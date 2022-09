Notre mère était une belle âme… mais un monstre lui a pris la vie et maintenant nos cœurs sont brisés en morceaux

LES filles en deuil d’une femme tuée par son mari quelques jours après leur mariage l’ont décrite comme une “belle âme”.

Codie Shaw et ses sœurs disent que le meurtre de leur mère Dawn Walker – dont le corps a été retrouvé enfermé dans une valise dans un champ près de la maison qu’elle partageait avec son partenaire – a brisé leur cœur en morceaux.

Dawn Walker a été assassinée par son mari Thomas Nutt quelques jours après leur mariage Crédit : Ben Lack

La fille de Dawn, Codie Shaw, l’a décrite comme une “belle âme” Crédit : Codie Shaw

Le “monstre” Thomas Nutt, 45 ans, a été reconnu coupable le mois dernier du meurtre de l’homme de 52 ans et condamné à perpétuité derrière les barreaux.

Et cette semaine, la famille dévastée de Dawn a rendu hommage à “la meilleure maman que l’on puisse demander”.

Codie, s’exprimant également au nom des sœurs Kelaina et Kiera-Lee, a déclaré: “L’année dernière, le mien et le cœur de ma famille ont été brisés en morceaux lorsque nous avons appris que notre bien-aimée Dawn Walker avait été tuée.

“Dawn était une belle âme qui ferait n’importe quoi pour n’importe qui.

“Elle vous donnerait son dernier argent même si elle se débattait elle-même.

“Elle était la meilleure maman que l’on puisse demander.

“Elle avait le plus beau sourire et a vécu pleinement sa vie.

“Elle était désintéressée, elle était drôle et elle était gentille.

“Dawn était une mère, une fille, une nounou, une sœur, une tante et une amie, mais malheureusement, un monstre lui a enlevé la vie après l’avoir soumise à des années d’abus, à la fois physiques et mentaux.”

Nutt a tué sa femme à Lightcliffe, près de Halifax, dans le West Yorkshire, en octobre 2021, quelques jours seulement après leur mariage.

Dawn avait voulu se séparer de son partenaire après avoir enduré des années de comportement de contrôle lorsqu’il l’a frappée à la tête et l’a étranglée à mort.

Nutt a appelé la police plusieurs jours plus tard pour signaler la disparition de sa femme et a même fouillé la zone avec Keira-Lee et son enfant d’un an.

Mais en réalité, Nutt gardait le corps de Dawn dans un placard de la cuisine avant de lui casser la jambe, de la transférer dans une valise et de la jeter dans des buissons.

Il est même allé faire du shopping et a décoré leur maison pour Halloween pendant cette période.

Un résident local l’a retrouvée plus tard avec un catalogue de blessures, notamment un œil au beurre noir et des ecchymoses au cou, au corps, à la poitrine et à la clavicule.

En mémoire de leur mère, Codie, Kelaina et Kiera-Lee parcourront les Yorkshire Three Peaks un an jusqu’au jour de sa mort.

Ils collectent des fonds pour l’association caritative Advocacy After Fatal Domestic Abuse (AAFDA) afin d’aider d’autres victimes et leurs familles.

“Ce qui est arrivé à ma mère était déchirant et quelque chose que nous ne surmonterons jamais, mais relever ce défi exactement un an après la mort de notre mère nous donne quelque chose sur quoi nous concentrer et faire cela en mémoire d’elle, sachant que nous pourrions aider les autres les gens, nous donne de la force », a déclaré Codie.

Dawn avec son mari “monstre” Nutt, qui a été reconnu coupable de son meurtre Crédit : Ben Lack

Dawn avec ses filles Codie, Kelaina et Keira-Lee Crédit : Codie Shaw

Les filles de Dawn ont dit qu’elle était “la meilleure maman que l’on puisse demander” Crédit : PA

Nutt a été condamné à perpétuité derrière les barreaux Crédit : PA