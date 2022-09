“Notre monde est en péril”, prévient l’assemblée générale de l’ONU

Les problèmes du monde ont braqué les projecteurs mardi alors que l’Assemblée générale des Nations Unies s’est ouverte mardi avec des évaluations désastreuses d’une planète en proie à une escalade des crises et des conflits qu’un ordre international vieillissant semble de moins en moins équipé pour faire face.

Après deux ans où de nombreux dirigeants ont pesé par vidéo à cause de la pandémie de coronavirus, maintenant les présidents, les premiers ministres, les monarques et les ministres des Affaires étrangères se sont réunis presque entièrement en personne pour le premier événement mondial de la diplomatie.

Mais le ton était loin d’être festif. Au lieu de cela, c’était le hurlement d’un monde tendu et inquiet.

“Nous sommes bloqués dans un dysfonctionnement mondial colossal”, a déclaré le secrétaire général António Guterres, ajoutant que “notre monde est en péril – et paralysé”.

Lui et d’autres ont évoqué des conflits allant de la guerre de six mois de la Russie en Ukraine au différend de plusieurs décennies entre Israël et les Palestiniens. Les orateurs s’inquiétaient du changement climatique, de la flambée des prix du carburant, des pénuries alimentaires, des inégalités économiques, des migrations, de la désinformation, de la discrimination, des discours de haine, de la santé publique, etc.

Après deux ans de tenue de la session virtuelle ou dans un format hybride, 157 dirigeants mondiaux et leurs représentants devraient assister en personne à l’Assemblée générale des Nations Unies. (Anna Moneymaker/Getty Images)

Cependant, Guterres a commencé par émettre une note d’espoir. Il a montré une vidéo du premier navire affrété par l’ONU transportant du grain de l’Ukraine – une partie de l’accord entre l’Ukraine et la Russie que l’ONU et la Turquie ont aidé à négocier – vers la Corne de l’Afrique, où des millions de personnes sont au bord de la famine. C’est, a-t-il dit, un exemple de promesse et d’espoir “dans un monde grouillant d’agitation”.

La guerre de la Russie en tête

L’invasion de l’Ukraine par la Russie était en tête de l’ordre du jour de nombreux orateurs. Le conflit est devenu le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et a ouvert des fissures entre les grandes puissances d’une manière inédite depuis la guerre froide.

Pendant ce temps, la perte d’importantes exportations de céréales et d’engrais de l’Ukraine et de la Russie a déclenché une crise alimentaire, en particulier dans les pays en développement, et une inflation dans de nombreux pays.

Comme l’a noté le roi Abdallah II de Jordanie, les pays aisés qui connaissent des expériences de pénurie peu familières « découvrent une vérité que les habitants des pays en développement connaissent depuis longtemps : pour que les pays prospèrent, des aliments abordables doivent arriver à la table de chaque famille ».

Dans un discours passionné à l’Assemblée, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’aucun pays ne peut rester à l’écart face à l’agression de la Russie. Il a accusé ceux qui se taisent d’être “en quelque sorte complices d’une nouvelle cause de l’impérialisme” qui piétine l’ordre mondial actuel et rend la paix impossible.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, traditionnellement le premier orateur, a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, à la protection des civils et au “maintien de toutes les voies de dialogue entre les parties”. Il s’est opposé à ce qu’il a qualifié de sanctions occidentales “unilatérales ou unilatérales”, affirmant qu’elles ont nui à la reprise économique et ont menacé les droits humains des populations vulnérables.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a appelé à un cessez-le-feu en Ukraine lors de son discours de mardi. (Mary Altaffer/Associated Press)

Ni l’Ukraine ni la Russie n’ont encore eu leur tour de parole. L’assemblée a accepté d’autoriser le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à s’exprimer par vidéo, malgré les objections de la Russie et de quelques-uns de ses alliés.

Le discours de Zelenskyy est attendu mercredi, tout comme un discours en personne du président américain Joe Biden. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov doit prendre la parole samedi.

Près de 150 dirigeants pour prendre la parole

Près de 150 chefs d’État et de gouvernement figurent sur la dernière liste des orateurs, un nombre élevé indiquant que les Nations Unies restent le seul endroit non seulement pour exprimer leurs points de vue, mais aussi pour se réunir en privé pour discuter des défis à l’ordre du jour mondial – et, espérons-le, faire quelques le progrès.

La visite de deux jours du premier ministre Justin Trudeau a débuté mardi par une rencontre bilatérale avec Chandrikapersad Santokhi, le président du Suriname, président cette année de la Caricom, une coalition politique et économique de 15 États membres dans les Caraïbes.

Le reste de l’agenda de Trudeau à l’ONU est chargé de réunions sur des sujets qui lui tiennent à cœur : le changement climatique, l’égalité des sexes et le développement durable, entre autres.

Plus tard mardi, il devait participer à une table ronde avec l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton sur les vertus de la croissance inclusive de l’emploi.

La mort de la reine Elizabeth et ses funérailles à Londres lundi, auxquelles de nombreux dirigeants mondiaux ont assisté, ont créé des maux de tête de dernière minute pour la réunion de haut niveau. Les diplomates et le personnel de l’ONU se sont démenés pour faire face aux changements dans les plans de voyage, le calendrier des événements et le calendrier logistiquement complexe des discours des dirigeants mondiaux.