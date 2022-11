Notre nouveau domaine ressemble à un chantier de construction après que les développeurs ont érigé un mur de 2 m de haut – cela ruine notre vue de 405 000 £

Les habitants de RAGING ont fustigé un promoteur pour avoir érigé un mur “horrible” de deux mètres de haut sur leur nouveau domaine.

Les propriétaires affirment que le mur ruine leur vue sur les champs voisins du domaine Barratt Homes Gray Towers à Nunthorpe, dans le North Yorkshire.

Tony Bennett et Alan Aitken ont fait rage sur le mur Crédit : NNP

Le mur mesure deux mètres de haut Crédit : NNP

Le permis de construire pour le mur – que les habitants ont qualifié de “tache sur le paysage” – a été initialement refusé.

Mais le conseil a maintenant annulé la décision – permettant au mur de rester.

Le mur est constitué de grosses briques grises et bleues. Une clôture en bois est en cours de construction dessus, augmentant encore sa hauteur.

Des monticules de terre, des débris de chantier et une clôture métallique devant la structure contribuent à son inesthétique.

Les maisons du nouveau domaine haut de gamme sont vendues entre 238 000 £ et 405 000 £.

Le maçon Alan Aitken, 64 ans, vit dans une maison donnant sur le mur. Il a déclaré : « Le mur fait ressembler le lotissement à l’entrée d’un site industriel.

“Nous avions une vue sur un beau champ avant la construction du mur.

“Comparé à ce qu’il était avant, le mur est une horreur et une tache sur le paysage.”

Le mur a été construit derrière une haie, mais à mesure que l’automne est devenu l’hiver, les feuilles sont tombées et la structure est devenue plus visible.

Le couvreur à la retraite James Profitt, 72 ans, a déclaré : « Le mur lui-même n’a pas fière allure.

“Heureusement, je ne regarde pas ça, mais les gens qui le font ne sont pas contents.

“Il ne me semble pas juste qu’ils soient encore allés de l’avant.”

Un porte-parole de Barratt Developments North East a déclaré: «Le mur a été construit à la hauteur approuvée par le conseil de Middlesbrough et est nécessaire pour gérer l’écoulement des eaux de pluie sur les routes locales dans le cadre d’un système de drainage conçu avec le conseil et Northumbrian Water.

“Le mur est en retrait de la route et il y a une haie existante.

“Cependant, nous ajouterons une plantation améliorée devant le mur pour fournir un écran supplémentaire et modifierons les niveaux à la base du mur pour réduire davantage la quantité de mur visible.

“La communauté locale est extrêmement importante pour Barratt. Une fois entièrement construit, le développement contribuera plus de 7 millions de livres sterling à des logements abordables pour fournir des logements à la population locale, 750 000 livres sterling à des établissements d’enseignement, plus de 4 millions de livres sterling pour les travaux sur l’autoroute locale et une contribution significative à la bibliothèque locale.”