ses 32 ans, Cheyenne la lémurienne à ventre rouge a eu de nombreuses âmes sœurs. Son premier était un compagnon au sens traditionnel du terme, un lémurien à ventre rouge qui a vécu monogame avec Cheyenne pendant de nombreuses années au Duke Lemur Center à Durham, Caroline du Nord. sa jeune compagne, Aria, l’avait récemment quitté pour un un lémurien encore plus jeune. Cheyenne et Geb ont partagé plusieurs années de compagnie pacifique et platonique jusqu’à ce que Geb meure en 2018 à l’âge vénérable de 26 ans. Cheyenne vit maintenant avec Chloris, un lémur catta de 32 ans qui a des cataractes complètes dans un œil et de l’arthrite à la queue. Les deux passent leurs journées comme beaucoup de couples, âgés ou non: dormir, sortir, se toiletter et se câliner. « En ce moment, Chloris et Cheyenne sont blottis comme un symbole yin-yang », a déclaré Britt Keith, le gardien principal des lémuriens, lors d’un appel de l’aile D du centre, qui abrite de nombreux lémuriens gériatriques du centre. Le but de l’appariement de Cheyenne et Chloris n’est pas qu’ils se reproduisent; les lémuriens sont tous deux des femelles post-reproductrices. C’est plutôt la compagnie, le confort d’avoir quelqu’un avec qui passer vos journées crépusculaires et un corps doux pour se blottir la nuit – et, dans le cas de Cheyenne et Chloris, également pendant la journée. «Ils dorment beaucoup», a déclaré Mme Keith.

Dans la nature, les lémuriens ne veulent généralement pas de compagnie. Les lémuriens à ventre rouge forment des liens extrêmement étroits et à long terme avec leurs partenaires, et les couples s’éloignent rarement de plus de trois douzaines de pieds, selon Stacey Tecot, un primatologue de lémuriens à l’Université de l’Arizona. Les lémuriens couronnés comme Geb et les lémuriens à queue annelée comme Chloris ne sont pas monogames mais ont une vie sociale riche, a déclaré Nicholas Grebe, un chercheur postdoctoral qui étudie le comportement des lémuriens à l’Université Duke et qui connaît Cheyenne et Chloris.

Image Cheyenne (à gauche), un lémurien à ventre rouge, et Geb, un lémur couronné, en 2018. Crédit… David Haring / Centre Duke Lemur

Image Julio, un lémurien mangouste, et Chloris, un lémur catta. Crédit… David Haring / Centre Duke Lemur

Les lémuriens en captivité vivent beaucoup plus longtemps que les lémuriens à l’état sauvage et les populations reproductrices en captivité présentent souvent une pénurie de partenaires potentiels de la même espèce. Cheyenne est le dernier lémurien à ventre rouge survivant d’une ancienne population reproductrice du centre, et pratiquement aucun lémurien de son espèce aux États-Unis n’était disponible pour être son compagnon, selon Mme Keith. Mais le personnel du Duke Lemur Center a une mission claire pour tous les lémuriens gériatriques. «Notre objectif est qu’aucun lémurien ne vive seul», a déclaré Mme Keith. «C’est totalement contre nature et pas bon pour leur bien-être.» Les gardiens doivent donc faire preuve de créativité et jouer aux entremetteurs pour trouver la compagnie appropriée pour leurs quartiers âgés.