Notre nouveau voisin franchit beaucoup de frontières

chère Amy: Un nouveau voisin a emménagé. J’ai laissé un cadeau de bienvenue sur leur porche, comme je le fais pour tous ceux qui emménagent.

Il a obtenu notre numéro dans un annuaire du quartier et nous a envoyé plusieurs SMS pour nous inviter à lui rendre visite.

Mon mari et moi sommes allés chez eux et nos enfants (âgés de 13 et 11 ans) sont restés à la maison.

En entrant, le mari a dit : « Finissons la partie gênante et embrassons-nous. » Des câlins sont venus dans notre direction et nous les avons tous les deux embrassés.

Pendant le dîner, il a mentionné vouloir utiliser notre piscine. Après d’autres SMS de sa part, nous les avons invités un dimanche soir.

Le mari est immédiatement entré pour embrasser mes fils. Mon plus jeune fils lui a fait un câlin inconfortable. Mon fils aîné a tendu la main pour me serrer la main. Le voisin a dit : « Oh, une poignée de main, hein ?

Je n’aurais jamais pensé qu’ils viendraient dans l’espoir de serrer nos enfants dans leurs bras !

Quelques semaines plus tard, il a envoyé un texto demandant à mon fils de nourrir son chien pendant leur absence. Quand mon fils est venu chercher des instructions, je l’ai accompagné. Nous n’étions pas à l’aise de l’envoyer seul à cause des câlins.

Le voisin semblait surpris que je sois avec mon fils. Il est venu me serrer dans ses bras, j’ai proposé une pression latérale et mon fils a tendu la main pour me serrer la main.

Encore une fois, le voisin a fait remarquer que mon fils lui avait serré la main au lieu de le serrer dans ses bras. J’étais fier de mon fils. Et je suis content de ne pas l’avoir envoyé seul.

Pendant que nous étions là-bas, il a demandé à mon fils son numéro de téléphone portable. J’ai lancé : « Vous pouvez appeler notre numéro fixe. » Il a semblé surpris que je ne lui donne pas facilement le portable de mon fils.

Je n’arrête pas de me dire que ces voisins font trop d’efforts, mais nous nous sentons mal à l’aise.

Comment puis-je être un bon voisin tout en créant de l’espace ? Mon mari et moi nous disons en plaisantant que nous sommes prêts à déménager.

Nous aimerions connaître votre avis, même si vous pensez que je me trompe.

– Pas de câlins, s’il vous plaît !

Cher, pas de câlins: Je ne suis pas là. Tu es. Et même si mon instinct me dit que ce voisin est un transgresseur agressif et un câlin qui n’a pas d’enfants et n’est pas habitué à avoir affaire à des familles, je ne vois peut-être pas de danger réel résidant à côté.

Ce qui m’inquiète, c’est que vous préférez vous soumettre aux câlins indésirables de votre voisin plutôt que de traiter avec lui en exprimant – à voix haute – comment vous et votre famille fonctionnez.

Vous dites : « Stan, j’aurais dû le mentionner avant, mais nous ne sommes pas des câlins. Nous et nos enfants embrassons uniquement les membres de la famille. Cela nous met donc mal à l’aise. Nous maintenons également des limites concernant les contacts avec nos enfants et nous avons besoin que vous respectiez ces limites.

Insistez à vos fils sur le fait que s’ils sont mis à l’écart par ce voisin, ils doivent garder leurs distances, n’accepter aucune offre ou pression pour nourrir son chien et vous informer de tout contact – ou tentative de contact, physique ou virtuel.

chère Amy: Ma femme et moi avons une nièce qui a une fille, « Trina ».

Trina est absolument fantastique – elle est brillante, énergique, gentille et belle. Nous l’aimons beaucoup et voulons faire ce qu’il y a de mieux pour elle.

Le père biologique de Trina, « Thomas », était un homme marié et père de trois enfants lorsqu’il l’a engendrée. Il s’est suicidé très peu de temps après sa naissance.

Ma femme et moi croyons fermement que les parents de Thomas ont le droit de connaître l’existence de leur merveilleux petit-enfant, et qu’elle mérite également de le savoir.

La mère et la grand-mère de Trina (ma sœur) ne sont pas d’accord.

Que devrions nous faire?

– Grand-oncle et tante

Cher grand-oncle: Il se trouve que je suis d’accord avec vous sur le droit de toutes les parties de connaître la vérité sur cette filiation, mais – selon l’âge de l’enfant – cette décision devrait revenir à la mère de l’enfant.

chère Amy: « Déçue » a écrit sur le fait qu’on lui servait du café contenant de la caféine à l’église, même si on lui avait dit que c’était du décaféiné.

Elle n’a perdu que quelques heures de sommeil.

On m’a servi du café ordinaire lors d’un dîner-bénéfice, même s’il était censé être décaféiné.

Je me suis retrouvé en soins intensifs cardiaques.

Les gens devraient savoir que la caféine peut être un problème sérieux pour quelqu’un dont le cœur ne peut pas la supporter.

Je bois maintenant du décaféiné à la maison, mais je ne bois de l’eau que lorsque je sors. C’est le seul moyen de rester en sécurité.

– Toujours là

Cher, toujours là: Quelques lecteurs ont signalé avoir ressenti des symptômes très graves liés à l’ingestion de caféine.

