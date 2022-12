Notre Noël est gâché après que le constructeur de cow-boys nous ait laissé sans toilettes ni douche – nous devons nous laver avec un tuyau sur notre route

UNE FAMILLE a partagé comment leur Noël a été gâché après qu’un constructeur de cow-boys les ait laissés sans toilettes ni douche.

Rachel Byrne et sa famille de cinq personnes ont eu recours au lavage avec un tuyau dans une douche de fortune dans l’allée.

La famille a eu recours à une douche de fortune dans son allée Crédit : Une affaire actuelle

Ils disent que le constructeur a laissé sa salle de bain inachevée avant les vacances Crédit : Une affaire actuelle

Nic a été accusé de laisser ses clients avec des salles de bains inachevées Crédit : Une affaire actuelle

Elle a déclaré à Current Affair: “Il a laissé ma famille de cinq personnes sans toilettes ni douche.

“Lui et sa famille ont trois salles de bain dans leur maison et depuis près de deux mois maintenant, c’est ce qu’il a fait à ma famille.”

Le constructeur, identifié comme Nic Aquilina, de Sydney, en Australie, a été accusé d’avoir laissé un certain nombre de clients avec des salles de bains inachevées pendant les vacances, rapporte le point de vente.

La mère célibataire Debbie Healy et ses quatre enfants ont été forcés d’utiliser un portail sur leur pelouse pendant qu’ils se douchent chez leurs voisins.

Elle a déclaré: “Il a pris mon argent et ne m’a rien donné.

“Je n’ai pas d’argent pour finir le travail et le coût du portaloo chaque semaine me paralyse.

“Nic refuse de prendre mes appels.

“Je n’ai plus d’argent et à cause de mon salaire limité, aucune banque ne me prêtera d’argent pour résoudre ce problème.

“Je ne vois pas comment nous aurons à nouveau une salle de bain.”

Un autre couple, Grant et Debbie Sanders, a affirmé avoir payé 67 000 $ pour “embellir” leur maison, mais s’être retrouvé avec des murs inachevés et de la peinture écaillée.

A Current Affair rapporte que le constructeur a refusé de commenter lorsqu’il a été approché.