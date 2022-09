TOUT a changé avec la mort de la reine Elizabeth II jeudi.

Une nouvelle tête de roi sur notre monnaie et nos timbres. Des tortionnaires purgeant une peine dans les prisons de Sa Majesté, au gré de Sa Majesté.

Les meilleurs avocats, dont le républicain de longue date Sir Keir Starmer, sont désormais conseillers du roi pour la première fois depuis George VI. S’il y a jamais une autre série télévisée, ce sera Kavanagh KC.

Les journaux sortent de presse et se vendent partout où ils sont exposés. L’imprimé est roi !

Pourtant, comme diraient les Français, tout reste pareil. La politique continue, tout comme le monde continue de tourner.

Ainsi, alors que la nation pleure une ère élisabéthaine incomparable, Liz Truss – ointe pendant ses dernières heures – est assise au numéro dix aujourd’hui, pesant les implications pour son propre règne nouvellement créé en tant que Premier ministre.

La perte du monarque le plus universellement admiré de l’histoire fera-t-elle exploser son administration en crise ?

Ou ces hommages mondiaux à une vie bien menée à travers la guerre et la paix uniront-ils la nation face à l’adversité économique et politique ?

Tout politicien digne de ce nom traiterait discrètement cette ambiance de rassemblement au cours de l’automne alors que l’impact de l’urgence se fait sentir.

Il n’est pas difficile d’imaginer ce que la reine elle-même aurait conseillé lors d’une de ses légendaires audiences privées. . . une réponse ferme et disciplinée aux défis financiers colossaux auxquels chaque famille du pays est confrontée.

Célèbre brouille

Nous devons espérer que le roi Charles III sera tout aussi équilibré et sage.

Certains diront que Liz Truss a déjà pris un bon départ avec l’aide aux plus durement touchés, la guerre contre l’inflation et le vœu de ne plus jamais risquer de manquer d’énergie.

Il est certainement téméraire à l’extrême pour le grincheux Jeremy Paxman de rejeter le nouveau Premier ministre comme un “pipsqueak”.

Nous en apprendrons plus sur ses plans pour garder la Grande-Bretagne hors du gel dans les semaines à venir.

Au contraire, c’est la période de dix jours de deuil officiel – peut-être trop longue pour un monde impatient des médias sociaux – qui a jeté quelques bâtons dans les roues.

Nous avons besoin d’un jour férié supplémentaire comme un trou dans la tête à un moment où la priorité est d’augmenter la productivité après Covid et de travailler à domicile.

La décision de la FA et de la Premier League – contre l’avis officiel – d’annuler tous les matchs professionnels cette semaine est inexplicable.

Il en va de même pour la décision d’un conseil de supprimer les leçons sur le recyclage pour les écoliers – peut-être plus une excuse pour un autre jour de congé.

Le Parlement est également hors d’action à un moment où le débat politique crucial devrait être brûlant et fort.

La reine elle-même n’était pas novice dans le jeu politique. Elle n’aurait peut-être soutenu aucun parti en particulier et n’aurait pas pu voter.

Certainement pas Blairite

Mais, bien que le Premier ministre travailliste Harold Wilson ait été l’un de ses favoris, il est difficile de la voir comme une socialiste après ce qu’ils ont fait au cousin russe de son grand-père, le roi George V, Nicholas en 1918.

Elle n’aurait pas non plus été une conservatrice de droite.

Margaret Thatcher soupçonnait qu’elle aurait pu être une social-démocrate à l’époque où c’était un vrai parti sous le beau David Owen.

Il y a eu une brouille célèbre entre les deux femmes lorsque notre journal sœur, The Sunday Times, a publié une fuite sur l’attaque du palais contre Mme Thatcher pour s’être opposée aux sanctions contre l’Afrique du Sud de l’apartheid dans les années 1980.

Sa Majesté n’était certainement pas Blairite, qualifiant “Appelez-moi Tony” de son premier ministre le moins préféré.

Elle a été particulièrement vexée après avoir détourné la mort de la princesse Diana il y a 25 ans, la surnommant “la princesse du peuple”.

Son visage tonitruant en disait long lorsque M. Blair l’a forcée à lier les bras pour une partie d’Auld Lang Syne au Dome au tournant du nouveau millénaire.

Boris Johnson ne s’en est guère mieux sorti – même s’il était connu pour faire rire la reine à l’occasion, y compris lors de leur dernière réunion de 40 minutes la semaine dernière, lorsqu’il a remis sa démission à Balmoral.

En fait, Sa Majesté était un petit « c » conservateur, opposé aux changements inutiles pour passer la mode politique.

En tant que personne qui surveillait très attentivement son argent, la reine aurait pu faire un chancelier de l’Échiquier astucieux.

Elle a parlé au nom de millions de personnes lors du crash de 2008 en demandant : “Pourquoi personne n’a-t-il vu cela venir ?”

Touche politique habile

Le monarque avait certainement des opinions bien arrêtées sur l’indépendance de l’Écosse, exhortant les gens à “réfléchir attentivement avant de voter” en 2014.

Après tout, le Royaume-Uni pendant son règne était tout autant le Royaume-Uni.

David Cameron, un parent éloigné, a glissé dans sa liste de favoris après avoir dit que la reine avait « ronronné » au téléphone lorsqu’il avait sonné pour dire que les Écossais rusés avaient fait ce qu’elle avait demandé.

En tant que notre souveraine, Sa Majesté avait évidemment des opinions bien arrêtées sur la souveraineté – en particulier lorsqu’elle a occupé le devant de la scène lors du vote historique pour la récupérer pour la Grande-Bretagne en 2016. Tout a été gardé secret, bien sûr.

Mais comme ce journal l’a rapporté en exclusivité cette année-là, la reine et le prince Philip étaient d’ardents partisans du Brexit.

« On pouvait presque entendre des cris de ‘Out ! Dehors! Dehors!’ résonnant autour du Palais », a déclaré une source.

Il reste à voir si le roi Charles possède la touche politique habile de sa mère.

En tant que prince de Galles, il a bombardé les ministres avec ses infâmes «mémos d’araignées noires» déclamant sur des questions qui lui tenaient à cœur. En tête de liste figuraient le réchauffement climatique et le changement climatique.

Seront-ils ressuscités maintenant que Mad Vlad Poutine a plongé le monde occidental dans une crise énergétique catastrophique ?

Le nouveau roi comprendra-t-il ce que Extinction Rebellion et les fous verts refusent de comprendre ?

Que nous ne pouvons pas permettre aux citoyens de ce pays d’avoir froid ou d’avoir faim cet hiver ?

Que nous devons utiliser le charbon de haute qualité sous nos pieds, le pétrole sous la mer du Nord et le gaz provenant de la fracturation ?

À son crédit, Liz Truss – nommée par la mère du roi comme son 15e Premier ministre avec presque son dernier souffle – comprend parfaitement.