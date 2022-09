Notre nouveau Premier ministre doit construire plus de centrales nucléaires immédiatement – notre production d’énergie est une blague

BATTERIE FAIBLE

RAPPELEZ-VOUS, si vous le pouvez, jusqu’en 1995.

John Major avait encore deux ans en tant que Premier ministre. Les Blackburn Rovers ont remporté la Premier League. Frank Bruno était champion du monde des poids lourds. Oasis a eu son premier No1.

Malheureusement, il a fallu attendre le dernier discours de Boris en tant que Premier ministre pour financer une centrale nucléaire Crédit : AFP

Et la Grande-Bretagne a allumé ce qui est encore notre plus récente centrale nucléaire.

Quelque 27 longues années se sont ensuite écoulées jusqu’à hier, lorsque Boris Johnson a finalement mis de l’argent dans un autre – illustrant parfaitement la complaisance honteuse des gouvernements travaillistes et conservateurs successifs à assurer notre avenir énergétique.

Leur échec est horriblement exposé maintenant que Poutine coupe le gaz vers l’Europe, nos factures montent en flèche et notre économie est déstabilisée exactement comme le tyran russe l’avait prévu.

Les travaillistes ont eu 13 ans au pouvoir pour établir une autosuffisance à long terme et n’ont rien fait. Les Lib-Dems, maintenant fièrement le parti des NIMBY, ont détenu conjointement le pouvoir pendant cinq ans à partir de 2010 et se sont violemment opposés à l’énergie nucléaire et à la fracturation hydraulique.

Tous deux ont avalé le fantasme selon lequel seuls l’éolien et le solaire pourraient alimenter notre pays. Toute personne sensée savait que nous aurions également besoin de gaz et de nucléaire britanniques.

Mais les conservateurs ne peuvent pas esquiver tout blâme. Ils sont seuls responsables depuis 2015.

Même en tenant compte du Brexit et de Covid, rien n’est beaucoup plus fondamental pour tout gouvernement que de garantir que le public puisse toujours se payer le chauffage et la lumière.

Et ils ont été prévenus. Encore et encore, The Sun a réprimandé les politiciens « qui se sont caché la tête dans le sable » et qui avaient besoin « d’assurer l’avenir énergétique de la Grande-Bretagne, à l’abri des puissances étrangères fragiles ».

« Nous ne pouvons pas nous permettre cinq années supplémentaires de paralysie », avons-nous dit il y a sept ans.

Malheureusement, il a fallu attendre le dernier discours de Boris en tant que Premier ministre pour financer une centrale nucléaire.

Son remplaçant DOIT faire mieux.

Cela signifie plus de nucléaire, plus d’éolien, plus de solaire. . . et la fracturation pour le gaz de schiste.

Tous doivent obtenir le feu vert rapidement.

PANIQUE : NE PAS FAIRE

LABOR est allé trop loin dans son désespoir pour expulser Boris du Parlement. Même le QC Lord Pannick, qui déteste le Brexit, est d’accord.

Le comité des Communes de Harriet Harman a modifié ses règles pour pouvoir déclarer Boris coupable d’avoir induit les députés en erreur sur Partygate, même s’il l’a fait accidentellement.

Mais cela laisserait tout ministre, y compris les futurs travaillistes, vulnérable à une enquête similaire, à une suspension et même à une élection partielle pour avoir dit aux Communes tout ce qui s’avère erroné.

Cela ne peut pas être une infraction de licenciement. Comme le dit Pannick, cela va paralyser la démocratie.

Boris a déjà quitté son poste de Premier ministre, Mme Harman. Prenez la victoire et détrompez-vous.

Sale douzaine

COMMENT mieux pour les fonctionnaires de sympathiser avec la peau de la Grande-Bretagne et la volonté de réduire les émissions, qu’en soufflant 50 000 £ d’argent public sur un vol de plaisance dans le jet de Boris ?

Et ne nous dites pas qu’un voyage d’entretien nécessite une douzaine de costumes du ministère des Affaires étrangères.

C’est carrément ridicule.