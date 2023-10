Notre Noël a déjà été gâché à cause d’un conseil « à courte vue » – et maintenant nous allons perdre de l’argent

Les RÉSIDENTS affirment que leur Noël a déjà été gâché grâce à un conseil « à courte vue ».

Le conseil de Bournemouth Christchurch et Poole (BCP) a annulé son budget pour les lumières et les arbres de fête à partir de cet hiver.

Les habitants de Bournemouth disent que leur Noël a déjà été gâché

Leur conseil a annulé son budget pour les lumières de fête Crédit : Caractéristiques Rex

Le député Tobias Ellwood a critiqué la décision « bizarre » Crédit : BNPS

Cela signifie que les rues commerçantes des banlieues des trois villes ne seront ni éclairées ni décorées, comme le veut la tradition.

Le conseil affirme que cette décision de type Scrooge leur permettra d’économiser 51 000 £.

Tobias Ellwood, député conservateur de Bournemouth Est, a déclaré que cette mesure était « à courte vue et préjudiciable » et a qualifié la prise de décision du conseil de « bizarre ».

Il a déclaré : « C’est une illustration de la prise de décision financière bizarre au sein du Conseil du BCP.

« Cette approche est extrêmement myope et nuira à notre économie locale à long terme, ce qui imposera une pression financière encore plus lourde à la commune. »

L’annonce a été faite alors qu’une œuvre d’art publique de 49 pieds de haut érigée sur la plage de Bournemouth a été démontée après seulement 13 jours.

L’arche géante, appelée « PORTAL », a coûté 32 000 £ au contribuable en mise en service.

La résidente locale Anne Jarvis a posté sur les réseaux sociaux : « Mais des milliers de livres sterling dépensés en sculptures inutiles. »

Daniel Rose a déclaré : « Pourtant, ils ont dépensé (des milliers) pour ce portail inutile sur la plage. Le conseil du BCOP est une blague. »

Le conseil connaît actuellement un déficit financier de 44 millions de livres sterling et doit procéder à des coupes pour équilibrer le budget.

Ils coupent 44 100 £ pour l’éclairage et les arbres de Noël dans le centre-ville de Bournemouth ainsi que dans de nombreuses autres zones telles que Kinson, Winton et Charminster.

Ils ont également coupé 7 500 £ pour l’éclairage et les arbres dans le centre-ville de Christchurch, y compris l’arbre principal à l’extérieur du salon du maire.

Cllr Andy Martin, responsable du portefeuille clients, communications et culture, a déclaré : « Malheureusement, le conseil n’est plus en mesure de financer son éclairage de Noël local dans certaines zones de Bournemouth et Christchurch de la même manière qu’il l’a fait auparavant.

« Nous comprenons que ce soit une nouvelle décevante, mais le conseil s’est engagé plus tôt cette année à être transparent et proactif concernant ses finances.

« Le changement d’approche cette année permettra au conseil d’économiser plus de 50 000 £, à un moment où nous devons faire des choix difficiles pour équilibrer la pression croissante sur nos services de protection sociale pour enfants et adultes.

« Nous ne sous-estimons pas le sentiment de fête et de joie que Noël apporte à nos communautés, mais nous devons équilibrer cela avec notre nécessité d’adopter une approche responsable à l’égard de nos engagements financiers. »

Le conseil a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre les décorations Crédit : BNPS