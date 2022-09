Notre objectif est de nous qualifier pour l’épreuve par équipe des Jeux Olympiques de Paris 2024, déclare Sharath Kamal

Sharath Kamal s’est toujours efforcé d’atteindre les objectifs fixés et la plus grande icône indienne du tennis de table veut maintenant aider l’équipe nationale à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Alors que Sharath a joué dans l’épreuve individuelle, il voudrait voir le pays se qualifier pour l’épreuve par équipe aux Jeux olympiques de 2024.

« En 2024, nous essaierons de nous qualifier car l’équipe masculine a de bonnes chances de remporter une médaille. Nous avons raté les qualifications la dernière fois mais maintenant je pense que nous avons une bonne dynamique. Si nous continuons, nous nous qualifierons également pour les Jeux olympiques et nous espérons que nous remporterons également des médailles », a déclaré Sharath, qui est ici pour participer aux Jeux nationaux.

Sans objectif, une carrière perd tout son sens et Sharath est l’incarnation d’une approche systématique vers la réalisation de ses objectifs.

“Toutes ces années, je me suis fixé un objectif et je travaille pour cela. Après les Jeux olympiques de 2016, j’ai senti que je devais mieux performer aux Jeux asiatiques de 2018 et après cela, aux Jeux olympiques de 2020, l’objectif était de gagner une médaille.

“Mais j’ai perdu en huitièmes de finale. Je suis capable de fixer des objectifs et cela m’aide à travailler dans la bonne direction”, a-t-il déclaré.

Le champion national à 10 reprises estime que si l’on n’atteint pas un objectif d’un seul coup, il y a toujours la prochaine fois.

“Il y a toujours cet objectif que si je rate quelque chose, j’ai la chance de le faire plus tard. Par exemple, j’ai remporté la médaille en simple en 2006 CWG et quand j’ai remporté une médaille de bronze en 2018, j’aurais aimé gagner l’or », a déclaré Sharath, qui a retrouvé ce titre à Birmingham cette année en plus de décrocher les médailles d’or en double mixte et par équipe.

À l’approche des Championnats du monde, l’événement TT se déroule un peu plus tôt que l’ouverture officielle des Jeux nationaux le 29 septembre.

« Les Championnats du monde se déroulent en même temps que les Jeux nationaux. Ainsi, les organisateurs ont organisé l’événement de tennis de table ici un peu tôt.

“C’est vraiment gentil de leur part, et nous apprécions également et nous nous sentons bien de jouer nos matchs. C’est un bon entraînement pour nos championnats du monde », a déclaré Sharath, 40 ans.

C’est après 11 ans que Sharath prend part aux Jeux Nationaux.

“J’ai joué pour la dernière fois aux Jeux nationaux en 2011 et maintenant je suis venu jouer une autre édition. C’est agréable de voir les arrangements ici, non seulement pour les joueurs de haut niveau mais aussi pour tous les joueurs présents ici », a-t-il déclaré.

