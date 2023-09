Notre objectif est de quitter la Chine sans regrets, déclare l’attaquant indien de hockey Abhishek avant les Jeux asiatiques

Abhishek a commencé sa carrière de hockey sur gazon sous la tutelle d’un professeur d’hindi, et sa sélection dans l’équipe indienne de hockey masculin pour les 19e Jeux asiatiques de Hangzhou 2022 témoigne de son dévouement.

Le joueur de 24 ans est optimiste alors qu’il se prépare pour le plus grand tournoi asiatique de sa carrière.

« Je suis ravi d’avoir été nommé dans l’équipe et j’ai hâte de tout donner sur le terrain. Les 19es Jeux asiatiques de Hangzhou 2022 sont un grand tournoi et nous nous préparons en conséquence. Nous jouerons en toute confiance et notre objectif est de quitter la Chine sans regret à la fin du tournoi », a déclaré Abhishek à propos de sa sélection.

Quand Abhishek avait 9 ans, son professeur Shamsher Singh l’a encouragé à prendre le bâton alors qu’il étudiait à Sonepat, Haryana, et il n’a montré aucun signe de ralentissement depuis lors. Il a marqué 18 buts en 48 apparitions jusqu’à présent.

« J’ai joué sur gazon pendant les dix premières années de ma carrière, et la première fois que j’ai joué sur gazon, c’était lorsque j’ai été transféré à l’Académie nationale de hockey (NHA) pour quelques années. Cette période de ma carrière a été mémorable ; J’ai participé à la Coupe d’Asie U-18 de l’Académie nationale de hockey et j’ai fait partie de l’équipe junior indienne de hockey masculin en 2017. Après cela, j’ai rejoint l’équipe de hockey de la Banque nationale du Pendjab en 2018 et j’y ai joué pendant trois ans avant de rejoindre l’équipe indienne. « Équipe de hockey masculin sur la base de ma performance lors du 1er championnat national inter-département masculin senior de Hockey India 2021 à Bangalore », a déclaré Abhishek à propos de sa carrière jusqu’à présent.

Abhishek a fait ses débuts dans la FIH Hockey Pro League 2021-22 et s’est fait un nom sur la grande scène, remportant deux prix de joueur du match lors de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023 Bhubaneswar – Rourkela.

Interrogé sur les préparatifs de son équipe pour les 19èmes Jeux asiatiques de Hangzhou 2022, Abhishek a déclaré : « Nous affronterons de bonnes équipes et nous travaillons très dur à l’entraînement pour nous assurer que nous sommes dans la meilleure forme physique et mentale lorsque nous entrerons sur le terrain. « .

L’Inde est classée dans la poule A des 9es Jeux asiatiques de Hangzhou 2022, aux côtés du Pakistan, du Japon, du Bangladesh, de Singapour et de l’Ouzbékistan.

« Mes coéquipiers et entraîneurs sont tous impatients de m’aider ; ils m’encouragent et me soutiennent pour avancer rapidement si je fais des erreurs à l’entraînement. Je me tourne souvent vers Mandeep et Lalit pour obtenir de l’aide si j’ai des inquiétudes concernant la structure ; ils sont toujours prêts à parler sur et en dehors du terrain », a expliqué Abhishek à propos de la camaraderie de l’équipe.

