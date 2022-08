Notre nouveau domaine est inondé de caca qui jaillit des douches et de l’évier de la cuisine après que les constructeurs nous ont abandonnés… nous sommes furieux

Les BRITS vivant dans un nouveau domaine inachevé affirment que leur zone est inondée de POO qui jaillit des douches et des éviers de cuisine.

Les habitants fatigués craignent que leurs canalisations bouchées ne soient si pleines de matières fécales qu’elles finiront par “exploser” dans une “tornade de merde” d’horreur.

Andrea Parker a déclaré que le domaine abandonné de West Bromwich était un «danger total pour la sécurité»

Ils luttent maintenant contre l’épouvantable puanteur du caca dans leurs maisons de West Bromwich, dans les West Midlands.

Et ils disent que leurs plaintes tombent dans l’oreille d’un sourd parce que l’entrepreneur principal a abandonné le développement – le laissant inachevé.

La mère d’un enfant, Kate Brown, 29 ans, a déclaré: «Je suis ici depuis un an et en quelques semaines, les toilettes débordaient d’eaux usées.

« Fondamentalement, la merde arrive et ça pue absolument.

“Nous ne pouvons pas du tout utiliser les toilettes du rez-de-chaussée. C’est juste hors limites. Nous l’avons fait remonter par l’évier de la cuisine. C’est juste dégoûtant.

“De temps en temps, vous entendez ce gargouillement – c’est juste révoltant.”

Un autre résident a ajouté: «Ça va se boucher et finalement il y aura une tornade as ***.

“Certains jours, l’odeur peut être insupportable – elle donne envie de vomir.

“Vous pouvez revenir du supermarché à pied et vous pouvez le sentir bien avant de rentrer à la maison.

“La merde frappe littéralement le ventilateur et nous ne pouvons demander à personne de régler le problème.”

Une douzaine de maisons inachevées ont été clôturées après que le promoteur Taylor French ait soudainement quitté le projet.

Les routes d’une partie du domaine n’ont pas été recouvertes de nids-de-poule géants qui détruisent des voitures, ont déclaré des habitants.

Andrea Parker, 43 ans, a déclaré: «Tout vient de s’arrêter.

“C’est un danger total pour la sécurité.”

Alison Jones, 51 ans, vit sur le domaine avec sa fille de 21 ans, surplombant les maisons inachevées.

Elle a déclaré: «Ils auraient dû être terminés en mars. Ils ont même fait visiter les propriétaires potentiels.

“Mais nous ne les avons jamais revus.”

Sanctuary Housing – qui gère le domaine – a déclaré que les travaux sur le site reprendraient sous peu.

Un porte-parole de Sanctuary a déclaré: “Bien que notre entrepreneur pour ce site, Woodbourne Group, ait rencontré des problèmes avec des sous-traitants qui ont retardé les progrès, nous sommes heureux de confirmer que les travaux reprendront sous peu pour achever les unités restantes.

‘SH ** TORNADE’

“Lorsque la date sera finalisée pour reprendre les travaux sur le site, nous fournirons une mise à jour aux résidents.”

L’entrepreneur principal, le groupe Woodbourne, a été contacté pour commentaires.

Un porte-parole de Taylor French – qui a travaillé sur le site pour le groupe Woodbourne – a déclaré : “Taylor French Developments Ltd a été sollicité par notre client Woodbourne Group pour faire appel au sous-traitant Combi Construction Ltd pour effectuer tous les travaux de terrassement de ce développement.

“Nous comprenons que les propriétaires de ces deux sociétés peuvent être liés l’un à l’autre.

“Nous avons rencontré de nombreux problèmes avec les travaux et la main-d’œuvre entrepris par Combi Construction Ltd et nous avons demandé qu’ils soient retirés du site, mais Woodbourne Group nous a dit de les ramener.

“Malgré nos meilleurs efforts pour résoudre le problème avec Combi Construction Ltd et la publication de listes de problèmes, ils ne sont pas revenus sur le site pour rectifier les travaux.

“Malheureusement, Taylor French connaît actuellement de graves difficultés financières et notre contrat avec Woodbourne Group a été résilié pour ce développement.”

Combi Construction a été approché pour commentaires.

Alison Jones, 51 ans, vit sur le domaine avec sa fille de 21 ans