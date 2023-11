Notre meilleur pari NCAAF du jeudi

Cotes Virginia Cavaliers contre Louisville Cardinals

Jeudi 9 novembre 19 h 30 HE ESPN Virginie Chances Écart de points Plus/Moins Ligne d’argent +20,5 -110 50,5 -110o / -110u +800 Louisville Chances Écart de points Plus/Moins Ligne d’argent -20,5 -110 50,5 -110o / -110u -1400

Il est temps de regarder le Cotes Virginie contre Louisville et faire un prendre et prédiction pour le match de football universitaire de jeudi soir.

Dès sa première année, son fils préféré Jeff Brohm place Louisville sur le point de se diriger vers la Terre promise de l’ACC pour la première fois dans l’histoire du programme.

Les Cardinals contrôlent leur destin pour avoir le droit d’affronter Florida State lors du match de championnat de conférence.

Louisville (8-1) a une victoire à deux chiffres sur Notre Dame sur son CV et a rebondi au cours des deux dernières semaines depuis sa performance désastreuse à Pitt.

Cela a été tout sauf un revirement de programme similaire pour Tony Elliott et Virginia. Les Cavaliers (2-7) n’ont qu’une fiche de 5-14 au cours de son mandat de deux ans et semblent à nouveau destinés à terminer la saison avec une seule victoire en conférence.

La défense de Louisville a été de la dynamite lors de matchs consécutifs. Est-ce qu’il se présente pour un troisième match consécutif ? Ou les Cardinals se font-ils surprendre par le fait de tourner leur attention vers un match contre Miami à Coral Gables ?

Consultez notre Centre de paris NCAAF pour plus d’aperçus, de prédictions, d’actualités et d’analyses du football universitaire.

Samedi dernier, la situation s’est déroulée aussi mal qu’elle aurait pu l’être pour Virginia.

Non seulement les Cavaliers ont perdu par 28 points contre Georgia Tech, mais le quart partant Tony Muskett a été blessé dans le processus, obligeant Tony Elliott à brûler la chemise rouge de l’étudiant de première année Anthony Colandrea.

Colandrea, qui est un espoir prometteur et dont le plafond est beaucoup plus élevé que Muskett, a terminé le match avec 200 verges sur 21 passes sur 37 avec deux touchés et une interception.

Mais même si les avantages sont là pour les étudiants de première année, les inconvénients le sont aussi.

Colandrea joue avec un abandon imprudent et peut prendre de très mauvaises décisions en tant que passeur. Ses sept interceptions sont à égalité au quatrième rang de l’ACC malgré seulement cinq matchs disputés.

Mais il est également sixième de la conférence avec six passes réussies de plus de 40 verges parce qu’il n’a pas peur de le lancer – c’est une arme à double tranchant.

Colandrea et Muskett figuraient avec la désignation « OR » sur le tableau de profondeur de cette semaine pour le poste de quart-arrière partant, mais avec une semaine courte, je penche pour que le premier obtienne le feu vert contre Louisville.

À tout le moins, l’offensive des Cavaliers ne peut pas être bien pire. Leurs 23,1 points par match sont les 10ème meilleurs de l’ACC, et ils n’ont pratiquement aucun jeu de course à proprement parler, se classant 94ème en termes de taux de réussite.

La défense de Virginia a été encore pire que son attaque. Seul Georgia Tech autorise plus de verges que les Cavaliers dans l’ACC, et les Hoos sont en dehors du top 80 en termes de réussite de course et de passe autorisée.

Les Yellow Jackets ont parcouru 305 verges la semaine dernière, la troisième équipe à courir plus de 200 verges contre Virginia. C’est une recette pour un désastre contre une équipe de Louisville qui a éclipsé ce chiffre quatre fois cette saison, y compris chacune des deux dernières semaines.

L’application incontournable pour les parieurs de football universitaire Le meilleur tableau de bord des paris de la NCAAF Choix gratuits de professionnels confirmés Probabilités de gain en direct pour vos paris

Cela ne peut pas être beaucoup plus agréable pour Brohm, un ancien quart-arrière de Louisville, d’avoir son équipe en mesure de jouer pour un championnat de l’ACC.

Depuis qu’ils ont glissé sur la peau de banane à Pittsburgh, les Cardinals n’ont pas accordé de touché au cours de huit quarts consécutifs tout en dominant la concurrence 57-3.

L’offensive efficace des Cardinals continue de rouler, peu importe qui est blessé ou non. La semaine dernière contre Virginia Tech, le deuxième coureur de l’ACC, Jawhar Jordan, a été rendu inefficace en raison d’un ischio-jambier.

À sa place, le demi offensif Isaac Guerendo a totalisé 146 verges et trois touchés en seulement 11 courses pour une attaque de Louisville qui se classe 22e dans Rush Success.

L’offensive équilibrée ne doit pas être écartée au poste de quart-arrière avec le vétéran Jack Plummer. Plummer n’a eu besoin de le lancer que 12 fois lors de la déroute des Cardinals contre les Hokies, mais il totalise en moyenne près de 250 verges par passe par match pour une équipe qui se classe 17e en termes de réussite des passes.

La défense de Louisville s’est vraiment renforcée au cours des deux dernières semaines, bien que contre un quart-arrière de Duke entravé et une attaque moins que spectaculaire de Virginia Tech. Les Cardinals n’ont cédé que 342 verges au total contre les Blue Devils et les Hokies.

Les deux dernières semaines ont propulsé Louisville au deuxième rang de la conférence en termes de défense (16,3 points par match) et de défense totale (285,2 yards par match).

Les fans des Cardinals de Louisville peuvent parier sur l’équipe de leur ville natale grâce aux paris sportifs en ligne dans le Kentucky. Consultez notre page de paris sportifs sur le Kentucky pour savoir comment vous inscrire et profiter des meilleures promotions de paris sportifs disponibles dans l’État de Bluegrass !

Virginie contre Louisville Analyse de correspondance

Basculez les listes déroulantes ci-dessous pour masquer ou afficher la correspondance statistique entre la Virginie et Louisville :

Offensive de Virginie contre défense de Louisville Succès précipité 94 14 Verges linéaires 83 6 Réussir 63 13 Ravage 125 47 Finition des disques 86 78 Pilotes de qualité 80 5

Offensive de Louisville contre défense de Virginie Succès précipité 22 120 Verges linéaires 65 122 Réussir 17 86 Ravage 45 109 Finition des disques 60 103 Pilotes de qualité 14 112

Rythme de jeu / Autre S’attaquer au PFF 64 24 Couverture PFF 83 75 Équipes spéciales SP+ 73 58 Milieu 8 103 87 Secondes par lecture 26,7 (64) 29,2 (104) Taux de pointe 54,8% (76) 58,2% (27)

Virginie contre Louisville Choix de paris et pronostics

La défense de Louisville doit sûrement accorder un touché à un moment donné cette semaine, n’est-ce pas ? Je pense que les Cardinals cèdent enfin un touché en jouant contre un quart-arrière qui se balance toujours vers les clôtures.

Muskett et Colandrea figuraient cette semaine avec un « OU » sur la carte de profondeur, en rapport avec l’état des blessures quotidiennes de Muskett. J’ai tendance à penser que maintenant que le statut de chemise rouge de Colandrea est brûlé, il va jouer.

Et même si Colandrea peut briser la secondaire des Cardinals pour un ou deux jeux énormes, il est également extrêmement susceptible de la retourner. La défense de Louisville est troisième de l’ACC avec 10 interceptions, et il ne serait pas choquant de la voir forcer une paire de choix du quart-arrière de Virginie qui compte six INT lors de ses trois derniers matchs.

La courte semaine aggrave également les problèmes pour les Hoos. Ils ont été intimidés sur 305 verges au sol par Georgia Tech samedi, il serait donc logique pour une équipe de Louisville qui n’a lancé que 12 fois la semaine dernière de revenir à cette même stratégie.

Les Cardinals ont déjà buté contre une mauvaise équipe de l’ACC cette saison, mais cela ne se reproduira pas contre Virginia.

Prendre: Louisville -20 (Jouer jusqu’à -21)

Pariez Virginia contre Louisville sur bet365 avec notre code bonus bet365.