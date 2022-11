Notre nourriture devient plus sucrée, changeant les appétits

“Notre approvisionnement alimentaire devient plus sucré, ce qui est extrêmement préoccupant”, déclare Russell. “Même si nous consommons moins de sucres ajoutés, les aliments que nous consommons sont toujours plus sucrés qu’il y a dix ans.”

Cela compte, souligne-t-elle, à la fois en raison des inquiétudes persistantes concernant la sécurité et les avantages de nombreuses alternatives au sucre hypocaloriques et sans calories et de la façon dont les aliments trop sucrés peuvent former les générations futures à un penchant pour le sucre.

Envie de plus

Il y a une raison biologique importante pour laquelle nous avons envie de sucreries qui ont aidé les gens à survivre à une époque où la nourriture n’était pas facilement disponible. Les aliments sucrés contiennent généralement plus de calories et le corps a besoin de calories pour fonctionner. Mais dans notre système alimentaire moderne, il est probablement plus facile de nommer des aliments sans sucre ajouté car presque tout le reste contient du sucre ou des édulcorants. Les légumes contiennent de petites quantités de sucres naturels. Et d’autres options comme les fruits, le lait et le miel contiennent des quantités plus élevées de sucres naturels.

Dès l’âge de deux ans, un enfant américain est aurait plus susceptibles de consommer un produit sucré qu’un fruit ou un légume un jour donné. C’est une statistique troublante, rapportent des chercheurs qui suggèrent que les préférences alimentaires s’établissent tôt dans l’enfance et qu’il existe un lien étroit entre les habitudes alimentaires et le risque de développer des maladies chroniques.