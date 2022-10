Notre nouveau chancelier Jeremy Hunt doit réduire ses dépenses et il DOIT commencer par l’aide étrangère

NOUVEAU Le chancelier Jeremy Hunt n’avait même pas déballé ses valises au n ° 11 avant d’avertir que des « décisions très difficiles » l’attendaient et que des « gains d’efficacité » allaient être nécessaires.

C’est le ministre qui parle d’augmentation des impôts et de réduction des dépenses.

Le nouveau chancelier Jeremy Hunt a averti que des “décisions très difficiles” nous attendaient Crédit : Getty

Jeremy Hunt et Liz Truss doivent examiner longuement et attentivement le budget de l’aide étrangère britannique Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Mais avant de commencer à manier la lame que Liz Truss a si habilement enfoncée dans le dos de son prédécesseur, il doit examiner longuement et attentivement le budget de l’aide étrangère du Royaume-Uni.

Malgré les récentes coupes budgétaires, ce pays dépense toujours 0,5 % de son revenu national brut — des milliards de livres — pour le « développement à l’étranger », ce qui fait de nous l’un des donateurs les plus généreux du groupe des nations du G7.

Et pourtant, alors que les familles britanniques ont recours aux banques alimentaires pour survivre et que les patients britanniques attendent des années pour des opérations dont ils ont désespérément besoin, une grande partie de l’argent que nous envoyons à l’étranger est gaspillée dans des projets vaniteux, des entreprises vouées à l’échec et l’imposition des valeurs PC occidentales aux populations locales réticentes. .

L’année dernière seulement, Hunt a voté contre une décision du gouvernement de réduire temporairement le budget de l’aide. Il est donc probable qu’il hésitera à le couper davantage.

Mais si cela se transforme en dispute, c’est celle que Liz Truss, qui n’aime pas les dons extravagants à l’étranger, doit gagner.

Un regard sur certains des fonds d’aide gaspillés au fil des ans révèle qu’il y a beaucoup de graisse à éliminer. Mon exemple personnel est Yegna – le groupe pop entièrement féminin, alias les Spice Girls éthiopiennes.

Ils ont reçu 5,2 millions de livres sterling de l’argent de nos contribuables, en plus des 4 millions de livres sterling qu’ils ont collectés en 2013 via Girl Hub, un projet financé par le Royaume-Uni.

Même Rory Stewart, un ancien secrétaire au développement international, a déclaré plus tôt cette année que depuis qu’il avait quitté ses fonctions, il était arrivé à la conclusion qu’une grande partie de l’aide britannique à l’étranger qu’il avait distribuée était une “perte de temps”.

“Traditionnellement, ce qui s’est passé, c’est que nous nous sommes présentés et avons décidé ce qui était le mieux pour cette communauté”, a-t-il déclaré.

« À grands frais, nous avons transporté du blé par avion depuis les États-Unis ou l’Europe, nous avons acheté des chèvres ou des bicyclettes. . . rétrospectivement, une grande partie de ce que nous avons fait était plutôt inutile et paternaliste.

Les taxes britanniques dans le budget de l’aide étrangère ont soutenu des centres commerciaux au Nigeria, financé une entreprise brésilienne de fitness et financé des chaînes de restaurants au Vietnam et au Pérou.

Ensuite, il y a notre portefeuille international de financement climatique, qui a dépensé une partie de son budget de 11,6 milliards de livres sterling pour assurer une «révision complète des concepts de genre» parmi les travailleurs agricoles mexicains.

Deux pays qui ont bénéficié de l’aide britannique au fil des ans sont l’Inde et le Pakistan, dont les dirigeants auraient pu dépenser une partie des milliards qu’ils versent dans les armes nucléaires pour régler leurs propres problèmes.

Choix sinistre

Ces États démentent également l’argument selon lequel des milliards de livres sterling pour renflouer des régimes douteux nous achètent une influence bien nécessaire à l’étranger.

Où étaient leurs dirigeants lorsque nous avions besoin de leur soutien sur l’Ukraine ? Se rapprocher de Vladimir Poutine.

Il est maintenant clair que nous avons désespérément besoin de mettre de l’ordre dans notre propre maison.

À l’heure actuelle, nous avons une dette de 2,1 billions de livres sterling.

Les gens bien payés n’ont pas les moyens de payer leur hypothèque, nos petites entreprises sont en difficulté et nous faisons face à un hiver où plus de gens que jamais devront faire face au sinistre choix « se chauffer ou manger ».

Donc, pour Hunt, faire autre chose que dépenser chaque livre qu’il peut rassembler pour faire face à cette crise brutale du coût de la vie semble insensé.

Et au-delà de cela, il suffit de regarder les problèmes de financement dont il a hérité : un NHS en ruine encore sous le choc de la pandémie, des écoles qui n’ont pas les moyens d’acheter des livres et un système de protection sociale à genoux.

L’essentiel est que dans ce monde post-Covid turbulent que nous habitons maintenant, nous devons suivre la sagesse reçue en matière de sécurité aérienne – ajustez d’abord votre propre masque à oxygène avant de vous soucier de celui de quelqu’un d’autre.

Il est temps d’agir contre la foule pétrolière

Mis à part quelques arrestations, la police semble plus déterminée à faire des tasses de thé aux manifestants Crédit : Getty

Lorsque les fans tapageurs d’Anderlecht ont commencé à déchirer les sièges et à les lancer sur nos fans de West Ham, la police a ramené le calme et rétabli la paix en quelques minutes. Crédit : AP

J’en ai vraiment marre du chaos total causé par la foule Just Stop Oil à Londres cette semaine.

Ils ont empêché les ambulances de se rendre dans les hôpitaux, les camions de pompiers de se rendre aux urgences, les enfants de se rendre à l’école et d’autres travailleurs acharnés de se rendre au travail.

Le trajet du matin est quelque chose dont ils n’ont probablement pas à s’inquiéter car ils sont apparemment libres toute la journée, tous les jours, pour manifester. Mais ce qui m’a encore plus exaspéré, c’est l’inertie policière.

Mis à part quelques arrestations, ils semblent plus déterminés à faire des tasses de thé aux manifestants.

J’ai vu à quel point la police peut être efficace pour faire face à une foule perturbatrice jeudi.

C’était au stade de Londres, lorsque les fans tapageurs d’Anderlecht ont commencé à déchirer les sièges et à les lancer sur nos fans de West Ham, avec des bouteilles, des feux d’artifice et toutes sortes.

La police est arrivée, a pataugé et en quelques minutes les a triés, a ramené le calme et rétabli la paix.

Nous savons qu’ils peuvent intervenir et agir rapidement pour éradiquer les mauvais comportements.

Puis-je leur demander d’utiliser la même tactique sur la mafia Just Stop Oil ?

Une tristesse de bébé BEAUCOUP ont prédit que les confinements conduiraient à un baby-boom. Mais il a été révélé que neuf mois après le premier verrouillage de 2020, les taux de natalité ont chuté dans toute l’Europe. Cela semble défier la logique, car beaucoup ont été licenciés de leur travail, coincés à la maison avec leurs partenaires avec un temps libre apparemment sans fin. Mais il s’est avéré qu’en Angleterre et au Pays de Galles, il y avait 13% de naissances vivantes de moins que prévu en janvier 2021, et 14% de moins en Écosse. Mais je ne suis guère surpris. Mis à part les craintes évidentes d’accoucher dans une pandémie, être enfermé avec votre partenaire en pyjama pendant des semaines n’est guère propice à la romance.

Garçon, est-ce que 1 million de livres George vaudra les frais de la jungle

Le jour de paie de 1 million de livres sterling de Boy George pour Im A Celebrity serait le plus gros frais d’apparition dans l’histoire de I’m A Celebrity 1 crédit

Est-ce que tout le monde est aussi excité que moi de voir Boy George aller dans la jungle ?

Le chanteur de Culture Club s’est inscrit pour faire partie de la nouvelle série I’m A Celebrity le mois prochain.

Je ne peux pas vraiment l’imaginer se jetant dans des piscines remplies de méchants et avalant des insectes vivants.

Mais peut-être que le jour de paie de 1 million de livres sterling a quelque chose à voir avec cela !

Si ce chiffre est vrai, ce sera le plus gros frais d’apparition dans l’histoire de I’m A Celebrity.

Mais je suis à peu près certain que le regarder sera un divertissement de premier ordre – et il méritera chaque centime.

Footie tabou honte

Quand Iker Casillas a tweeté “Je suis gay”, on s’attendait à ce que ce soit un moment décisif pour le football Crédit : Getty – Contributeur

On s’attendait à ce que ce soit un moment décisif pour le football.

“J’espère que vous me respectez : je suis gay”, a lu le tweet de l’ancien gardien du Real Madrid Iker Casillas.

Cela a été immédiatement considéré comme une nouvelle sismique étant donné que si peu de footballeurs ont fait des déclarations aussi courageuses.

Lorsque l’attaquant de Blackpool Jake Daniels a annoncé qu’il était gay plus tôt cette année, il était le premier footballeur professionnel britannique à le faire depuis Justin Fashanu – il y a plus de 30 ans.

Quelques footballeurs de Premier League ont également parlé publiquement de leur sexualité, mais seulement après s’être retirés du jeu.

Pourquoi? Eh bien, il est difficile de ne pas conclure que le football professionnel masculin n’est pas un environnement accueillant pour les homosexuels.

Ce qui est une grande honte.

Ainsi, le tweet de Casillas semblait significatif.

Du moins, c’était le cas – jusqu’à ce qu’il le supprime deux heures plus tard et le remplace par un nouveau tweet, affirmant qu’il avait été piraté mais que tout était désormais « en ordre ».

C’est dommage. Il a semblé marteler deux messages préjudiciables.

Soit que les trolls rendent la sortie des footballeurs si difficile que quelqu’un prétendant être gay est instantanément plein de regrets.

Ou bien être un footballeur gay est tellement tabou, et une telle blague, que quelqu’un prétendant faire son coming-out est interprété comme une sorte de farce bizarre faite pour rire.

Quoi qu’il en soit, la culture du football doit changer pour que les footballeurs homosexuels – et selon la loi des moyennes, il doit y en avoir un certain nombre – se sentent bien d’être eux-mêmes.

Après tout, ce que vous faites sur le terrain compte, pas ce que vous faites en dehors.

Christine montre à Paddy ce qu’il manque

Christine McGuinness avait l’air magnifique à couper le souffle aux National Television Awards cette semaine 1 crédit

LORSQUE nous rencontrons un ex, la plupart d’entre nous aimeraient avoir l’air magnifique.

Mais parfois, la vie n’est pas juste et sert de tels moments lorsque vous sortez les poubelles dans vos trackies.

Nous voulons être à notre meilleur, non pas parce que nous voulons qu’ils reviennent, mais parce que nous voulons qu’ils sachent que nous avons évolué et que nous nous en sortons très bien, merci.

Christine McGuinness, aurait été inquiète de voir son ex Paddy aux National Television Awards cette semaine.

Mais en voyant des photos d’elle à couper le souffle, je parie que c’est lui qui est sorti en sueur anxieuse, pas elle.